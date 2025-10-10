Senin İçin Yolculuğun Olmazsa Olmazı Ne?

Senin yolculuğa mutlaka rahat ayakkabılarla çıkman gerekiyor. Çünkü senin için yolculuk, rahatlık demek. Konforun her zaman hep ön planda. O yüzden bir yere gidiyorsan en rahat ayakkabılarını giymelisin. Gideceğin yeni şehri keşfederken bu rahat ayakkabılar hep ayağında oluyor. Eğer yanlış bir ayakkabı seçtiysen yolculuk senin için zehir oluyor. Rahat ayakkabılar senin için özgürce gezmek ve konforlu bir yolculuk demek!