Sen Kaostan mı Besleniyorsun?

Senin için kaos kelimesi bir korku filmi gibi! Düzen, planlama ve kontrol, hayatının vazgeçilmez parçaları. Bir şeyler kontrolden çıktığında kendini rahatsız hissediyorsun, çünkü senin için en ideal ortam her şeyin yerli yerinde olduğu bir dünya. Planlı hareket etmek seni rahatlatıyor, bu yüzden son dakika değişiklikleri ya da sürpriz olaylar senin için büyük bir stres kaynağı olabilir. Kaotik ortamlardan genellikle uzak duruyorsun çünkü belirsizlik seni yoruyor. Hayatında her şeyin bir sıraya, bir düzene oturması senin için öncelikli. Bir etkinlik ya da seyahate çıkmadan önce uzun uzun düşünür, planlar yapar, her ihtimali hesaba katarsın. Bu özelliğin seni güvenilir ve düzenli biri yapıyor, ama bazen spontane kararlar almaktan da kaçınıyorsun. Belki de zaman zaman biraz risk almak, anın getirdiklerine açık olmak sana iyi gelebilir. Ancak kaosun seni strese soktuğunu fark ettiğin an, geri çekilip düzenli dünyana dönmek senin için her zaman en doğru tercih olacak!