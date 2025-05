Senin Güvenin Ne Kadar Kırıldı?

Bir güven bunalımı içindesin, değil mi? Belki de hayatın boyunca birçok kez kırıldın, belki de hayallerin birer birer yıkıldı ve artık kimseye kolay kolay güvenemiyorsun. İnsanlarla ilişkilerinde bir duvar örüyorsun, kalbini korumak için. Bu duvar, seni daha fazla incinmekten koruyor olabilir, ama unutma ki her insan bir öncekine benzemek zorunda değil. Belki de geçmişte yaşadıkların, bugünü ve geleceği etkilemekte. Her yeni tanıştığın kişiye karşı bir mesafe koyuyorsun, belki de onların seni yıkmalarından, hayallerini parçalamalarından korkuyorsun. Bu mesafeler belki seni koruyor, belki de yalnızlaştırıyor. Ancak unutma ki, her insan geçmişindekiler gibi olmak zorunda değil. Biraz cesaret, biraz da umutla kendine ve hayata ikinci bir şans ver. Belki de bu şans, seni yeni bir başlangıca, yeni bir hayata taşır. Belki de bu şans, seni hayal kırıklıklarından ve kırılan kalpten uzaklaştırır. Unutma, her yeni gün yeni bir başlangıçtır ve herkes hatalarından ders alıp değişebilir. Kendine ve hayata ikinci bir şans ver, belki de bu sefer her şey daha farklı olur.