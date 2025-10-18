onedio
Şekersiz Tatlı Yapmanın Sandığınızdan Çok Daha Kolay Olduğunu Gösteren Tarifler

etiket Şekersiz Tatlı Yapmanın Sandığınızdan Çok Daha Kolay Olduğunu Gösteren Tarifler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.10.2025 - 19:05

Şekerin hayatımızdaki yeri tartışılmaz, ancak tatlı krizlerini doğal ve sağlıklı yollarla bastırmak da bir o kadar mümkün! Şekersiz tatlılar, hem sağlıklı yaşam tarzını benimseyenler hem de diyette olanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Fakat bu tatlıları hazırlamak, düşündüğünüz kadar zor ya da karmaşık değil. Özellikle Philips Çift Hazneli Airfryer gibi pratik mutfak aletleriyle, sağlıklı ve lezzetli tatlılar yapmak inanılmaz kolaylaşıyor.

1. Proteinli Lav Kek

1. Proteinli Lav Kek

Şeker yerine proteinle yapılmış, içi sıcacık ve dışı çıtır çıtır olan bu lava kekini, Philips Çift Hazneli Airfryer ile hızlıca hazırlayabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı protein tozu (çikolatalı veya vanilyalı tercih edebilirsiniz)

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

  • 1 çay kaşığı vanilya özü

  • 1 adet yumurta beyazı

  • 1 tatlı kaşığı bal veya agave şurubu

  • 1 tatlı kaşığı badem yağı (isteğe bağlı, daha nemli bir doku için)

  • Çikolata parçaları veya fındık (içine yerleştirmek için)

Nasıl Yapılır?

  • Bir kasede protein tozu, kakao tozu ve vanilya özütünü karıştırın.

  • Yumurtanın beyazını ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 

  • Ardından bal veya agave şurubu ekleyin. Eğer daha nemli bir kek istiyorsanız, bir tatlı kaşığı badem yağı da ekleyebilirsiniz.

  • Karışımdan bir miktarını muffin kalıbına veya küçük bir kek kalıbına dökün.

  • İçine birkaç çikolata parçası veya küçük bir fındık yerleştirin (lav kısmı için).

  • Üzerini kalan karışımla kapatın, biraz boşluk bırakın çünkü kek kabaracak.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın iki ayrı haznesi sayesinde, hem kekinizi pişirirken hem de başka bir tatlıyı hazırlarken aynı anda işlem yapabilirsiniz! Bu tariften aynı anda daha fazla yapmak için küçük hazneye de aynı keklerden yerleştirebilirsiniz.

  • Airfryer’ı 180°C’de 8-10 dakika pişirme için ayarlayın. Kekin dışı çıtır, içi ise sıcacık ve akışkan olacak şekilde pişecek.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Rapid Air Teknolojisi ile her iki haznede de eşit pişirme sağlanır, böylece tatlınız her zaman mükemmel olur.

  • Sıcak servis yapın.

2. Sağlıklı Meyveli Crumble ve Muzlu Yulaf Ezmeli Kurabiyeler

2. Sağlıklı Meyveli Crumble ve Muzlu Yulaf Ezmeli Kurabiyeler

Sağlıklı Meyveli Crumble, yulaf ve meyvelerin enfes birleşimiyle hem sağlıklı hem de tatmin edici bir tatlı olacak. Şimdi mutfağa girip bu lezzeti hemen deneyelim!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı karışık orman meyveleri (yaban mersini, ahududu, çilek vb.)

  • 1/2 su bardağı badem unu (veya herhangi bir glutensiz un)

  • 1/4 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı bal 

  • 1/4 su bardağı hindistancevizi yağı (eritilmiş)

  • 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Orman meyvelerini yıkayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.  180°C’de 5 dakika pişirin.

  • Badem unu, yulaf ezmesi, bal ve eritilmiş hindistancevizi yağını bir kaba koyup karıştırın. 

  • Tarçını ekleyin (isteğe bağlı) ve karışımı meyvelerin üzerine serpin.

  • Hazırladığınız karışımı büyük hazneye yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayın ve 15-20 dakika boyunca pişirin. Pişirme süresi, meyvelerin türüne ve karışımın kalınlığına göre değişebilir, bu yüzden arada bir kontrol edin.

Muzlu Yulaf Ezmeli Kurabiyeler

Kim demiş kurabiye yapmanın zor olduğunu? Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem sağlıklı hem de pratik kurabiyeler yapmak çok kolay!

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/4 su bardağı fındık (veya ceviz, isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Muzu bir çatal ile iyice ezerek püre haline getirin.

