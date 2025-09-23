onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Seninki Ne? Burçlara Göre Dekorasyon Tarzları

etiket Seninki Ne? Burçlara Göre Dekorasyon Tarzları

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 12:18

Evimiz aslında bizim en keyifli yansımamızdır. Renkler, eşyalar, ışıklar… Hepsi bir araya geldiğinde ortaya ruhumuzu anlatan küçük bir dünya çıkar. Peki, dekorasyon tarzını burcuna göre şekillendirmeyi hiç düşündün mü? Kim bilir, belki de gökyüzü koltuğunun rengini ya da duvarının desenini çoktan seçmiştir! Hazırsan burçlara göre dekorasyon yolculuğuna çıkıyoruz!🌟✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç burçları enerjik ve cesur dekorasyonu sever.

Koç burçları enerjiyi sevdiği için evlerinde de canlı ve cesur detaylar görmek ister. Kırmızı, turuncu gibi ateş tonları ya da modern tasarımlı mobilyalar tam onlara göredir. Sıradanlıktan uzak, güçlü bir enerji katan parçalarla evleri adeta kendileri gibi dinamik olur.

Boğa burçları için en önemli şey rahatlık ve doğallıktır.

Konfor boğa burçları için olmazsa olmazdır. Yumuşacık koltuklar, pastel tonlar ve doğal ahşap dokularla kendilerini huzur içinde hissederler. Evlerinde adeta beş yıldızlı otel konforu vardır çünkü boğa burçları evde olmayı bir keyif ritüeline dönüştürür.

İkizler burcu dekorasyonda renkli ve değişken tarzları tercih eder.

İkizler burcu tek bir tarza bağlı kalmaz. Bugün minimalizm severken yarın bohem rüzgarlarına kapılabilir. Bu yüzden evlerinde farklı tarzlardan parçaları harmanlarlar. Renkli yastıklar, farklı kitap köşeleri ve eğlenceli detaylarla sürekli yenilenen bir enerji yaratırlar.

Yengeç burçları evlerinde sıcacık ve duygusal bir ortam ister.

Yengeçler için ev, güvenli bir limandır. Fotoğraf çerçeveleri, hatıralarla dolu köşeler, deniz esintisini hatırlatan aksesuarlar evlerinin vazgeçilmezidir. Yumuşak ışıklar ve huzurlu bir ambiyansla sevdiklerine sıcacık bir yuva sunarlar.

Aslan burçları gösterişli ve parlak bir dekorasyondan hoşlanır.

Aslan burçları evlerinde de sahneyi sever. Altın detaylar, büyük aynalar, gösterişli avizeler tam onlara göredir. Onların evinde adeta küçük bir saray havası eser. Hem misafirlerini büyülerler hem de kendilerini kraliyet ailesi gibi hissederler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak burçları düzenli ve minimal dekorasyonu tercih eder.

Başak burçları için düzen, huzurun anahtarıdır. Minimal tasarımlar, sade mobilyalar ve işlevsel çözümler evlerinin temelini oluşturur. Fazlalıklardan uzak, her şeyin yerli yerinde olduğu evleriyle adeta huzur terapisi sunarlar.

Terazi burçları zarif ve uyumlu dekorasyonu sever.

Estetik duygusu yüksek olan teraziler için ev dekorasyonu tam bir sanat eseridir. Pastel tonlar, dengeli mobilya seçimleri ve zarif aksesuarlarla kusursuz bir uyum yaratırlar. Evlerinde her köşe fotoğraf çekmeye değer görünür.

Akrep burçları mistik ve çarpıcı bir ev atmosferi yaratır.

Akrep burçları için ev, gizemli bir atmosfere sahip olmalıdır. Koyu tonlar, dramatik ışıklandırmalar ve derinlik katan aksesuarlar evlerine farklı bir hava katar. Onların evi her zaman merak uyandıran, etkileyici bir karakter taşır.

Yay burçları özgür ve maceracı bir dekorasyon tarzını benimser.

Yay burçları evlerinde de özgürlüğün peşindedir. Dünya haritaları, seyahatlerden getirdikleri aksesuarlar ve renkli dekor detaylarıyla evleri adeta mini bir dünya turuna çıkarır. Sıradanlıktan uzak, ruhu macera dolu bir ev onların tarzıdır.

Oğlak burçları klasik ve şık dekorasyondan hoşlanır.

Oğlak burçları için kalite ve zamansızlık önemlidir. Koyu ahşap mobilyalar, klasik tasarımlar ve prestijli detaylarla evleri oldukça sofistike görünür. Onlar için ev, disiplinli hayat tarzlarının güçlü bir yansımasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova burçları modern ve farklı dekorasyon tarzını sever.

Kova burçları sıradanlıktan hoşlanmaz. Fütüristik mobilyalar, teknolojik detaylar ve yenilikçi dekorlarla evlerini adeta geleceğe açılan bir kapı haline getirirler. Onların evi her zaman “farklı” kelimesinin tam karşılığıdır.

Balık burçları romantik ve hayalperest bir ev ortamı yaratır.

Balık burçları için ev, ruhlarını besleyen bir masal dünyası gibidir. Deniz temalı aksesuarlar, yumuşak renkler ve romantik ışıklandırmalarla evleri adeta bir huzur adasına dönüşür. Sezgilerini yansıtan dekorlarla içsel dünyalarını evlerine taşırlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın