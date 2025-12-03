onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sen Kazancına Göre Bu Hayatı Hangi Roman Karakteri Gibi Yaşıyorsun?

Sen Kazancına Göre Bu Hayatı Hangi Roman Karakteri Gibi Yaşıyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 17:01

Kimimiz “Elimde olsa dünya turuna çıkacağım!” diyor, kimimiz ay sonunu görünce 'Ben Rus romanı karakteri miyim?' diyor... Peki sen, kazancınla bu hayatı hangi roman karakteri gibi yaşıyorsun? Dram mı, fantastik mi, trajikomik mi? Hazırsan cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Ay başı maaşın yattığı anda ne hissediyorsun?

3. Market fiyatlarını gördüğünde tepkin ne oluyor?

4. Ay sonuna 3 gün kala maddi olarak ne durumda olursun?

5. Bugüne kadar maaşında kendine aldığın en lüks şey neydi?

6. Kredi kartı borcu senin için ne ifade ediyor?

7. Söyle bakalım, ödeme yaparken "Yetersiz bakiye" uyarısını kaç defa gördün?

8. Maddi durumunu özetleyen cümle hangisi?

Elizabeth Bennet (Gurur ve Önyargı)

Senin para harcama enerjin dengeli, ölçülü ama biraz da “Elimdekiyle idare ederim!” kafasında. Kısacası, ayağını yorganına göre uzatıyorsun. Gelirin fena değil, hem giderlerini karşılayabiliyor hem de sosyalleşme için bütçe ayırabiliyorsun. Ama her zaman değil... Gereksiz harcamalar yapmıyor ama kendini de zorlamıyorsun. Zaman zaman “Keşke biraz daha rahat olsam.” dediğin oluyor, ama genelde üstesinden geliyorsun.

Anna Karenina

Sen duygusal, tutkulu, hızlı hareket eden bir ruh sahipsin. Kazancın çoğu zaman yeterli oluyor ama arada bir çizgiyi aşıyorsun. Yine de her durumda ay sonunu rahatça getirebiliyorsun. Harcamalarında iniş çıkışların olabiliyor ama her şeye rağmen yaşama sevincini koruyorsun. Maddi anlamda biraz daha düzenli olursan çok daha rahat eder, birikim bile yapabilirsin!

Jean Valjean (Sefiller)

Sen tam bir savaşçısın. Kazancın ne olursa olsun sorumlulukların çok, yükün ağır ve hep bir mücadele içindesin... Bazen isyan ediyorsun ama bir şekilde hep ayakta kalıyorsun. Zorlanıyorsun ama aynı zamanda pes etmeyen, direnen, yol bulan bir ruhun da var! Kazancın artınca hayatı uçuşa geçecek ilk kişilerden birisin! Çünkü potansiyelin çok yüksek. Yalnızca biraz daha sabretmen gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın