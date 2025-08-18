onedio
Senin Bütçeni En Çok Ne Etkiliyor?

miray soysal
18.08.2025 - 17:01

Her ay 'Bu para nereye gitti?' diye düşünüyorsan, yalnız değilsin!

Harcamalarının arkasındaki gizli tutkunu bu testle beraber öğrenebiliriz. Bellki de suçlu sen değil, alışveriş sepetin çıkacak😅

Hazırdan başlıyoruz👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Tatile gitmek mi, birikim yapmak mı?

3. Hayalindeki ev dışarıdan nasıl gözüküyor?

4. Takip ettiğin influencer’lar alışverişini etkiliyor mu?

5. İtiraf zamanı: Sırf Instagram’da paylaşmak için mekan seçtiğin oldu mu?

6. Peki, lüks tüketimi nasıl tanımlarsın?

7. Ay sonunda ödemelerini yaptığında sana para kalıyor mu?

8. “Kaç para olduğu önemli değil, ben beğendiysem alırım” dediğin sıklıkla oluyor mu?

9. Son olarak, dışardan yemek yemeye yaptığın aylık harcamanın miktarını puanlamanı istiyoruz!

Senin bütçeni en fazla lüks tüketim etkiliyor!

Kaliteli ve şık yaşamak senin işinama ay sonu seni bazen üzebiliyor. Senin için şıklık bir tercih değil, bir yaşam biçimi. İyi giyinmeyi seviyorsun, tarzından asla ödün vermiyorsun. “Kalite tesadüf değildir” cümlesi adeta hayat motton. Gardırobundaki her parça özenle seçilmiş ve kombinlenmiş. Harcamaların da haliyle görünümün kadar iddialı oluyor.

Seyahat etkiliyor!

Senin için gezmek, yeni kültürler tanımak, farklı mutfaklara merak salmak tam bir yaşam amacı. Bir yerden dönerken aklın bir sonraki rotada oluyor. Valizlerin hazır, pasaportun hep el altında. Bu özgür ruhun elbette bir bedeli var ama planlı gider ve erken rezervasyonla bu tutkunu sürdürebilirsin. Çünkü senin ruhun bavulda…

Günlük harcamalar etkiliyor!

Sabah kahvesi, öğle yemeği, akşam tatlısı derken farkında olmadan “minik harcamaların” bütçeni eritiyor. Bireysel olarak küçük görünen bu masraflar birleşince ay sonunda ciddi rakamları ortaya çıkabiliyor. Kendine bütçe sınırları koyarsan hem keyfinden vazgeçmezsin hem cüzdanına nefes aldırırsın.

Plansızlık etkiliyor!

Sen harcamalarını farkında olmadan yapıyor olabilirsin. Ne tam savurgansın ne de cimri, ama plansızlık seni dengesizleştiriyor. “Zaten alacaktım” diye aldığın şeyler aslında ihtiyacın olmayan detaylar gibi. Bütçe takibi, liste yapma ve harcamaları not etme gibi basit adımlarla ay sonunda “para nereye gitti?” sorusuna daha net cevap bulacaksın. Kural belli ve çok basit.

