Senin Kendine Koyduğun Engeli Ortaya Çıkarıyoruz!
Hayatında ilerlemek istediğin anlarda bir şeylerin seni geri çektiğini hissediyor musun? Bu test, bilinçaltında ya da davranışlarında seni engelleyen içsel duvarları keşfetmene yardımcı olacak. Samimi ve dürüst cevaplar ver; sonuçlar sana hangi tutumların, korkuların veya alışkanlıkların ilerlemeni zorlaştırdığını açıklayıcı bir şekilde gösterecek.
Hadi teste!
1. Yeni bir projeye başlarken ilk düşüncen nedir?
2. Başarısız olduğunda tepkin nasıl olur?
3. Yeni insanlarla tanışırken hissettiklerin?
4. Bir hedef belirlediğinde çalışma düzenin nasıldır?
5. Kendini eleştirirken hangi cümleleri düşünürsün?
6. Risk almak söz konusuysa nasıl karar verirsin?
7. Bir işi paylaşman veya yardım istemen gerektiğinde ne yaparsın?
8. Eleştiri aldığında tepkin nasıldır?
9. Günlük rutininde hangi ifade sana daha yakın?
10. Başarıyı başkalarıyla mı kendinle mi kıyaslarsın?
Senin kendine koyduğun engel mükemmelliyetçilik!
Senin kendine koyduğun engel her şeyi ertelemek!
Senin kendine koyduğun engel onaylanma ihtiyacın!
Senin kendine koyduğun engel kendine olan güvensizliğin!
