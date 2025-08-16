onedio
Sedat Peker Zannettik! Nurgül Yeşilçay'ın Evine Gelen Bahçıvanı Görmelisiniz!

Sedat Peker
16.08.2025 - 15:22

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta fenomene döndü. Instagram'da gündelik yaşamından kesitler yayınlayan Yeşilçay, evine çağırdığı bahçıvanı Sedat Peker'e benzetince bu durumu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram paylaşımlarıyla çoğu influencerı solladı.

Instagram'daki 5,1 milyon takipçisine her gün gündelik yaşamından komik kesitler sunan Yeşilçay, bu defa evindeki tadilat hakkında paylaşımlar yaparak viral oldu. Çünkü eve çağırdığı bahçıvanı ilk görüşte bambaşka biri sandı.

Evine gelen bahçıvanı Sedat Peker'e olan benzerliğinden dolayı bizzat o zanneden Yeşilçay, söz konusu olayı takipçilerine anlattı.

'Benim Nurgül Yeşilçay'a benzememden çok Sedat Peker'e benziyor abi' yazan Yeşilçay ayrıca 'Reis diye kapıyı açtım, bahçıvan çıktı' diyerek olaya esprili bir yaklaşımda bulundu.

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımını görenler ünlü oyuncunun benzetmesine hak verdi. Peki, sizce Nurgül Yeşilçay'ın bahçıvanı Sedat Peker'e ne kadar benziyor?

