Sen Hayır Demeyi Biliyor musun?

Sen bazen hayır diyebiliyorsun ama her zaman değil. Duruma, kişiye, ortama göre tavrın değişiyor. Bazen kendi isteklerinden feragat ediyorsun çünkü karşındaki seni üzülmesin istiyorsun. Ama sonra ne oluyor? Kendi içinde içten içe bozuluyorsun, “Keşke demeseydim” diyorsun. O pişmanlık var ya... İşte onunla başa çıkmayı öğrenmen gerekiyor. Senin güzel bir denge anlayışın var, bunu kaybetmek istemiyorsun. İlişkilerini korumaya çalışırken bazen kendini feda ediyorsun. Oysa ki gerçekten sevgi dolu, sağlıklı bir ilişkide, karşındaki senin sınırlarına da saygı duymalı. Eğer biri senin her evet dediğin şeye alışırsa, bir gün hayır dediğinde sana kırılabilir. O yüzden şimdi yavaş yavaş hayır demeyi pratiğe dökmeye başlama zamanı. Küçük şeylerle başla: “Bu akşam gelmeyeceğim, kendime zaman ayıracağım.” “Şu an konuşmak istemiyorum.” “İstemediğim bir şeye evet diyemem.” Ne oldu? Kıyamet kopmadı değil mi? İşte böyle böyle o “arada kalmışlık” halinden sıyrılıp, kendi çizgilerini belirleyen bir bireye dönüşeceksin. Ve inan, bu senin iç huzuruna çok iyi gelecek.