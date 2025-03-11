Sen Ona Yenildin mi?
Sen Ona Yenildin mi?
Hayatımıza giren kişileri ya biz değiştiririz ya da onlar bizi değiştirir. Kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyleri bir başkasının anlaması bizi gerebilir. Hislerimize ve onun davranışlarına yenilmemek için çok mücadele veririz ama sonunda hem duygularımıza hem de ona teslim oluruz.
Sen Ona Yenildin mi?
Haydiii!
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1. Onun söylediklerine kolayca inanır mısın?
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2. O, seni manipüle etmeye çalışıyor mu?
3. Onun düşüncelerini seninkilerden daha değerli buluyor musun?
4. Konuşmalarınızda sık sık senin kendini savunman gerekir mi?
5. Kendini onun önünde zayıf hisseder misin?
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6. Onu kısa bir süre görmesen de özlüyor musun?
7. Onu her zaman affeder misin?
8. Ona duyduğun sevginin bir gün biteceğini düşünüyor musun?
9. Onsuz kendini eksik ve güçsüz hissediyor musun?
10. Son olarak onun mutlu olması sana yetiyor mu?
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Sen ona yenilmişsin!
Sen ona yenilmemişsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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