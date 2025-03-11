Sen Ona Yenildin mi?

Sen ona yenilmişsin! Ama bu sadece ona karşı bir yenilgi değil, aynı zamanda kendi duygularına, kendi içsel dünyana da bir teslimiyet. Çünkü artık senin hayatın, onun etrafında dönüyor. O kişi, senin için o kadar önemli hale gelmiş ki, kendi kimliğini, kendi arzularını, kendi hayallerini bir kenara bırakıp, sadece onun mutlu olmasını sağlamak için yaşamaya başlamışsın. Her gün, onun gülümsemesi ya da huzuru için çabalarken, aslında kendini yavaşça kaybediyorsun. Onun varlığı, senin varlığını sarmış, senin tüm düşüncelerin, duyguların, kararların onun etrafında şekilleniyor. Artık sen sadece ona hizmet eden, onun ihtimallerine göre hareket eden biri oldun. Oysa bir zamanlar, kendi hayatının merkezindeydin. Şimdi, kendi değerlerini, kendi isteklerini, hatta kendi kimliğini bir kenara bırakmışsın. Çünkü sen ona yenilmişsin. Onunla mutlu olmak, onun iyi olmasını sağlamak her şeyden daha önemli hâle gelmiş. Ama sen, aslında kendi hayatını yaşamaktan vazgeçmişsin. Bunu fark ettiğinde belki de çok geç olacak. Çünkü sen ona yenilmişken, aynı zamanda kendi benliğine de yenilmiş oluyorsun.