Senin İçin Yolculuğun Olmazsa Olmazı Ne?
Yolculuğun hepimiz için farklı anlamları var. Bazılarımız yolculuğu çok yorucu bulurken diğerlerimiz içinse dinlendirici bir etkinlik. O yüzden herkes için yolculuğun vazgeçilmez eşyaları var. Senin için bu şey ne birlikte bulalım mı?
1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Yeni bir şehre gittiğinde ilk iş ne yaparsın?
4. Uzun yolculuklarda zaman geçsin diye ne yaparsın?
5. Otobüsle uzun yola gidiyorsan nerede oturmayı tercih edersin?
6. Yolculuklarda en mutlu olduğun an ne zaman?
7. Fotoğraf çekip anı biriktirmek mi yoksa anın tadını çıkarmak mı?
8. Seyahatlerin genelde nasıl geçiyor?
9. Peki yolculuklarda seni ne kızdırır?
10. Son sorumuzu da soralım. Uzun yolculukları sever misin?
Senin için yolculuklarda yemek olmazsa olmaz!
Senin için yolculuklarda rahat bir ayakkabı olmazsa olmaz!
Senin için yolculuklarda kulaklık olmazsa olmaz!
Senin için yolculuklarda powerbank olmazsa olmaz!
