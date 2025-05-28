Senin Güvenin Ne Kadar Kırıldı?
Bazen en güvendiğimiz insanlar en derin yarayı bırakır. Bir söz, bir davranış ya da sadece bir sessizlik… Hepsi içimizde bir şeyleri yavaşça parçalar. Güven bir kez kırıldığında, yeniden kurmak kolay değildir. Peki ya sen? Hala insanlara kalpten güvenebiliyor musun, yoksa duvarlarını çoktan ördün mü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En yakın arkadaşın sana yalan söylerse ne yaparsın?
4. Aşk hayatında en çok ne seni üzer?
5. Sosyal medya şifrelerini biriyle paylaşır mısın?
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6. Yeni biriyle tanıştığında ona nasıl yaklaşırsın?
7. En çok kim seni hayal kırıklığına uğrattı?
8. Daha önce ihanete uğradın mı?
9. Güvenin kırıldığında nasıl tepki verirsin?
10. Güvenmek sence ne kadar zaman alır?
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Senin güvenin hala kırılmamış!
Senin güvenin ufak bir kırılma yaşamış!
Senin güvenin paramparça olmuş!
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