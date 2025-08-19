onedio
Sen Arkadaşların Arasında Cömert misin Tutumlu mu?

miray soysal
19.08.2025 - 17:01

Cömertliğin sınırı nerede başlıyor, tutumluluk nereye kadar makul? Bu eğlenceli testle hem kendine dışarıdan bakacaksın hem de arkadaş ortamındaki para alışkanlıklarını fark edeceksin. Dürüst cevapla ve gerçek seni öğren! 

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Bir arkadaşın borç istediğinde ne yaparsın?

3. Bir eşya alırken pazarlık yapar mısın?

4. Arkadaşlarınla buluşmadan önce yemek konusunu nasıl hallediyorsun?

5. Doğum günü hediyelerinde tutumun nedir?

6. Arkadaşlarınla tatil yapmak için bir yer seçmeni istiyoruz!

7. Sosyal harcamalara aylık ayırdığın miktarı puanlamanı istiyoruz!

8. Cömertliğinden pişman olduğun zaman oldu mu?

Tutumlusun!

Sen harcamalarını dikkatle yapan, çoğu zaman önce kendi bütçesini düşünenlerdensin. Cömertliği seviyorsun ama belli bir çizgin var. Grup içinde bazen “fazla hesapçı” gibi görünsen de aslında kontrolü kaybetmek istemiyorsun. Sana göre dostluk harcamayla ölçülmez, paylaşımla büyür. Ama unutma, bazen bir kahve ısmarlamak da çok şey anlatabilir

Hesabını biliyorsun!

Tam orta yolu bulmuşsun. Senin için para da paylaşım da bir denge işi. Gerektiğinde yardım eder, gerektiğinde sınırını koyarsın. Arkadaş ortamında hakkaniyetli olmayı önemsiyorsun. “Herkes ne yediyse onu ödesin” anlayışın bazen seni mesafeli gösterse de aslında adil bir yaklaşımın var. Hem kendini düşünürsün hem başkalarını. Bu denge seni sevilen biri yapıyor.

Cömertsin!

Sen her zaman “gösterişsiz cömertlik” tarafındasın. Büyük laflar etmeden, beklenti olmadan yaparsın ne yapacaksan. Arkadaşların ihtiyaç duyduğunda hiç düşünmeden yanında olanlardansın. Gösteriş değil, içtenlik senin tarzın. Ancak bazen “sessiz kalmak” seni arka planda gösterebilir. Yardım ediyorsan, hakkını da görebilmekten çekinme!

