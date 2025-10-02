onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Sen Hangi Sürücü Tipisin?

etiket Sen Hangi Sürücü Tipisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.10.2025 - 19:04

Hız tutkunu olan (elbette hız sınırını ihlal etmeyecek şekilde) ya da sadece kurallara bağlı olan çeşit çeşit sürücü tipleri var. Arabanın direksiyonuna geçtiğinde nasıl bir sürücü tipine bürünüyorsun? Sürücü kimliğin bu testte açığa çıkıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Uzun yola çıktığında dinlediğin belirli bir müzik türü var mı?

4. Navigasyona güveniyor musun?

5. Kırmızı ışıkta yan arabadan biri sen şarkı söylerken sana bakıp şarkıya eşlik ediyor. Sen ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aracınla yan mahalledeki markete giderken bile emniyet kemeri takıyor musun?

7. Seyahat ederken yanında birinin olmasını tercih ediyor musun?

8. "Bu yolda ne güzel direksiyon sallardım!" dediğin bir yol seç!

9. Dürüst olalım, hepimiz aracımıza bir isim vermek istemişizdir! Senin aracının bir ismi var mı?

Kurallara uyan ve uymayanları uyaran sürücü tipisin!

Sen araba kullanırken kafanda görünmez bir trafik polisi oturuyor gibi. Sinyal vermeden şerit değiştirmek sana göre yapılabilecek en büyük kabahat ve hız limitleri de hayatının çizgisi gibi. Bu yüzden direksiyon başında kendini güvende hissediyorsun çünkü neyi nasıl yapman gerektiğini biliyorsun. Yanındaki insanlar da bu düzenin verdiği güvenle rahatlıyor. Tabii bu tavrın bazen fazla katı görünebilir, herkes senin kadar dikkatli olmadığında sinir katsayını yükseltebilir. Ama işin özünde sen arkadaş grubunun garantisi gibisin. Çok eğlenceli görünmeyebilirsin ama herkes bilir ki seninle yola çıkan sağlam şekilde eve döner!

Hız tutkunu olan sürücü tipisin. Ama yüksek hıza dikkat et!

Direksiyonun başına geçtiğinde içinde sanki pist ışıkları yanıyor! Gaza basınca senin için yol bir yarış alanına dönüşüyor, sollamaları doğal refleks gibi yapıyorsun. Yüksek tempolu müzik çaldığında hızın da ona göre artıyor. Bu enerjiyi yanında oturanlar da hissediyor çünkü senin arabanda yolculuk asla sıkıcı olmuyor. Bir an önce varmak isteyenler için biçilmiş kaftansın ama bu hız isteği bazen trafiğin gerçekliğiyle çarpışıp stres yaratabiliyor. Yine de dikkatli olmanı ve kurallara uymanı tavsiye ediyoruz!

Rahat bir sürücü tipisin!

Seninle yola çıkınca hız, mesafe, varış saati gibi detayların pek önemi kalmıyor çünkü senin için asıl mesele yolun kendisi. Arabanda çalan şarkılar, camdan giren rüzgar, muhabbetin akışı yolculuğun değerini belirliyor. Bu yüzden senin yanına oturan biri “oh, sonunda huzur” diyebiliyor çünkü stres yapmıyor, kavga etmiyor, direksiyon başında sakin kalabiliyorsun. Tabii bu rahatlık bazen küçük detayları atlamana sebep olabiliyor, sinyal vermeyi unutmak gibi. Ama senin sürüşünde kimse gergin hissetmiyor. Sen direksiyon başında dört tekerlekli bir terapi alanı yaratıyorsun, yol da hayat da fazla ciddiye alınmıyor, olması gerektiği gibi akıyor.

Yolda sürekli şarkı söyleyen ve eğlenmesini bilen sürücü tipisin!

Sen araba kullandığında yolculuk sadece A noktasından B noktasına gitmek değil, küçük bir eğlenceye dönüşüyor. Radyodan gelen şarkıya eşlik ediyorsun, yanındakiyle muhabbeti hiç kesmiyorsun, bazen dikiz aynasından saçını düzeltirken bile kahkaha atabiliyorsun. Bu enerjinle araba sanki gezen bir kafe havası alıyor, yanında oturanlar yolun nasıl geçtiğini anlamıyor çünkü sürekli gülüyorlar. Tabii bu enerjik tavır bazen biraz dağınıklığa kayabiliyor. Arabanda atıştırmalık kırıntıları, bagajda unutulmuş eşyalar görmek normal hale gelebiliyor. Ama sonuçta seninle yapılan yolculuk “kaç saatte vardık” diye değil “yolda ne kadar güldük” diye hatırlanıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın