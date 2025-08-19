Sen Arkadaşların Arasında Cömert misin Tutumlu mu?

Tam orta yolu bulmuşsun. Senin için para da paylaşım da bir denge işi. Gerektiğinde yardım eder, gerektiğinde sınırını koyarsın. Arkadaş ortamında hakkaniyetli olmayı önemsiyorsun. “Herkes ne yediyse onu ödesin” anlayışın bazen seni mesafeli gösterse de aslında adil bir yaklaşımın var. Hem kendini düşünürsün hem başkalarını. Bu denge seni sevilen biri yapıyor.