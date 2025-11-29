Senin Kendine Koyduğun Engeli Ortaya Çıkarıyoruz!

Hayatının en büyük düşmanı, göz alıcı bir kırmızı ruj gibi dudaklarından dökülen bir kelime: Mükemmeliyetçilik! Evet, doğru duydunuz. Senin en büyük engelin, herkesin hayranlıkla baktığı, ancak seni en çok zorlayan bu mükemmeliyetçilik huyun. Hani o hepimizin başına gelen, 'Bir şeyi yapmak için en doğru zamanı bekliyorum' ya da 'Her şeyi mükemmel bir şekilde yapmalıyım' düşünceleri... İşte tam da bu düşünceler senin en büyük engelin. Başarıya ulaşma hedeflerini belirlerken, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmek, her şeyi kusursuzca yapma arzusu, seni bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoyuyor. Bu mükemmeliyetçilik huyu, ya hiç başlamamana neden oluyor ya da başladığın işi bitirmekte zorlanmana sebep oluyor. Yani aslında senin en büyük düşmanın, kendi içinde saklı olan bu mükemmeliyetçilik tutkun. Ancak unutma, hayatın her anı mükemmel olmayabilir ve bu tamamen normal. Belki de başarıya giden yolda en önemli adım, mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp, hatalarla dolu bir hayata 'merhaba' demektir.