Sen Ona Yenildin mi?

Sen ona yenilmemişsin! Çünkü sen duygularını, kendine zarar vermeyecek şekilde saklayabiliyor, içindeki fırtınaları kontrol edebiliyorsun. Artık, kalbinin derinliklerinde birine karşı hissettiğin her şeyi her an dışarı vurmak zorunda değilsin. Kendini tanıyorsun ve duygularının seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Hem de bunu başarmışken, hayatının merkezine artık sadece kendini koyuyorsun. Senin değerlerin, senin ihtiyaçların, senin mutluluğun her şeyden önce geliyor. Onun sana ne hissettirdiğinden bağımsız olarak, kendi içindeki gücü ve dengeyi buluyorsun. Kimseye bağlı kalmadan, kendi yolunda yürüyorsun. Duygularını ne kadar içsel bir güçle kontrol edebildiğini fark ettiğinde, aslında gerçekten özgürleşiyorsun. Çünkü sen ona yenilmedin; tam tersine, kendi içindeki gücü keşfettin ve yaşamını, başkalarının bekleyişlerinden bağımsız, kendi isteklerin doğrultusunda şekillendiriyorsun. Artık senin hayatın, başkalarının varlığına değil, kendi öz varlığının gücüne dayalı. O, sana bir şekilde etki edebilir belki ama sen onun düşüncelerine ya da duygularına yenik düşmüyorsun. Kendi iç huzurun ve öz saygın, her şeyden daha önemli.