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Sırrı Süreyya Önder ile İlgili Açıklamalarının Ardından Linçlenen Aykut Elmas, X Hesabını Kapattı

Sırrı Süreyya Önder ile İlgili Açıklamalarının Ardından Linçlenen Aykut Elmas, X Hesabını Kapattı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 22:37

Fenomen Aykut Elmas, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 'mekanı cennet olsun' demiş ve sosyal medyada linçlenmişti.

Bunun üzerine açıklamaları videolar çeken Aykut Elmas, önce binlerce takipçi kaybetti ardından da X hesabını kapattı.

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Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmişti.

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmişti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için AKM'de tören düzenlenmiş ardından siyasetin tanınan isimlerinden birisi olan Önder, son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Önder'in vefatının ardından "mekanı cennet olsun" paylaşımı yapan isimlerden birisi de fenomen Aykut Elmas olmuştu.

Önder'in vefatının ardından "mekanı cennet olsun" paylaşımı yapan isimlerden birisi de fenomen Aykut Elmas olmuştu.

Elmas, çektiği bir videoda  'Ben Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar. Dönek olmadığım için anlamam, orada olmak istemem. Bunun dışında çok başarılı bir insandı mekanı cennet olsun.' demişti.

Bunun üzerine daha yoğun eleştiri ve küfürlere maruz kalan Elmas, "banane bundan" dediği paylaşımla binlerce takipçi kaybetti.

Açıklamalarının ardından daha da çok tepki gelince, takipçilerinin birçoğunu kaybeden fenomen, X hesabını da kapattı.

Açıklamalarının ardından daha da çok tepki gelince, takipçilerinin birçoğunu kaybeden fenomen, X hesabını da kapattı.

Daha önceki paylaşımlarında Sırrı Süreyya Önder'in siyasi duruşuyla ilgilenmediğini ve bilmediğini söyleyen Aykut Elmas, 'bana ne' ifadesiyle olumsuz yorumların hedefi haline geldi.

Linç edilmesine neden olan ilk paylaşımı ise bu şekildeydi.

Linç edilmesine neden olan ilk paylaşımı ise bu şekildeydi.

'Ne ideolojisini bilirim, ne siyasi kimliğini... Bildiğim tek şey zeki, ılımlı, nüktedan kişiliği...

Mekanın cennet olsun'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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