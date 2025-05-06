Derya Uluğ, "Susmak İstemiyorum" Demişti: Kendisini Tehdit Eden Şahıs Hakkında Beklenen Karar Çıktı
'Yansıma' şarkısıyla müzik listelerinizi altüst eden Derya Uluğ ve Asil Gök, zor günler geçirdiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Uluğ'un itirafının ardından gerekli hukuki işlemler başlatılmıştı.
Bugün ünlü şarkıcı içimizi ferahlatan bir basın açıklaması paylaşarak kendilerini rahatsız eden şahıs hakkında tutuklama kararı çıktığını duyurdu.
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"Sana Çıkıyor Yollar" şarkısı dillerden dillere dolaşan, birçok şarkıcının sahnesinde cover'ını yaptığı bu şarkının sahibi Derya Uluğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Neşeli, cilveli ve aşık halleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde bizleri hem korkutan hem de üzen bir haberle gündeme geldi.
Derya Uluğ, sosyal medyada içimizi ferahlattı ve bir basın açıklaması paylaştı.
Ardından mahkeme kararını paylaştı. Sanık hakkında tutuklama kararı verildiğini söyledi.
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