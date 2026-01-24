Senin Evin Ne Kadar Konforlu?

Evin bazen sadece uyuyup çıktığın bir yer, bazen de günün bütün yorgunluğunu üstünden alan sessiz bir kaçış noktasıdır. Kimi insanlar için ev; battaniye, sıcak ışık ve kahve kokusudur. Kimi insanlar içinse priz sayısının yetersizliğiyle başlayan küçük bir stres alanı…

Peki senin evin gerçekten ne kadar konforlu? Bu testte “konfor”u sadece pahalı eşyalarla değil; hissettirdikleriyle, rahatlığıyla ve sana ne kadar iyi geldiğiyle ele alıyoruz. Soruları düşünmeden, içinden geldiği gibi cevapla. Çünkü ev dediğimiz şey biraz da ruh halimizin aynasıdır.