Sen Hangi Sürücü Tipisin?
Hız tutkunu olan (elbette hız sınırını ihlal etmeyecek şekilde) ya da sadece kurallara bağlı olan çeşit çeşit sürücü tipleri var. Arabanın direksiyonuna geçtiğinde nasıl bir sürücü tipine bürünüyorsun? Sürücü kimliğin bu testte açığa çıkıyor!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Uzun yola çıktığında dinlediğin belirli bir müzik türü var mı?
4. Navigasyona güveniyor musun?
5. Kırmızı ışıkta yan arabadan biri sen şarkı söylerken sana bakıp şarkıya eşlik ediyor. Sen ne yaparsın?
6. Aracınla yan mahalledeki markete giderken bile emniyet kemeri takıyor musun?
7. Seyahat ederken yanında birinin olmasını tercih ediyor musun?
8. "Bu yolda ne güzel direksiyon sallardım!" dediğin bir yol seç!
9. Dürüst olalım, hepimiz aracımıza bir isim vermek istemişizdir! Senin aracının bir ismi var mı?
Kurallara uyan ve uymayanları uyaran sürücü tipisin!
Hız tutkunu olan sürücü tipisin. Ama yüksek hıza dikkat et!
Rahat bir sürücü tipisin!
Yolda sürekli şarkı söyleyen ve eğlenmesini bilen sürücü tipisin!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
