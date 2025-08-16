Sedat Peker Zannettik! Nurgül Yeşilçay'ın Evine Gelen Bahçıvanı Görmelisiniz!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta fenomene döndü. Instagram'da gündelik yaşamından kesitler yayınlayan Yeşilçay, evine çağırdığı bahçıvanı Sedat Peker'e benzetince bu durumu takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram paylaşımlarıyla çoğu influencerı solladı.
Evine gelen bahçıvanı Sedat Peker'e olan benzerliğinden dolayı bizzat o zanneden Yeşilçay, söz konusu olayı takipçilerine anlattı.
