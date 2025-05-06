Sırrı Süreyya Önder ile İlgili Açıklamalarının Ardından Linçlenen Aykut Elmas, X Hesabını Kapattı
Fenomen Aykut Elmas, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 'mekanı cennet olsun' demiş ve sosyal medyada linçlenmişti.
Bunun üzerine açıklamaları videolar çeken Aykut Elmas, önce binlerce takipçi kaybetti ardından da X hesabını kapattı.
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Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmişti.
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Önder'in vefatının ardından "mekanı cennet olsun" paylaşımı yapan isimlerden birisi de fenomen Aykut Elmas olmuştu.
Bunun üzerine daha yoğun eleştiri ve küfürlere maruz kalan Elmas, "banane bundan" dediği paylaşımla binlerce takipçi kaybetti.
Açıklamalarının ardından daha da çok tepki gelince, takipçilerinin birçoğunu kaybeden fenomen, X hesabını da kapattı.
Linç edilmesine neden olan ilk paylaşımı ise bu şekildeydi.
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