Senin Bütçeni En Çok Ne Etkiliyor?

Sen harcamalarını farkında olmadan yapıyor olabilirsin. Ne tam savurgansın ne de cimri, ama plansızlık seni dengesizleştiriyor. “Zaten alacaktım” diye aldığın şeyler aslında ihtiyacın olmayan detaylar gibi. Bütçe takibi, liste yapma ve harcamaları not etme gibi basit adımlarla ay sonunda “para nereye gitti?” sorusuna daha net cevap bulacaksın. Kural belli ve çok basit.