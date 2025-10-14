onedio
Senin Bütçeni Kim Yönetmeli?

Mert Şenoğul
14.10.2025 - 17:05

Hepimiz ay başında cüzdanımıza maaş ya da harçlık girince “Bu sefer çok dikkat edeceğim, asla saçma harcamalar yapmayacağım!” diye kendimize söz veririz. Ama sonra bir bakmışız, sepete eklediğimiz gereksiz ama çok tatlı kupa, indirimde görünce dayanamayıp aldığımız ikinci kot pantolon ya da bir daha ne zaman yiyeceğim diye düşündüğümüz o akşam yemeği, bütçemizi fena halde sarsmış. İşin en komik yanı da şudur: Hepimiz kendi paramızı yönetebildiğimizi sanırız ama aslında çoğu zaman başka birine ihtiyaç duyarız. Kimi zaman en yakın arkadaşımız bize “Bunu alma, gereksiz” der, kimi zaman annemiz “Bak paranı boşa harcama” diye kulağımıza küpe olur, kimi zaman da banka uygulaması “Kardeşim bu ay kahveye baya harcamışsın” diye bizi uyarır.

Peki ya aslında senin bütçeni kim yönetmeli? Gel bakalım, samimi, eğlenceli ve biraz düşündürücü sorularla bunu birlikte keşfedelim!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim lütfen.

3. Maaş ya da harçlık eline geçtiğinde ilk yaptığın şey nedir?

4. Arkadaşların seni alışverişe çağırdığında nasıl davranırsın?

5. Ay sonunda paramın nereye gittiğini bazen hatırlamıyorum.

6. Bir kafede kahve fiyatının 350 TL olduğunu görünce tepkin ne olur?

7. Kredi kartı kullanımını en iyi hangi cümle açıklar?

8. Bir ürünü ihtiyacım olmasa bile sırf indirimde diye satın alıyorum.

9. Kendine pahalı bir şey almak istediğinde ne düşünürsün?

10. Evde elektrik ve su faturalarına bakış açın nedir?

11. Son olarak kendini tek bir cümleyle özetleyecek olsan harcamaların için hangisini seçersin?

Sen kendinin CEO'susun. Kendi bütçeni kendin yönetmelisin!

Sen tıpkı Bill Gates gibi, parayı sadece harcama aracı olarak değil, aynı zamanda akıllıca kullanılacak bir kaynak olarak görüyorsun. Büyük hayallerin var ama ayağını da yere sağlam basıyorsun. Harcamalarında genellikle mantıklı davranıyor, gereksiz risklerden kaçınıyorsun. Bütçeni yönetirken hem bugünü hem de geleceği düşünüyorsun; yani sen aslında kendi finansının liderisin. Ufak tefek kaçamaklar yapsan da genel disiplinin sayesinde paran senin için çalışıyor, sen paranın esiri olmuyorsun.

Senin bütçeni profesyonelce bir yöneticinin kontrol etmesi gerekli!

Sen bazen fazla tedbirli bazen fazla cesur davranabiliyorsun; yani uçlarda gezmeyi seviyorsun. İşte bu yüzden tıpkı Güler Sabancı gibi deneyimli ve stratejik bir iş insanının disiplinine ihtiyacın var. Çünkü o, riskleri minimize ederek en doğru kararları almayı başarır. Senin bütçen de böyle güçlü ve planlı bir bakış açısıyla yönetilmeli. Biraz dışarıdan destek alarak harcamalarını düzenlersen, geleceğin çok daha sağlam temeller üzerine oturur.

Senin bütçeni soğukkanlı ve karizmatik bir stratejist yönetmeli!

Senin için para, güç ve özgüvenin bir yansıması. Bazen fazla iddialı kararlar alıyor, “Ben hallederim” diyerek risklere dalıyorsun. İşte burada devreye Harvey Specter gibi soğukkanlı, hesaplı ve her zaman birkaç adım önde düşünen bir karakter giriyor. Senin bütçeni de tıpkı davalarını yönettiği gibi zekice hamlelerle yönetebilir. Böylece hem harcarken kendini iyi hissedersin hem de uzun vadede kaybetmezsin.

Senin bütçeni disiplinli ve detaycı bir karakter yönetmeli!

Sen biraz dağınık, bazen de fazla rahat davranabiliyorsun. İşte tam da bu yüzden Berlin gibi planlı, stratejik ve disiplinli bir karaktere ihtiyacın var. O, her adımı önceden düşünür, hiçbir detayı gözden kaçırmaz ve işin sonunda da mutlaka kazançlı çıkar. Senin bütçeni Berlin yönetirse, her kuruşun hesabı yapılır ve sen de hem keyfini çıkarır hem de geleceğe güvenle bakarsın. Belki biraz katı bir kontrol olur ama seni borçtan da pişmanlıktan da kurtarır.

