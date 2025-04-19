onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Hayır Demeyi Biliyor musun?

Sen Hayır Demeyi Biliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 12:01

Hayır demek kolay gibi görünür ama iş gerçek hayatta birine sınır koymaya gelince işler değişebilir... Kimi en yakın arkadaşına bile istemiyorum diyemez, kimi ise hayırı adeta bir sanata çevirmiştir! Bakalım sen gerçekten kendini savunabiliyor musun yoksa tamamcı mısın? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın sana plansızca buluşalım diyor ama sen yorgunsun. Ne yaparsın?

4. Biri sana karşı hoşlandığını söyledi ama sen ondan hoşlanmıyorsun. Ne yaparsın?

5. Başkalarını mutlu etmek için kendi isteklerinden vazgeçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerin sana sınırlarını zorlayan bir şey teklif etti. Ne yaparsın?

7. Hayır dediğin zaman suçluluk hisseder misin?

8. İnsanlar seni kolayca ikna edebilir mi?

9. Plan yapmak istemediğin hâlde biri seni zorlayınca…

10. Sence hayır demek ne anlama geliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen hayır demeyi bilmiyorsun!

Senin için hayır demek neredeyse imkansız gibi… Biri senden bir şey istediğinde içinden “Hayır demeliyim” diye geçiriyorsun ama ağzından Tamam çıkıyor. Kimi zaman içten içe rahatsız oluyorsun, ama sonra kendini neyse, sorun değil... diye avutuyorsun. Aslında sen çok empatik bir insansın. İnsanları kırmaktan, onları üzmekten korkuyorsun. Ama bu güzel özelliğin, kendi sınırlarını hiçe saymana neden olabiliyor. “Hayır dersem beni sevmezler mi?” “Ya yanlış anlaşılırsa?” “Zaten zor durumda, kıyamam…” Bunlar hep beynindeki sesler... Ve evet, bu seslerin hepsi seni “hayır” demekten alıkoyuyor. Ama şunu unutma: Kendine “evet” diyebilmenin ilk adımı, başkalarına “hayır” diyebilmektir. Sen de yavaş yavaş buna adım atabilirsin. İlk başta zorlanacaksın, belki vicdan azabı da çekeceksin ama her hayırla birlikte içten içe nasıl güçlendiğini fark edeceksin. Belki de artık hayatındaki tamamları sorgulamanın ve gerçekten istemediğin şeylere dur demenin zamanı gelmiştir. Hayır demek bencilce değil, kendine sahip çıkmaktır. Ve sen buna fazlasıyla değersin!

Sen hayır demeyi bazen başarabiliyorsun!

Sen bazen hayır diyebiliyorsun ama her zaman değil. Duruma, kişiye, ortama göre tavrın değişiyor. Bazen kendi isteklerinden feragat ediyorsun çünkü karşındaki seni üzülmesin istiyorsun. Ama sonra ne oluyor? Kendi içinde içten içe bozuluyorsun, “Keşke demeseydim” diyorsun. O pişmanlık var ya... İşte onunla başa çıkmayı öğrenmen gerekiyor. Senin güzel bir denge anlayışın var, bunu kaybetmek istemiyorsun. İlişkilerini korumaya çalışırken bazen kendini feda ediyorsun. Oysa ki gerçekten sevgi dolu, sağlıklı bir ilişkide, karşındaki senin sınırlarına da saygı duymalı. Eğer biri senin her evet dediğin şeye alışırsa, bir gün hayır dediğinde sana kırılabilir. O yüzden şimdi yavaş yavaş hayır demeyi pratiğe dökmeye başlama zamanı. Küçük şeylerle başla: “Bu akşam gelmeyeceğim, kendime zaman ayıracağım.”  “Şu an konuşmak istemiyorum.” “İstemediğim bir şeye evet diyemem.” Ne oldu? Kıyamet kopmadı değil mi? İşte böyle böyle o “arada kalmışlık” halinden sıyrılıp, kendi çizgilerini belirleyen bir bireye dönüşeceksin. Ve inan, bu senin iç huzuruna çok iyi gelecek.

Sen hayır demeyi biliyorsun!

Sen hayır demeyi çoktan öğrenmiş, bu konuda bir ninja gibi ustalaşmışsın. Kendini korumayı, sınırlarını net çizmeyi ve başkalarını üzmeden hayır demeyi başarıyorsun. Senin için hayır demek bir reddetme değil, bir kendini sevme biçimi. Karşındaki seni seviyor mu? O zaman hayırına da saygı duyar. Senin bu tavrın sayesinde insanlar sana güveniyor, samimi buluyor. Çünkü sen ne hissediyorsan onu söylüyorsun. İkili ilişkilerde “kırmamak için” değil, “kendine saygı duyduğun için” karar alıyorsun. Ve bu da seni duygusal olarak güçlü biri haline getiriyor. Sen artık o noktadasın ki, insanlar sana “hayır” dediğinde de darılmıyorsun. Çünkü sınır kavramını içselleştirmişsin. Ve bu da çok sağlıklı bir iletişimin, özgüvenli bir benliğin göstergesi. Bunu başaramayan insanların seni suçlamasına aldırma. Senin hayırların birilerini rahatsız ediyorsa, o onların sınır sorunu, senin değil. Senin için artık yeni bir seviye var: Başkalarına da hayır demeyi öğretmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın