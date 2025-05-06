Sırrı Süreyya Önder ile İlgili Açıklamalarının Ardından Linçlenen Aykut Elmas, X Hesabını Kapattı

Elmas, çektiği bir videoda 'Ben Sırrı Süreyya'nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar. Dönek olmadığım için anlamam, orada olmak istemem. Bunun dışında çok başarılı bir insandı mekanı cennet olsun.' demişti.