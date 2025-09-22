Senin IQ’un Ne Zaman Düşüyor?

Senin en zayıf noktan aşk! Normalde oldukça mantıklı, dengeli ve çözümcü birisin ama iş duygulara gelince beynin adeta tatilde. Aşık olduğunda ellerin, sözlerin, davranışların tamamen senin kontrolünden çıkıyor. Hatta kendini olduğundan çok farklı gösterebiliyorsun. Bazen en basit cümleleri bile kuramaz hale geliyorsun, aklın tamamen karşındaki kişiye odaklanıyor. Bu da seni hem tatlı hem de biraz 'şaşkın' gösteriyor. Çoğu insan aslında bu halini sevimli buluyor. Ama şunu unutmamalısın: Senin zekânı asla küçültmez, sadece duyguların kontrolü ele alıyor. Mantığını devreye sokmayı öğrendiğinde hem aşık hem de akıllı kalabilirsin!