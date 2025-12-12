Senin Ekonomik Durumunu Hangi Film Repliği Özetliyor?
Ekonomik durum… Ah o çok tanıdık, çok içten, bazen gururlu bazen gözyaşlarına neden olan kelime. Hepimizin cüzdanında yazılı olmayan ama kalbimize kazınmış bir hikayesi var. Kimimiz ay sonu geldiğinde “Bu ay gerçekten ne yaptım ben?” diye kendini sorgularken, kimimiz kart ekstresine bakınca derin bir üzüntü yaşıyor. Bazılarımız uygulamalardan kampanya kovalar, bazıları ise zamanı gelince alırım diyerek beklemeyi hayat felsefesi haline getirir.
Bu testte amacımız seni yargılamak değil; tam tersine senin ekonomik ruh halini en iyi anlatan, Türk sinemasından Hollywood’a kadar kült olmuş o efsane film repliğini bulmak! Çünkü bazen bir replik bir ayın özetidir, bazen de tüm finansal hayatımızın…
Bu testin sonunda senin cüzdanının ruhunu temsil eden o büyük replikle karşılaşacaksın. Hazırsan ekonomik kaderimizi birlikte çözelim!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Öncelikle ay sonuna yaklaştığında kendini nasıl hissediyorsun?
4. Bir arkadaşın hadi dışarıya çıkalım, ben ısmarlıyorum dediğinde gerçekten ne hissedersin, düşünürsün?
5. Birikim yaparken hiç “Bugünlük kendimi ödüllendireyim” bahanesiyle planı bozduğun oldu mu?
6. Bir indirim gördüğünde ilk düşündüğün şey nedir?
7. Peki ekonomik özgürlük lafı sende hangi duyguyu uyandırıyor?
8. Öyleyse asla almam dediğin bir şeyi bir gün almışlığın var mı?
9. Bir şey almadan önce yaptığın ilk kontrol hangisidir?
10. Finansal kaygı seviyeni aşağıdaki skaladan seçer misin?
11. Son olarak keşke zamanında biraz daha tasarruf yapsaydım dediğin oluyor mu?
Ekonomik hayatının repliği Eşkıya'dan geliyor: ''Bu ne biçim hayat?''
Ekonomik hayatının repliği This Is Us'tan geliyor: “Bazen her şey dağılıyor gibi görünür ama sonunda bir şekilde toparlanıyoruz.”
Ekonomik hayatının repliği Organize İşler'den geliyor: “Parayı bulduk ama huzur kalmadı.”
Ekonomik hayatının repliği Babam ve Oğlum'dan geliyor: “Hayatta bazı şeyleri düzeltmek için önce kendini toparlaman gerekir evlat.”
