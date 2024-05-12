Sende Hangi Şehrin Vibe'ı Var?
Sende Hangi Şehrin Vibe'ı Var?
Hepimiz az veya çok, doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız yerin özelliklerine sahip oluyoruz. Şehirler de özelliklerini o şehirde yaşayan insanlara geçiriyor. Bakalım sende hangi şehrin vibe'ı var? 🤔
Öğrenmeye hazırsan,
haydi testeee! 💃🕺👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Karakterini tanımak adına, burcun hangi elemente ait?
3. Hayatında bir sorunla karşılaştığında genelde nasıl davranıyorsun?
4. Senin içinde çözemediğin problem neyle alakalı?
5. Senin bir şehir olduğunu düşünelim. Senin şehrin neyiyle bilinsin isterdin?
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6. Peki, yine şehir olduğunu farz edelim. Senin şehrindeki en büyük problem ne olurdu?
7. Ülkemizin bu güzel manzaralarından birini seç bakalım.
8. Şimdi, hangi hayvanla aynı ruha sahip olduğunu düşünüyorsan onu seç.
9. Peki, sen sosyal kelebek misin?
10. Son olarak, en güçlü olduğunu düşündüğün özelliğini de seç ve bitirelim.
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İzmir!
Eskişehir!
Ankara!
İstanbul!
Adana!
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