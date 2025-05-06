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Derya Uluğ, "Susmak İstemiyorum" Demişti: Kendisini Tehdit Eden Şahıs Hakkında Beklenen Karar Çıktı

Derya Uluğ, "Susmak İstemiyorum" Demişti: Kendisini Tehdit Eden Şahıs Hakkında Beklenen Karar Çıktı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 00:02

'Yansıma' şarkısıyla müzik listelerinizi altüst eden Derya Uluğ ve Asil Gök, zor günler geçirdiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Uluğ'un itirafının ardından gerekli hukuki işlemler başlatılmıştı.

Bugün ünlü şarkıcı içimizi ferahlatan bir basın açıklaması paylaşarak kendilerini rahatsız eden şahıs hakkında tutuklama kararı çıktığını duyurdu.

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"Sana Çıkıyor Yollar" şarkısı dillerden dillere dolaşan, birçok şarkıcının sahnesinde cover'ını yaptığı bu şarkının sahibi Derya Uluğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

"Sana Çıkıyor Yollar" şarkısı dillerden dillere dolaşan, birçok şarkıcının sahnesinde cover'ını yaptığı bu şarkının sahibi Derya Uluğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Derya Uluğ, 'Okyanus', 'Kanunlar Gibi', ve 'Canavar' şarkılarıyla belirli bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başarsa da esasen, 'Yansıma' ve 'Sana Çıkıyor Yolar' isimli iki şarkısı kendisinin yükselişinde büyük rol oynadı. 

Sahne stiliyle de dikkat çeken güzel şarkıcı, Asil Gök ile yaşadığı aşkla da gündeme geliyor biliyorsunuzdur. Asil Gök, hem Uluğ'un şarkı sözlerine ilham hem de müziklerin o akılda kalan altyapısında imzası bulunan isim olarak karşımıza çıkıyor. İkilinin yolları da ilk defa, bir proje vesilesiyle kesişiyor zaten.

Neşeli, cilveli ve aşık halleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde bizleri hem korkutan hem de üzen bir haberle gündeme geldi.

Neşeli, cilveli ve aşık halleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde bizleri hem korkutan hem de üzen bir haberle gündeme geldi.

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı bir kabusu ilk kez ifşa ederek İzmir konseri sırasında, uzun süredir hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir şahsın konser alanına geldiğini duyurmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derya Uluğ, sosyal medyada içimizi ferahlattı ve bir basın açıklaması paylaştı.

Derya Uluğ, sosyal medyada içimizi ferahlattı ve bir basın açıklaması paylaştı.

“BASIN AÇIKLAMASI

Müvekkilim Derya Uluğ ve Asil Gök’ü ısrarla takip ederek; çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan, bu eylemleri sebebiyle ceza alan ve müvekkillerin evi ve iş yerine yaklaşmaması konusunda adli kontrole tabi tutulan Ş.T. isimli şahıs, iki gece önce müvekkillerin sahneye çıktığı mekana giderek, müvekkilleri rahatsız etmesi ve mahkemece hükmedilen adli kontrol kararına aykırı davranması sebebiyle bu akşam çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştır.

Sürecin bundan sonra da takipçisi olacağımızı belirtir ve sanığın süregelen bu eylemlerinden ötürü en ağır cezayı alması için gerekli tüm hukuki girişimleri yapmaya devam edeceğiz.

Umarız ki verilen bu karar müvekkillerimle benzer durumda olan ve adalet bekleyen tüm mağdurlara da bir umut ışığı olacak ve ülkemizdeki adalet ve yargıya güvenin daha da artmasına vesile olacaktır.”

— Derya Uluğ - Asil Gök Vekili, Av. Mustafa Görkem EVKURAN'

Ardından mahkeme kararını paylaştı. Sanık hakkında tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Ardından mahkeme kararını paylaştı. Sanık hakkında tutuklama kararı verildiğini söyledi.

“Bugün bizim için adalet yerini buldu.

Sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken,

bu adaletin; sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan

tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum.

Bu ülkede hiçbir kadın

‘korunma talebiyle’ başlayıp

ölüm haberiyle’ biten

bir hikâyenin başrolü olmamalı.”

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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