  • Ezilen muzun üzerine yulaf ezmesi, tarçın, vanilya özü ve doğranmış fındıkları ekleyin.

  • Karışımı iyice karıştırın, hamur kıvamına gelsin.

  • Hamurdan küçük parçalar alarak yuvarlak şekiller oluşturun ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. Aralarındaki mesafeyi koruyun, çünkü kurabiyeler biraz yayılacak.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı 180°C’de 6-8 dakika pişirecek şekilde ayarlayın.

  • Kurabiyeler altın rengini almaya başladığında hazır.

Büyük haznede Sağlıklı Meyveli Crumble’ınızı pişirirken, küçük haznede Muzlu Yulaf Ezmeli Kurabiyeler aynı anda pişirebilirsiniz! Bu sayede, hem tatlılarınız hızlıca pişer, hem de her birinin pişme süresi için ayrı bir dikkat gerektirmez.

3. Browni

3. Browni

Browniyi  şeker ilavesiz ve tamamen doğal malzemelerle hazırlanan mükemmel bir tatlıya dönüştürüyoruz.

 Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı badem unu

  • 2 yemek kaşığı kakao tozu (şekersiz)

  • 1/4 su bardağı hurma özü veya akçaağaç şurubu

  • 1/4 su bardağı hindistancevizi yağı (eritilmiş)

  • 2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, badem sütü veya hindistancevizi sütü kullanabilirsiniz)

  • 1/2 çay kaşığı vanilya

  • 1 yumurta

  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı deniz tuzu ya da normal tuz

  • Ceviz veya fındık (isteğe bağlı, üstüne serpmek için)

Nasıl Yapılır?

  • Badem unu ve kakao tozunu bir kaba eleyin. 

  • Ardından hurma özü (veya akçaağaç şurubu), eritilmiş hindistancevizi yağı, süt (veya alternatif süt), vanilya özü, yumurta, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

  • Karışımı bir mikserle veya çırpıcıyla iyice karıştırın, homojen bir hamur elde edin.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine uygun bir kapla koyun.

  • Dilerseniz, üstüne ceviz veya fındık ekleyerek lezzet katabilirsiniz.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 15-18 dakika kadar pişirin. Browninin üst kısmı sertleşmeye başladığında ve içi yumuşak kalacak şekilde piştiğinde hazır demek. 

  • Pişme süresi kullanılan malzemelere ve hamurun kalınlığına göre değişebilir, bu yüzden arada bir kontrol edin.

  • Piştikten sonra biraz soğumaya bırakın. Ardından dilimleyin ve browniniz sıcak veya oda sıcaklığında servis edin. Üzerine ekstra fındık veya meyve ekleyebilirsiniz.

4. Şeftali Tatlısı

4. Şeftali Tatlısı

Evinizde bir tatlı hazırlamak için gereken her şey aslında bir Philips Çift Hazneli Airfryer kadar basit olabilir! Şeftali tatlısı yazın taptaze şeftali ve tarçının birleşimiyle hazırlanan, ağzınızda eriyecek kadar lezzetli bir tatlı. 

Malzemeler:

  • 2 adet şeftali (orta büyüklükte)

  • 1-2 yemek kaşığı bal veya maple şurubu (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1/4 çay kaşığı vanilya özü

  • Dondurma veya yoğurt (isteğe bağlı, servis için)

Nasıl Yapılır?

  • Şeftalilerinizi yıkayın ve ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini dikkatlice çıkarın.

  • Şeftali yarımlarının üzerine bal (veya maple şurubu) ve tarçını serpin.

  • Son olarak, vanilya özütünü de ekleyerek hafifçe karıştırın.

  • Hazırladığınız şeftali yarımlarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • Şeftali yarımlarının üzeri açık kalsın, böylece meyve doğal tatlılığını kaybetmeden pişer.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve şeftalileri yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Şeftaliler yumuşadığında ve üzeri karamelize olduğunda pişme işlemi tamamlanmış olur.

  • Sıcak servis edin. Şeftali yarımlarının üzerine bir top dondurma veya biraz yoğurt ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca, ekstra tarçın serpiştirerek tatlıyı zenginleştirebilirsiniz.

5. Tarçınlı Muz Cipsi

5. Tarçınlı Muz Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer’la tatlılar çok daha sağlıklı ve lezzetli hale geliyor! Tarçınlı Muz Cipsi tarifimiz, muzun doğal tatlılığı ve tarçının baharatlı dokusuyla mükemmel bir atıştırmalık yaratıyor.

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz (ama olgun olmaları lazım, tatlılık burada!)

