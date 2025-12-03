Sen Kazancına Göre Bu Hayatı Hangi Roman Karakteri Gibi Yaşıyorsun?
Kimimiz “Elimde olsa dünya turuna çıkacağım!” diyor, kimimiz ay sonunu görünce 'Ben Rus romanı karakteri miyim?' diyor... Peki sen, kazancınla bu hayatı hangi roman karakteri gibi yaşıyorsun? Dram mı, fantastik mi, trajikomik mi? Hazırsan cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Ay başı maaşın yattığı anda ne hissediyorsun?
3. Market fiyatlarını gördüğünde tepkin ne oluyor?
4. Ay sonuna 3 gün kala maddi olarak ne durumda olursun?
5. Bugüne kadar maaşında kendine aldığın en lüks şey neydi?
6. Kredi kartı borcu senin için ne ifade ediyor?
7. Söyle bakalım, ödeme yaparken "Yetersiz bakiye" uyarısını kaç defa gördün?
8. Maddi durumunu özetleyen cümle hangisi?
Elizabeth Bennet (Gurur ve Önyargı)
Anna Karenina
Jean Valjean (Sefiller)
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
