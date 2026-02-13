Seni Hayatının Hangi Sezonu Yordu?

Hepimizin hayatı, bölümleri birbirine denk gelmeyen uzun bir dizi gibi. Bazı sezonlar romantik komedi tadında akar, bazı sezonlar kapkaranlık bölümler bırakır geriye. Bir yerde karakter gelişimin doruğuna çıkarız, bir yerde içimizdeki yan karakter bile yorulur. İşte bu test, seni en çok tüketen o sezonu bulmak için hazırlandı. Cevaplar, kendi hikayende hangi sayfanın ağırlık yaptığını usulca gösterecek.

Hadi teste!