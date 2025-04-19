Sen Hayır Demeyi Biliyor musun?

Sen hayır demeyi çoktan öğrenmiş, bu konuda bir ninja gibi ustalaşmışsın. Kendini korumayı, sınırlarını net çizmeyi ve başkalarını üzmeden hayır demeyi başarıyorsun. Senin için hayır demek bir reddetme değil, bir kendini sevme biçimi. Karşındaki seni seviyor mu? O zaman hayırına da saygı duyar. Senin bu tavrın sayesinde insanlar sana güveniyor, samimi buluyor. Çünkü sen ne hissediyorsan onu söylüyorsun. İkili ilişkilerde “kırmamak için” değil, “kendine saygı duyduğun için” karar alıyorsun. Ve bu da seni duygusal olarak güçlü biri haline getiriyor. Sen artık o noktadasın ki, insanlar sana “hayır” dediğinde de darılmıyorsun. Çünkü sınır kavramını içselleştirmişsin. Ve bu da çok sağlıklı bir iletişimin, özgüvenli bir benliğin göstergesi. Bunu başaramayan insanların seni suçlamasına aldırma. Senin hayırların birilerini rahatsız ediyorsa, o onların sınır sorunu, senin değil. Senin için artık yeni bir seviye var: Başkalarına da hayır demeyi öğretmek.