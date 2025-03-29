Sen Kaostan mı Besleniyorsun?
Sen Kaostan mı Besleniyorsun?
Hayat bazen kontrolden çıkabilir, ama bazı insanlar kaosun içinde bile kendilerini bulur, bundan keyif alır. Peki ya sen? Düzenli bir hayat mı tercih ediyorsun yoksa düzensizliğin, sürprizlerin, ani değişikliklerin olduğu kaotik bir yaşam mı seni besliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birden fazla projeyle aynı anda ilgilenmek senin için nasıl bir durum?
4. Bir ortamda birden herkesin sinirleri gerildiğinde ne yaparsın?
5. Kendini sık sık ani kararlar alırken bulur musun?
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6. Bir sabah plansızca kalkıp şehir dışına çıkma fikri?
7. Hangi çalışma ortamı seni daha çok yansıtır?
8. Sürekli değişen durumlar seni etkiler mi?
9. Bir iş üzerinde baskı altında çalışmak?
10. Hangi cümle seni daha çok tanımlar?
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Sen kaostan beslenmiyorsun aksine kaçıyorsun!
Senin kaostan beslendiğin zamanlar oluyor!
Sen tam anlamıyla kaostan besleniyorsun!
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