Sen Ne Zaman Gerçekten Aşık Olacaksın?
Aşk… Kimi için bir bakışta başlar, kimi için zamanla filizlenir. Ama gerçek aşk? O biraz daha karmaşıktır. Kalbini kıranlar, seni yarı yolda bırakanlar ya da bir türlü seni anlamayanlar… Belki de o yüzden hala bekliyorsun o gerçek hissi. Peki ya sen, ne zaman gerçekten aşık olacaksın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman biri için gerçekten heyecanlandın?
4. Birine bağlanmak sence?
5. Kıskanır mısın?
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6. Aşkı tek kelimeyle tanımla desek?
7. Aşkta seni en çok ne çeker?
8. İlk adımı kim atmalı?
9. Bir ilişki sana göre nasıl olmalı?
10. Biri sana “Seni seviyorum” dediğinde ne hissedersin?
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Sen çok yakında aşık olacaksın!
Senin aşık olmana 1-2 ay var!
Senin aşık olman zor görünüyor!
Sen aşık olamazsın!
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Sen çok yakında aşık olacaksın! Allah başka dert vermesin yeter 😅
Sen çok yakında aşık olacaksın! Hımm peki