Senin Özlemin Ne Zaman Dinecek?
Senin Özlemin Ne Zaman Dinecek?
Özlem, bazen içimizi kavuran ama bazen de bize güç veren derin bir duygu. Belki bir insanı, belki bir anıyı, belki de henüz gerçekleşmemiş bir hayali özlüyorsun. Peki, bu özlemin ne zaman sona erecek?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Özlediğin şey ya da kişi aklına geldiğinde ne hissediyorsun?
4. Özlem duygusunu nasıl tanımlarsın?
5. Özlemin fiziksel olarak seni etkiliyor mu?
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6. Geçmişte özlediğin bir şeye kavuştuğunda nasıl hissettin?
7. Bir yolculuğa çıkarken en çok neyi düşünürsün?
8. Özlediğin kişiye ya da şeye ulaşmak için çaba gösterir misin?
9. Bir şeyi özlemek sana ne öğretir?
10. Bir hayal ya da hedef seni ne kadar motive eder?
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Senin özlemin hiçbir zaman bitmeyecek!
Senin özleminin dinmesine biraz daha var!
Senin özlemin çok yakında bitecek!
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