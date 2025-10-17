Senin Para Yönetim Tarzın Hangi Döneme Ait?
Para… İnsanlık tarihinin en eski dostu, aynı zamanda en büyük sınavlarından biri. Kimimiz parayı gördüğü gibi harcayıp anın tadını çıkarmayı seçerken, kimimiz gelecek kaygısıyla biriktirmenin peşinde koşuyor. Bazılarımız yatırım işlerini altın al deyip geçecek kadar basit görüyor, bazılarımız ise borsanın, kriptonun, fonların dünyasında kendini kaybediyor. Ama işin en eğlenceli kısmı şu: Herkesin para yönetme tarzı aslında biraz yaşadığı döneme, biraz da ruhuna bağlı.
Tarih boyunca paranın değerini, kullanım şeklini ve ona verilen anlamı düşündüğümüzde; Osmanlı’daki keselerden tut da 80’lerdeki kumbara biriktirme furyasına, 2000’lerin kredi kartı çılgınlığından günümüz kripto yatırımlarına kadar herkesin kendine has bir para yönetim tarzı var. Peki ya seninki hangisi?
Hadi gel, eğlenceli, samimi ve bolca düşündürücü sorularla bunu öğrenelim. Testin sonunda para yönetim tarzının hangi döneme ait olduğunu keşfedeceksin. Hazırsan başlayalım!
1. Yaşını öğrenerek işe başlayalım.
2. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
3. Maaşını aldığında ilk yaptığın şey hangisi olur?
4. Diyelim ki eline fazladan 10000 TL geçti , ne yaparsın?
5. Gelecekte kendi işini kurmak için para biriktirmeyi düşündün mü?
6. Ekonomik kriz haberleri duyduğunda aklına ilk gelen şey nedir?
7. Cüzdanının tipi nasıldır?
8. Hiç kredi kartı limitini tamamen doldurduğun oldu mu?
9. Ailenden aldığın para konusundaki en büyük öğüt neydi?
10. Geleceğe yatırım yapma fikri sana nasıl geliyor?
11. Son olarak çocukken kumbarayla aran nasıldı?
Senin tarzın Osmanlı Dönemi'ne ait!
Senin tarzın 80’ler–90’lar dönemine ait!
Senin tarzın 2000’ler dönemine ait!
Senin tarzın günümüz kripto dönemine ait!
