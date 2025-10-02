Sen Hangi Sürücü Tipisin?

Sen araba kullanırken kafanda görünmez bir trafik polisi oturuyor gibi. Sinyal vermeden şerit değiştirmek sana göre yapılabilecek en büyük kabahat ve hız limitleri de hayatının çizgisi gibi. Bu yüzden direksiyon başında kendini güvende hissediyorsun çünkü neyi nasıl yapman gerektiğini biliyorsun. Yanındaki insanlar da bu düzenin verdiği güvenle rahatlıyor. Tabii bu tavrın bazen fazla katı görünebilir, herkes senin kadar dikkatli olmadığında sinir katsayını yükseltebilir. Ama işin özünde sen arkadaş grubunun garantisi gibisin. Çok eğlenceli görünmeyebilirsin ama herkes bilir ki seninle yola çıkan sağlam şekilde eve döner!