  • 1 çay kaşığı tarçın (çünkü tarçın, her tatlının gizli kahramanıdır)

  • 1 yemek kaşığı bal 

  • 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı, ekstra lezzet için)

Nasıl Yapılır?

  • Önce muzları soyun. Ardından her birini ince dilimler halinde kesin. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır olurlar. 

  • Bir kaba tarçını ve balı ekleyin. Sonra vanilya özütünü de unutmayın! (Bu ikisi birleşince muzları bir şölen havasına sokar.)

  • Muz dilimlerini bu tatlı karışıma batırın, her dilimi iyice kapladığından emin olun. Hafifçe karıştırarak muzların her köşesine tatlı tarçın dokunuşu yapın!

  • Muz dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Muzları tek kat halinde dizmeye özen gösterin ki her tarafı eşit pişsin. 

  • Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın ve muz dilimlerini yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Arada bir kontrol edin ve muz dilimlerini çevirin. Çıtır çıtır olduğunda iş tamamdır! 

  • Dondurma ya da yoğurtla servis etmek harika olur.

6. Havuçlu Kek

6. Havuçlu Kek

Herkesin severek yediği havuçlu kek, şimdi şekersiz bir versiyonuyla karşınızda!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/2 su bardağı badem unu (veya dilediğiniz herhangi bir un alternatifi)

  • 1/4 su bardağı hindistancevizi yağı (eritilmiş)

  • 1/4 su bardağı yaklaşık tatlandırıcı

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı vanilya özü

  • Ceviz veya fındık (isteğe bağlı, üzerine serpmek için)

Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak yumurtaları bir kaba kırın ve iyice çırpın. Üzerine rendelenmiş havuçları, hindistancevizi yağını, tatlandırıcıyı, tarçını, vanilya özütünü ve tuzu ekleyin. Karıştırın.

  • Badem ununu ve kabartma tozunu karışıma ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine dökün. Kek hamurunun eşit şekilde yayılmasına dikkat edin.

  • Dilerseniz üzerine ceviz veya fındık serpebilirsiniz, böylece tatlı daha kıtırlı olur.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Kekin üstü altın rengini almaya başladığında ve içine batırdığınız bir kürdan temiz çıkarsa, kek hazır demek.

  • Kek biraz soğuduktan sonra dilimleyin. Yanında şekersiz bir krem şanti veya yoğurtla servis edebilirsiniz.

7. Şekersiz Hurmalı Islak Kek

7. Şekersiz Hurmalı Islak Kek

Eğer doğal tatlandırıcılarla tatlı hazırlamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

Malzemeler:

  • 10 adet hurma (çekirdeksiz)

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • 2 adet yumurta

  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Hurmaları sıcak suda 10 dakika beklet, sonra blenderda püre haline getir.

  • Yumurtaları çırp, ardından hurma püresi, süt ve yağı ekle. Güzelce karıştır.

  • Kuru malzemeleri (un, kakao, kabartıcı) ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışıma yedir.

  • Karışımı yağlı kağıt serilmiş ya da silikon kalıba dök.

  • Büyük hazneye yerleştir ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C'de 20-22 dakika pişir.

  • Kürdan testini unutma. Ilıyınca üzerine biraz süt gezdirerek ekstra nem katabilirsin.

Bu tarif özellikle Philips Çift Hazneli Airfryer’ın homojen sıcaklık dağılımından tam verim alıyor; dışı çıtır, içi ıslak dokulu oluyor.

8. Tahinli Sufle ve Fit Kek

8. Tahinli Sufle ve Fit Kek

Sufle, genellikle herkesin gözünde ağır ve zor bir tatlıdır, ama Tahinli Sufle ile bu algıyı değiştireceğiz!

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1 adet olgun muz

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • Bir tutam tuz

  • Üzeri için: susam veya ceviz (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Muzu ez, tahin ve yumurtayı ekleyip iyice çırp.

  • Kakao, karbonat ve tuzu ekleyerek sufle kıvamında bir karışım elde et.

  • Karışımı küçük seramik ramekin kaplara paylaştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinde 160°C’de 10-12 dakika pişir.

 Sağlıklı tatlılar dünyasında Fit Kek, hem sağlıklı hem de nefis!

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 2 adet yumurta

  • 1/3 su bardağı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı ceviz (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Muzları ezin, yumurtaları ekleyip çırpın. Ardından yoğurt ve baharatları ekleyin.

  • Un ve kabartma tozunu karıştırıp sıvı karışıma ekleyin.

  • İsteğe bağlı olarak kakao ya da cevizle tatlandır.

  • Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dök.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyup 170°C’de 22-25 dakika pişirin.

  • Üzeri çatlayıp içi tam pişince çıkarın.

