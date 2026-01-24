Senin Evin Ne Kadar Konforlu?
Evin bazen sadece uyuyup çıktığın bir yer, bazen de günün bütün yorgunluğunu üstünden alan sessiz bir kaçış noktasıdır. Kimi insanlar için ev; battaniye, sıcak ışık ve kahve kokusudur. Kimi insanlar içinse priz sayısının yetersizliğiyle başlayan küçük bir stres alanı…
Peki senin evin gerçekten ne kadar konforlu? Bu testte “konfor”u sadece pahalı eşyalarla değil; hissettirdikleriyle, rahatlığıyla ve sana ne kadar iyi geldiğiyle ele alıyoruz. Soruları düşünmeden, içinden geldiği gibi cevapla. Çünkü ev dediğimiz şey biraz da ruh halimizin aynasıdır.
1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Cinsiyetini de öğrenelim.
3. Eve girdiğinde seni en çok rahatlatan şey hangisi olur?
4. Evinin genel sıcaklık ve havalandırma durumu sence nasıldır?
5. Evim genelde düzenlidir ve dağınıklık beni rahatsız eder.
6. Evinin aydınlatması sana ne hissettiriyor?
7. Evde yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?
8. Evimdeki eşyalar işlevsel olduğu kadar konfor da sağlar.
9. Evinin genel kokusu sana ne çağrıştırıyor?
10. Evimde dinlenmek için ayırdığım, bana ait bir köşe vardır.
Evin senin için gerçek bir konfor alanı!
Evin rahat ama daha da rahat olma potansiyeli var!
Evin iş görüyor ama konfor ikinci planda!
Evin konforludan çok bir durak gibi!
