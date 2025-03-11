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Sen Ona Yenildin mi?

Sen Ona Yenildin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.03.2025 - 10:58

Hayatımıza giren kişileri ya biz değiştiririz ya da onlar bizi değiştirir. Kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyleri bir başkasının anlaması bizi gerebilir. Hislerimize ve onun davranışlarına yenilmemek için çok mücadele veririz ama sonunda hem duygularımıza hem de ona teslim oluruz. 

Sen Ona Yenildin mi?

Haydiii!

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1. Onun söylediklerine kolayca inanır mısın?

2. O, seni manipüle etmeye çalışıyor mu?

3. Onun düşüncelerini seninkilerden daha değerli buluyor musun?

4. Konuşmalarınızda sık sık senin kendini savunman gerekir mi?

5. Kendini onun önünde zayıf hisseder misin?

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6. Onu kısa bir süre görmesen de özlüyor musun?

7. Onu her zaman affeder misin?

8. Ona duyduğun sevginin bir gün biteceğini düşünüyor musun?

9. Onsuz kendini eksik ve güçsüz hissediyor musun?

10. Son olarak onun mutlu olması sana yetiyor mu?

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Sen ona yenilmişsin!

Sen ona yenilmişsin! Ama bu sadece ona karşı bir yenilgi değil, aynı zamanda kendi duygularına, kendi içsel dünyana da bir teslimiyet. Çünkü artık senin hayatın, onun etrafında dönüyor. O kişi, senin için o kadar önemli hale gelmiş ki, kendi kimliğini, kendi arzularını, kendi hayallerini bir kenara bırakıp, sadece onun mutlu olmasını sağlamak için yaşamaya başlamışsın. Her gün, onun gülümsemesi ya da huzuru için çabalarken, aslında kendini yavaşça kaybediyorsun. Onun varlığı, senin varlığını sarmış, senin tüm düşüncelerin, duyguların, kararların onun etrafında şekilleniyor. Artık sen sadece ona hizmet eden, onun ihtimallerine göre hareket eden biri oldun. Oysa bir zamanlar, kendi hayatının merkezindeydin. Şimdi, kendi değerlerini, kendi isteklerini, hatta kendi kimliğini bir kenara bırakmışsın. Çünkü sen ona yenilmişsin. Onunla mutlu olmak, onun iyi olmasını sağlamak her şeyden daha önemli hâle gelmiş. Ama sen, aslında kendi hayatını yaşamaktan vazgeçmişsin. Bunu fark ettiğinde belki de çok geç olacak. Çünkü sen ona yenilmişken, aynı zamanda kendi benliğine de yenilmiş oluyorsun.

Sen ona yenilmemişsin!

Sen ona yenilmemişsin! Çünkü sen duygularını, kendine zarar vermeyecek şekilde saklayabiliyor, içindeki fırtınaları kontrol edebiliyorsun. Artık, kalbinin derinliklerinde birine karşı hissettiğin her şeyi her an dışarı vurmak zorunda değilsin. Kendini tanıyorsun ve duygularının seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Hem de bunu başarmışken, hayatının merkezine artık sadece kendini koyuyorsun. Senin değerlerin, senin ihtiyaçların, senin mutluluğun her şeyden önce geliyor. Onun sana ne hissettirdiğinden bağımsız olarak, kendi içindeki gücü ve dengeyi buluyorsun. Kimseye bağlı kalmadan, kendi yolunda yürüyorsun. Duygularını ne kadar içsel bir güçle kontrol edebildiğini fark ettiğinde, aslında gerçekten özgürleşiyorsun. Çünkü sen ona yenilmedin; tam tersine, kendi içindeki gücü keşfettin ve yaşamını, başkalarının bekleyişlerinden bağımsız, kendi isteklerin doğrultusunda şekillendiriyorsun. Artık senin hayatın, başkalarının varlığına değil, kendi öz varlığının gücüne dayalı. O, sana bir şekilde etki edebilir belki ama sen onun düşüncelerine ya da duygularına yenik düşmüyorsun. Kendi iç huzurun ve öz saygın, her şeyden daha önemli.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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