Sen Arkadaşların Arasında Cömert misin Tutumlu mu?
Cömertliğin sınırı nerede başlıyor, tutumluluk nereye kadar makul? Bu eğlenceli testle hem kendine dışarıdan bakacaksın hem de arkadaş ortamındaki para alışkanlıklarını fark edeceksin. Dürüst cevapla ve gerçek seni öğren!
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Bir arkadaşın borç istediğinde ne yaparsın?
3. Bir eşya alırken pazarlık yapar mısın?
4. Arkadaşlarınla buluşmadan önce yemek konusunu nasıl hallediyorsun?
5. Doğum günü hediyelerinde tutumun nedir?
6. Arkadaşlarınla tatil yapmak için bir yer seçmeni istiyoruz!
7. Sosyal harcamalara aylık ayırdığın miktarı puanlamanı istiyoruz!
8. Cömertliğinden pişman olduğun zaman oldu mu?
Tutumlusun!
Hesabını biliyorsun!
Cömertsin!
