Hepimiz ay başında cüzdanımıza maaş ya da harçlık girince “Bu sefer çok dikkat edeceğim, asla saçma harcamalar yapmayacağım!” diye kendimize söz veririz. Ama sonra bir bakmışız, sepete eklediğimiz gereksiz ama çok tatlı kupa, indirimde görünce dayanamayıp aldığımız ikinci kot pantolon ya da bir daha ne zaman yiyeceğim diye düşündüğümüz o akşam yemeği, bütçemizi fena halde sarsmış. İşin en komik yanı da şudur: Hepimiz kendi paramızı yönetebildiğimizi sanırız ama aslında çoğu zaman başka birine ihtiyaç duyarız. Kimi zaman en yakın arkadaşımız bize “Bunu alma, gereksiz” der, kimi zaman annemiz “Bak paranı boşa harcama” diye kulağımıza küpe olur, kimi zaman da banka uygulaması “Kardeşim bu ay kahveye baya harcamışsın” diye bizi uyarır.

Peki ya aslında senin bütçeni kim yönetmeli? Gel bakalım, samimi, eğlenceli ve biraz düşündürücü sorularla bunu birlikte keşfedelim!