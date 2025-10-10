onedio
Senin İçin Yolculuğun Olmazsa Olmazı Ne?

Senin İçin Yolculuğun Olmazsa Olmazı Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
10.10.2025

Yolculuğun hepimiz için farklı anlamları var. Bazılarımız yolculuğu çok yorucu bulurken diğerlerimiz içinse dinlendirici bir etkinlik. O yüzden herkes için yolculuğun vazgeçilmez eşyaları var. Senin için bu şey ne birlikte bulalım mı?

1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Yeni bir şehre gittiğinde ilk iş ne yaparsın?

4. Uzun yolculuklarda zaman geçsin diye ne yaparsın?

5. Otobüsle uzun yola gidiyorsan nerede oturmayı tercih edersin?

6. Yolculuklarda en mutlu olduğun an ne zaman?

7. Fotoğraf çekip anı biriktirmek mi yoksa anın tadını çıkarmak mı?

8. Seyahatlerin genelde nasıl geçiyor?

9. Peki yolculuklarda seni ne kızdırır?

10. Son sorumuzu da soralım. Uzun yolculukları sever misin?

Senin için yolculuklarda yemek olmazsa olmaz!

Senin için yolculuğu yolculuk yapan yemek. Yol boyunca yediğin yemekler, yolculuktan aldığın keyfi belirliyor. Çünkü sen aç kalmaya hiç dayanamıyorsun, yolculukta hele hiç dayanamıyorsun. O yüzden benzin istasyonu gördüğün anlar yolculuğunu güzelleştiriyor. Sandviçini yiyip kahveni içtin mi yolculuk günlerce sürse de umursamazsın! Yani senin için yolculuğun keyifli geçmesinin yolu güzel atıştırmalıklar.

Senin için yolculuklarda rahat bir ayakkabı olmazsa olmaz!

Senin yolculuğa mutlaka rahat ayakkabılarla çıkman gerekiyor. Çünkü senin için yolculuk, rahatlık demek. Konforun her zaman hep ön planda. O yüzden bir yere gidiyorsan en rahat ayakkabılarını giymelisin. Gideceğin yeni şehri keşfederken bu rahat ayakkabılar hep ayağında oluyor. Eğer yanlış bir ayakkabı seçtiysen yolculuk senin için zehir oluyor. Rahat ayakkabılar senin için özgürce gezmek ve konforlu bir yolculuk demek!

Senin için yolculuklarda kulaklık olmazsa olmaz!

Sen kulaklık olmadan hiçbir yere gidemezsin. Yolculuğa çıkacaksan da kulaklıksız olmaz elbette. Yol kulaklık olmadan senin için geçmez. Yolda bazen müzik dinliyor, bazen podcastlerle vakit geçiriyorsun. Kulaklık senin için sadece bir dinleme aracı değil, aynı zamanda kendini izole etmen için de gerekli araçlar. Kulaklığı unutmuşsan o yol bitmiyor. Yani yolculuğu senin için anlamlı hale getiren şey kulaklıkların!

Senin için yolculuklarda powerbank olmazsa olmaz!

Sen yolculukta telefonsuz kalamazsın. Çünkü yolculukta vakit geçmediği anlarda hemen telefona sarılıyorsun. O yüzden senin için yolculukta powerbank olmazsa olmaz. Şarjın bittiği anda powerbank ortaya çıkıyor ve telefonun yol boyunca hiç kapanmıyor. Uzun yolculuklarda priz bulamadığın her an powerbank imdadına koşuyor. Powerbank olmazsa sen yolculuğa çıkamazsın yani!

