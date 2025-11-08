Senin Giyim Tarzın Hangi Şarkıcı?
Senin giyim tarzın ve zevklerin hangi şarkıcıya benziyor hiç merak ettin mi? Eğer cevabın evetse o zaman seni bu keyifli Onedio testine alalım. Sen kıyafetleri seç, kombinini oluştur biz de senin hangi şarkıcı olduğunu söyleyelim. Hadi bakalım başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle gömlek seçer misin?
2. Peki şimdi de bir jean seçer misin?
3. Peki ya etek?
4. Babet giyecek olsan hangisini giyerdin?
5. Günlük bir tişört giyecek olsan hangisini seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sneaker da seçer misin?
7. Gözlük de seçer misin?
8. Son olarak bir sırt çantası seçer misin?
Kesinlikle Billie Eilish!
Kesinlikle Taylor Swift!
Kesinlikle Dua Lipa!
Kesinlikle Florence Welch!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın