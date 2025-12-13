Seçtiğin Tatlara Göre Aşkta Ne Tadacaksın?

Senin aşkın ateş gibi; bir dokunuşla bile her şeyi aydınlatabiliyor. Tutku senin doğanda var, duygularını saklamayı hiç sevmiyorsun. Birini sevdiğinde ilgini tamamen ona veriyorsun, çünkü aşk senin için bir varoluş. Kalbinin ateşiyle dokunduğun her şey bambaşka alev kırmızısı renge bürünüyor. Bazen yoğun, bazen çılgın olabiliyorsun ama hep içtensin. Gün gelip aşkta tutkuyu tattığında, her şey daha güzel olacak.