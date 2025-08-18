Senin Bütçeni En Çok Ne Etkiliyor?
Her ay 'Bu para nereye gitti?' diye düşünüyorsan, yalnız değilsin!
Harcamalarının arkasındaki gizli tutkunu bu testle beraber öğrenebiliriz. Bellki de suçlu sen değil, alışveriş sepetin çıkacak😅
Hazırdan başlıyoruz👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Tatile gitmek mi, birikim yapmak mı?
3. Hayalindeki ev dışarıdan nasıl gözüküyor?
4. Takip ettiğin influencer’lar alışverişini etkiliyor mu?
5. İtiraf zamanı: Sırf Instagram’da paylaşmak için mekan seçtiğin oldu mu?
6. Peki, lüks tüketimi nasıl tanımlarsın?
7. Ay sonunda ödemelerini yaptığında sana para kalıyor mu?
8. “Kaç para olduğu önemli değil, ben beğendiysem alırım” dediğin sıklıkla oluyor mu?
9. Son olarak, dışardan yemek yemeye yaptığın aylık harcamanın miktarını puanlamanı istiyoruz!
Senin bütçeni en fazla lüks tüketim etkiliyor!
Seyahat etkiliyor!
Günlük harcamalar etkiliyor!
Plansızlık etkiliyor!
