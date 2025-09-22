onedio
Senin IQ'un Ne Zaman Düşüyor?

Senin IQ’un Ne Zaman Düşüyor?

Tuğba Karakoç
22.09.2025 - 16:03

Hepimiz zeki, mantıklı ve çözüm odaklı olduğumuzu düşünürüz ama bazı durumlar vardır ki IQ seviyemiz sanki hızla düşer! Aşk, stres, heyecan ya da açlık gibi durumlarda verdiğimiz kararlar, söylediğimiz sözler ve yaptığımız hareketler bizi bambaşka birine dönüştürebilir. Peki, senin IQ’un en çok hangi durumda düşüyor?

 Hadi soruları cevapla ve öğren!

1. Kritik bir sınav öncesi en çok hangi duruma düşersin?

2. Aşık olduğunda ilk tepkilerin neler olur?

3. Aç kaldığında beynin nasıl çalışır?

4. Stres altında karar vermen gerekirse?

5. Heyecanlandığında vücudun nasıl tepki verir?

6. Birine hoşlandığını belli etmeye çalıştığında?

7. Tartışmada sıkıştığında?

8. Çok sinirlendiğinde?

9. Karşı cins sana bir anda iltifat ettiğinde?

10. Önemli bir görüşmede seni en çok zorlayan şey?

Aşık Olunca IQ’un Düşüyor!

Senin en zayıf noktan aşk! Normalde oldukça mantıklı, dengeli ve çözümcü birisin ama iş duygulara gelince beynin adeta tatilde. Aşık olduğunda ellerin, sözlerin, davranışların tamamen senin kontrolünden çıkıyor. Hatta kendini olduğundan çok farklı gösterebiliyorsun. Bazen en basit cümleleri bile kuramaz hale geliyorsun, aklın tamamen karşındaki kişiye odaklanıyor. Bu da seni hem tatlı hem de biraz 'şaşkın' gösteriyor. Çoğu insan aslında bu halini sevimli buluyor. Ama şunu unutmamalısın: Senin zekânı asla küçültmez, sadece duyguların kontrolü ele alıyor. Mantığını devreye sokmayı öğrendiğinde hem aşık hem de akıllı kalabilirsin!

Heyecanlanınca IQ’un Düşüyor!

Senin en büyük rakibin heyecan. Normal şartlarda gayet başarılı, dikkatli ve zeki birisin ama işin içine biraz adrenalin girince beynin blokaj yaşıyor. Ellerin titriyor, sesin değişiyor ve kafan karışıyor. Özellikle kalabalık önünde ya da önemli bir anda bu durum seni çok zorluyor. Zihninde hazırda tuttuğun şeyleri bir anda unutabiliyor, basit detayları bile gözden kaçırabiliyorsun. Bunun kötü bir şey olmadığını bilmelisin. Heyecan aynı zamanda önem verdiğinin ve elinden gelenin en iyisini yapmak istediğinin göstergesi. Doğru nefes teknikleri ve biraz pratikle bu anları çok daha kolay atlatabilirsin.

Aç Kalınca IQ’un Düşüyor!

Senin zekanın en büyük düşmanı açlık! Miden boşken beynin sanki çalışmayı reddediyor. Konsantrasyon kaybı, sinir, dikkatsizlik… Hepsi aç kaldığında seni ele geçiriyor. Çoğu insan açken biraz daha gergin olur ama sende bu durum ekstra etki yapıyor. Matematik sorusu çözerken bile aklın sadece yemek hayaliyle dolup taşıyor. Karar verme yetin bile zayıflıyor. Bunu dengelemek aslında çok kolay: Düzenli beslenme ve ara öğünlerle IQ’unu zirvede tutabilirsin. Senin beyninin yakıtı yemek, bunu asla unutma!

Stres Altında IQ’un Düşüyor!

Senin en büyük sınavın stres. Normalde güçlü bir hafızan, mantıklı düşünce yapın ve parlak zekân var. Ama stres altında her şey bir anda altüst oluyor. Sürekli “ya olmazsa” düşüncesine kapılıyorsun. O anda odaklanman gereken şeye değil, kötü senaryolara odaklanıyorsun. Bu da seni hızlı ama yanlış kararlar almaya itiyor. Unutma, stres akıllı insanların en büyük tuzağıdır. Eğer stresini yönetebilirsen zekân çok daha fazla parlayacak. Sakinleşme yöntemleriyle kendini kontrol etmeyi öğrenmen, seni hayatta birkaç adım öne taşıyabilir.

