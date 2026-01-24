onedio
Senin Evin Ne Kadar Konforlu?

etiket Senin Evin Ne Kadar Konforlu?

Mert Şenoğul
24.01.2026 - 11:16

Evin bazen sadece uyuyup çıktığın bir yer, bazen de günün bütün yorgunluğunu üstünden alan sessiz bir kaçış noktasıdır. Kimi insanlar için ev; battaniye, sıcak ışık ve kahve kokusudur. Kimi insanlar içinse priz sayısının yetersizliğiyle başlayan küçük bir stres alanı…

Peki senin evin gerçekten ne kadar konforlu? Bu testte “konfor”u sadece pahalı eşyalarla değil; hissettirdikleriyle, rahatlığıyla ve sana ne kadar iyi geldiğiyle ele alıyoruz. Soruları düşünmeden, içinden geldiği gibi cevapla. Çünkü ev dediğimiz şey biraz da ruh halimizin aynasıdır.

1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Cinsiyetini de öğrenelim.

3. Eve girdiğinde seni en çok rahatlatan şey hangisi olur?

4. Evinin genel sıcaklık ve havalandırma durumu sence nasıldır?

5. Evim genelde düzenlidir ve dağınıklık beni rahatsız eder.

6. Evinin aydınlatması sana ne hissettiriyor?

7. Evde yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?

8. Evimdeki eşyalar işlevsel olduğu kadar konfor da sağlar.

9. Evinin genel kokusu sana ne çağrıştırıyor?

10. Evimde dinlenmek için ayırdığım, bana ait bir köşe vardır.

Evin senin için gerçek bir konfor alanı!

Evin senin için gerçek bir konfor alanı!

Senin evin sadece yaşadığın bir yer değil, seni gerçekten toparlayan ve iyi hissettiren bir alan. Eve girdiğinde bedenin ve zihnin birlikte rahatlıyor. Ortamın sıcaklığı, düzeni ve genel atmosferi senin ihtiyaçlarına uyum sağlamış. Evde vakit geçirmek sana yük değil; aksine seni besleyen bir alışkanlık. Muhtemelen zor günlerde bile ev, senin için güvenli bir liman gibi çalışıyor. Konforu bilinçli ya da sezgisel olarak hayatının merkezine koymuşsun.

Evin rahat ama daha da rahat olma potansiyeli var!

Evin rahat ama daha da rahat olma potansiyeli var!

Evin genel olarak seni rahatsız etmiyor, hatta çoğu zaman iyi hissettiriyor. Ama içten içe “bir tık daha iyi olabilir” dediğin detaylar var. Belki aydınlatma, belki düzen, belki de kendine ait küçük bir alan… Aslında konfora çok uzakta değilsin. Birkaç küçük dokunuşla evin seni çok daha fazla sarabilir. Şu an evinle ilişkin dengede ama biraz daha özenle çok daha güçlü hale gelebilir.

Evin iş görüyor ama konfor ikinci planda!

Evin iş görüyor ama konfor ikinci planda!

Evin senin için daha çok işlevsel bir alan. İhtiyaçlarını karşılıyor ama duygusal olarak çok da bağ kurduğun bir yer değil. Eve geldiğinde rahatlıyorsun ama bu rahatlık sınırlı. Konfor detayları geri planda kalmış olabilir. Belki yoğunluktan, belki alışkanlıktan… Yine de bu durum değiştirilemez değil. Küçük düzenlemeler ve kendine ait alanlar yaratmak, evle arandaki mesafeyi ciddi şekilde azaltabilir.

Evin konforludan çok bir durak gibi!

Evin konforludan çok bir durak gibi!

Şu an ev senin için huzurdan çok alışkanlıkla var olan bir alan gibi duruyor. Eve gelmek seni çok rahatlatmıyor, hatta bazen daha da yorabiliyor. Konfor eksikliği, düzensizlik ya da ortamın sana hitap etmemesi bunda etkili olabilir. Ama bu bir son değil. Evinle bağını yeniden kurmak mümkün. Bazen tek bir köşe, tek bir değişiklik bile evin hissini tamamen dönüştürebilir. Konfor biraz da kendine verdiğin değerin yansımasıdır.

