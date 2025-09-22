Senin IQ’un Ne Zaman Düşüyor?
Hepimiz zeki, mantıklı ve çözüm odaklı olduğumuzu düşünürüz ama bazı durumlar vardır ki IQ seviyemiz sanki hızla düşer! Aşk, stres, heyecan ya da açlık gibi durumlarda verdiğimiz kararlar, söylediğimiz sözler ve yaptığımız hareketler bizi bambaşka birine dönüştürebilir. Peki, senin IQ’un en çok hangi durumda düşüyor?
Hadi soruları cevapla ve öğren!
1. Kritik bir sınav öncesi en çok hangi duruma düşersin?
2. Aşık olduğunda ilk tepkilerin neler olur?
3. Aç kaldığında beynin nasıl çalışır?
4. Stres altında karar vermen gerekirse?
5. Heyecanlandığında vücudun nasıl tepki verir?
6. Birine hoşlandığını belli etmeye çalıştığında?
7. Tartışmada sıkıştığında?
8. Çok sinirlendiğinde?
9. Karşı cins sana bir anda iltifat ettiğinde?
10. Önemli bir görüşmede seni en çok zorlayan şey?
Aşık Olunca IQ’un Düşüyor!
Heyecanlanınca IQ’un Düşüyor!
Aç Kalınca IQ’un Düşüyor!
Stres Altında IQ’un Düşüyor!
