Senin Giyim Tarzın Hangi Şarkıcı?

etiket Senin Giyim Tarzın Hangi Şarkıcı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.11.2025 - 21:01

Senin giyim tarzın ve zevklerin hangi şarkıcıya benziyor hiç merak ettin mi? Eğer cevabın evetse o zaman seni bu keyifli Onedio testine alalım. Sen kıyafetleri seç, kombinini oluştur biz de senin hangi şarkıcı olduğunu söyleyelim. Hadi bakalım başlıyoruz!

1. Öncelikle gömlek seçer misin?

2. Peki şimdi de bir jean seçer misin?

3. Peki ya etek?

4. Babet giyecek olsan hangisini giyerdin?

5. Günlük bir tişört giyecek olsan hangisini seçersin?

6. Sneaker da seçer misin?

7. Gözlük de seçer misin?

8. Son olarak bir sırt çantası seçer misin?

Kesinlikle Billie Eilish!

Rahatlık senin için sadece konfor değil, aynı zamanda bir duruş biçimi. Sen kıyafetlerinde nasıl göründüğünü değil nasıl hissettiğine odaklanıyorsun. Oversize tişörtler, bol pantolonlar, sneaker’lar ve salaş siluetler... İşte bunlar tam olarak senin tarzın! Özgüvenini yüksek sesle söylemeden de kıyafetlerinle hissettiriyorsun. Minimal ama etkileyici bir auraya sahipsin tıpkı Billie Eilish gibi!

Kesinlikle Taylor Swift!

Zarafet senin doğanda var! Her kombininin ardında bir hikaye, her detayında bir duygu gizli. Pastel tonlar, çiçek desenleri, örgü kazaklar ve klasik kesimler… Senin için giyim, zarif bir anlatım biçimi. Kendini bu şekilde çok ama çok iyi anlatıyorsun. Sen yeri geldiğinde çok romantik, yeri geldiğindeyse sakin bir hale giriyorsun. Tıpkı Taylor gibi göz alıcısın!

Kesinlikle Dua Lipa!

Senin tarzın sahne ışıkları gibi güçlü ve iddialı. Cesur kesimler, canlı renkler, metalik detaylar… Modayı yalnızca takip etmiyorsun, resmen yön veriyorsun. Dua Lipa gibi enerjik, karizmatik ve deneysel bir ruhun var. Fark edilmekten hiç çekinmiyorsun hatta tam tersine, bunu bir oyun haline getiriyorsun. Herkesi de yaptığın kombinlerle büyülüyorsun!

Kesinlikle Florence Welch!

Senin tarzın bir ruh hali adeta bir sanat formu... Dantel elbiseler, uçuşan kumaşlar, çiçekli detaylar ve doğadan ilham alan renkler… Florence gibi sen de romantik, sanatsal ve özgür bir karaktere sahipsin. Çevrendeki herkes seni ilk gördüğü anda buna bayılıyor. Resmen etkin altına alıyorsun herkesi... Her kombininde geçmişin büyüsünü ve doğanın huzurunu taşıyorsun!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
