onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Kendine Koyduğun Engeli Ortaya Çıkarıyoruz!

Senin Kendine Koyduğun Engeli Ortaya Çıkarıyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 17:01

Hayatında ilerlemek istediğin anlarda bir şeylerin seni geri çektiğini hissediyor musun? Bu test, bilinçaltında ya da davranışlarında seni engelleyen içsel duvarları keşfetmene yardımcı olacak. Samimi ve dürüst cevaplar ver; sonuçlar sana hangi tutumların, korkuların veya alışkanlıkların ilerlemeni zorlaştırdığını açıklayıcı bir şekilde gösterecek. 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yeni bir projeye başlarken ilk düşüncen nedir?

2. Başarısız olduğunda tepkin nasıl olur?

3. Yeni insanlarla tanışırken hissettiklerin?

4. Bir hedef belirlediğinde çalışma düzenin nasıldır?

5. Kendini eleştirirken hangi cümleleri düşünürsün?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Risk almak söz konusuysa nasıl karar verirsin?

7. Bir işi paylaşman veya yardım istemen gerektiğinde ne yaparsın?

8. Eleştiri aldığında tepkin nasıldır?

9. Günlük rutininde hangi ifade sana daha yakın?

10. Başarıyı başkalarıyla mı kendinle mi kıyaslarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin kendine koyduğun engel mükemmelliyetçilik!

Hayatının en büyük düşmanı, göz alıcı bir kırmızı ruj gibi dudaklarından dökülen bir kelime: Mükemmeliyetçilik! Evet, doğru duydunuz. Senin en büyük engelin, herkesin hayranlıkla baktığı, ancak seni en çok zorlayan bu mükemmeliyetçilik huyun. Hani o hepimizin başına gelen, 'Bir şeyi yapmak için en doğru zamanı bekliyorum' ya da 'Her şeyi mükemmel bir şekilde yapmalıyım' düşünceleri... İşte tam da bu düşünceler senin en büyük engelin. Başarıya ulaşma hedeflerini belirlerken, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmek, her şeyi kusursuzca yapma arzusu, seni bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoyuyor. Bu mükemmeliyetçilik huyu, ya hiç başlamamana neden oluyor ya da başladığın işi bitirmekte zorlanmana sebep oluyor. Yani aslında senin en büyük düşmanın, kendi içinde saklı olan bu mükemmeliyetçilik tutkun. Ancak unutma, hayatın her anı mükemmel olmayabilir ve bu tamamen normal. Belki de başarıya giden yolda en önemli adım, mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp, hatalarla dolu bir hayata 'merhaba' demektir.

Senin kendine koyduğun engel her şeyi ertelemek!

Senin kişisel kriptonitin erteleme. Bir görevi başlatmak ya da sürdürmek yerine, onu sürekli olarak ertelemeye meyillisin. Bu durum genellikle, risk almanın getireceği belirsizlikten veya başarısızlık korkusundan kaçınmanın bir sonucudur. Bu erteleme eğilimi, hayatının her alanında karşına çıkabilir. Belki bir projeyi başlatmak için mükemmel zamanı bekliyorsun, belki de bir görevi tamamlamak için gereken motivasyonu bulamıyorsun. Bu durum, genellikle, başarısız olma korkusuyla birleştiğinde, seni harekete geçmekten alıkoyar. Risk almak korkutucu olabilir, özellikle de sonucun ne olacağı belirsizken. Ancak unutma ki, başarısızlık korkusu, aslında başarının önündeki en büyük engeldir. Öyleyse, belki de bir sonraki adım, bu korkuyu kabullenmek ve onunla yüzleşmek olabilir. Çünkü unutma, her ne kadar başarısızlık korkusuyla karşı karşıya kalsan da, asıl risk, hiçbir şey denememektir.

Senin kendine koyduğun engel onaylanma ihtiyacın!

Her adımınızda, her kararınızda başkalarının onayını arıyorsunuz. Kendinizi değerlendirirken bile başkalarının gözünden bakıyorsunuz. Bu durum, sizin özgüveninizi ve özgünlüğünüzü yavaş yavaş törpülüyor. Kendi fikirlerinizin, kararlarınızın değerli olduğunu unutmayın. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan özgün hareket etme gücünüzü zayıflatıyor. Kendi iç sesinizi dinlemeyi unutmayın, çünkü sizin en iyi danışmanınız sizsiniz. Kendinize olan güveninizi tazeleyin ve özgünlüğünüzü sergilemekten çekinmeyin. Unutmayın, herkesin sizin hakkınızda bir fikri olabilir, ama en önemli olan sizin kendiniz hakkında ne düşündüğünüzdür. Kendinize olan inancınızı kaybetmeyin ve başkalarının onayına olan bağımlılığınızı bir kenara bırakın. Kendi yolumuzu çizmek, kendi kararlarınızı almak ve kendi değerlerinize sadık kalmak sizin en doğal hakkınızdır.

Senin kendine koyduğun engel kendine olan güvensizliğin!

İç dünyanı ele geçiren o kısıtlayıcı inançlar, hayatının tam da ortasına bir engel koyuyor. 'Yapamam' ya da 'yetersizim' gibi düşüncelerin, adeta bir gölge gibi peşini bırakmıyor, değil mi? Bu düşünceler, senin o muazzam potansiyelini kullanmana, hayallerini gerçekleştirmene engel oluyor. Bir düşün bakalım, kaç kere 'yapamam' dedin ve sonrasında pişman oldun? Kaç kere 'yetersizim' hissiyle geri adım attın ve sonrasında 'keşke' dedin? İşte bu düşünceler, senin o parlak ışığını gölgeleyen, seni sen yapma potansiyelini kısıtlayan duvarlar. Ve bu duvarlar, aslında sadece kendi zihninde var olan engeller. Ama unutma, bu düşüncelerin seni sınırlamasına izin vermek de, onları aşmak da tamamen senin elinde. İçindeki o muazzam potansiyeli keşfetmek, hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atmak, sadece senin kararına bağlı. Bu yüzden, kendine inan, çünkü sen, sen olduğun için muhteşemsin ve yapabileceklerinin sınırı yok. Kendi sınırlarını kendin belirler ve yine kendin aşarsın. İçindeki o kısıtlayıcı düşünceleri bir kenara bırak ve hayatının kontrolünü kendi ellerine al. Unutma, senin potansiyelin, senin inancın kadar büyük.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın