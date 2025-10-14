Senin Bütçeni Kim Yönetmeli?
Hepimiz ay başında cüzdanımıza maaş ya da harçlık girince “Bu sefer çok dikkat edeceğim, asla saçma harcamalar yapmayacağım!” diye kendimize söz veririz. Ama sonra bir bakmışız, sepete eklediğimiz gereksiz ama çok tatlı kupa, indirimde görünce dayanamayıp aldığımız ikinci kot pantolon ya da bir daha ne zaman yiyeceğim diye düşündüğümüz o akşam yemeği, bütçemizi fena halde sarsmış. İşin en komik yanı da şudur: Hepimiz kendi paramızı yönetebildiğimizi sanırız ama aslında çoğu zaman başka birine ihtiyaç duyarız. Kimi zaman en yakın arkadaşımız bize “Bunu alma, gereksiz” der, kimi zaman annemiz “Bak paranı boşa harcama” diye kulağımıza küpe olur, kimi zaman da banka uygulaması “Kardeşim bu ay kahveye baya harcamışsın” diye bizi uyarır.
Peki ya aslında senin bütçeni kim yönetmeli? Gel bakalım, samimi, eğlenceli ve biraz düşündürücü sorularla bunu birlikte keşfedelim!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim lütfen.
3. Maaş ya da harçlık eline geçtiğinde ilk yaptığın şey nedir?
4. Arkadaşların seni alışverişe çağırdığında nasıl davranırsın?
5. Ay sonunda paramın nereye gittiğini bazen hatırlamıyorum.
6. Bir kafede kahve fiyatının 350 TL olduğunu görünce tepkin ne olur?
7. Kredi kartı kullanımını en iyi hangi cümle açıklar?
8. Bir ürünü ihtiyacım olmasa bile sırf indirimde diye satın alıyorum.
9. Kendine pahalı bir şey almak istediğinde ne düşünürsün?
10. Evde elektrik ve su faturalarına bakış açın nedir?
11. Son olarak kendini tek bir cümleyle özetleyecek olsan harcamaların için hangisini seçersin?
Sen kendinin CEO'susun. Kendi bütçeni kendin yönetmelisin!
Senin bütçeni profesyonelce bir yöneticinin kontrol etmesi gerekli!
Senin bütçeni soğukkanlı ve karizmatik bir stratejist yönetmeli!
Senin bütçeni disiplinli ve detaycı bir karakter yönetmeli!
