Sen Hayır Demeyi Biliyor musun?
Hayır demek kolay gibi görünür ama iş gerçek hayatta birine sınır koymaya gelince işler değişebilir... Kimi en yakın arkadaşına bile istemiyorum diyemez, kimi ise hayırı adeta bir sanata çevirmiştir! Bakalım sen gerçekten kendini savunabiliyor musun yoksa tamamcı mısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana plansızca buluşalım diyor ama sen yorgunsun. Ne yaparsın?
4. Biri sana karşı hoşlandığını söyledi ama sen ondan hoşlanmıyorsun. Ne yaparsın?
5. Başkalarını mutlu etmek için kendi isteklerinden vazgeçer misin?
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6. Partnerin sana sınırlarını zorlayan bir şey teklif etti. Ne yaparsın?
7. Hayır dediğin zaman suçluluk hisseder misin?
8. İnsanlar seni kolayca ikna edebilir mi?
9. Plan yapmak istemediğin hâlde biri seni zorlayınca…
10. Sence hayır demek ne anlama geliyor?
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Sen hayır demeyi bilmiyorsun!
Sen hayır demeyi bazen başarabiliyorsun!
Sen hayır demeyi biliyorsun!
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