Senin Gündelik Hayatını En Çok Etkileyen Finansal Etmen Ne?

İrem Coşkun
23.08.2025 - 17:01

Kimi kahve parasını hesaplarken dertli, kimi kira gününü yaklaşınca... Gündelik hayatımızda bazen fark etmesek de kafamızdaki hesaplar kararlarımızı, ruh halimizi ve hatta ilişkilerimizi bile etkiliyor. Ama asıl soru şu: Senin hayatını asıl yöneten finansal etmen hangisi? Bu testte cevabı öğreniyoruz! 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Şimdi de yaşını söyle bakalım. 👇

3. Günlük harcamalarında seni en çok düşündüren şey ne?

4. Öğle yemeği için dışarı çıktığında, hesabını nasıl yaparsın?

5. Peki, alışverişe çıkarken nasıl motive olursun?

6. Ayın en stresli günü senin için hangisi?

7. Söyle bakalım, hangi durumda daha çok panik oluyorsun?

8. Birikim yapmak sana ne hissettiriyor?

9. Hangi duruma daha çok sinirleniyorsun?

10. Son olarak, parayla nasıl bir ilişkin var?

Seni en çok etkileyen şey, artan yaşam maliyeti!

Senin için asıl stres, tüm olumsuzlukların kalıcı olması! Market fiyatlarının, ulaşım giderlerinin ve faturaların sürekli zamlanması seni çok geriyor! Harcamalarında planlı olsan da bu iniş çıkışlar seni zorlayabiliyor. Kahveni dışarıda içip vicdan azabı çekiyorsan, sebebi bu. 200 TL’lik farklar bile seni düşündürüyor çünkü biliyorsun ki bu farklar birikince büyük yük haline geliyor. Ama endişelenme, seni zorlasa da doğru adımların sayesinde uzun vadede gayet iyi finansal kararlar alabilirsin!

Sabit giderler seni çok etkiliyor!

Senin için maaş, yalnızca transferi yapılan kısa süreli bir ödeme! Para geldiği gibi gidiyor çünkü büyük ihtimalle her ay aynı döngüde yaşıyorsun. Kira, kredi, kart borcu derken daha maaşın yatar yatmaz kafanda bölünüyor. Bu durum günlük modunu da ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü özgür hissetmek istiyorsun ama ipin ucu bir türlü sana gelemiyor. Sana tavsiyemiz, sabit giderlerini azaltma yollarına bak ve gerekirse minik ek gelir planları yap. Borç öderken yeni borç yapmamaya çalış! Yoksa bu döngü seni daha çok yorar!

Seni en çok etkileyen şey, ekonomik belirsizlik ve kur dalgalanması!

Doların artışı, yatırım araçlarındaki dalgalanma, politik gelişmeler... Hepsi direkt ruh halini ve kararlarını etkiliyor. Günlük harcamalarını bile bazen 'Yatırım fırsatını kaçırmayayım.' diye erteliyorsun. Duygusal değil stratejik biri olduğun için bu seni hem güçlü hem de biraz gergin yapıyor. Finansal bilgin gayet yerinde ama unutma, bazen de durup biraz nefes almak, anı yaşamak lazım.

