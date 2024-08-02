Seçtiğin Yiyeceklere Göre Hangi Tatlı Senin İçin Yapılmış?
Seçtiğin Yiyeceklere Göre Hangi Tatlı Senin İçin Yapılmış?
Tatlılar, herkesin hayatında özel bir yere sahiptir. Peki, hangi tatlı senin damak tadına en uygun? Bu test, sevdiğin yiyeceklere göre senin için en ideal tatlıyı belirleyecek. Şimdi soruları cevapla ve hangi tatlının senin için yapıldığını keşfet!
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1. Kahvaltıda en çok hangisini tercih edersin?
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2. Bir öğle yemeğinde ne yemekten hoşlanırsın?
3. Akşam yemeği için favori yemeğin nedir?
4. Ara öğünlerde ne atıştırmayı seversin?
5. Tatlı krizinde ilk aklına gelen nedir?
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6. Favori içeceğin nedir?
7. Dışarıda yemek yediğinde en çok ne sipariş edersin?
8. Favori cips çeşidin nedir?
9. En sevdiğin meyve hangisi?
10. Süt ürünlerinden en çok hangisini tüketirsin?
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Meyveli Tatlılar
Çikolatalı Tatlılar
Şerbetli Tatlılar
Sütlü Tatlılar
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