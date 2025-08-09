onedio
Seçimlerine Göre Hangi Arabesk Şarkıcıyla Arkadaş Olurdun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
09.08.2025 - 23:55

Arabesk şarkıcılarla ilgili hazırladığımız içerikler çok sevildi! Biz de devamını getirelim dedik ve yeni bir test hazırladık! Seçimlerine göre hangi arabesk şarkıcı ile arkadaş olurdun?

Öğrenmek için aşağı kaydır. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Maceralı bir soru! Indiana Jones gibi antik bir kalıntıyı keşfetmek için tehlikeli bir yolculuğa çıktın. İlk olarak ne yaparsın?

4. Bir kraliyet balosuna davet edildin! Cinderella gibi baloda tüm gözler senin üzerinde olacak. Ne giyersin?

5. Aşktan bahsedelim şimdi. Var mı hayatında biri?

6. Peki ideal bir partnerin sence hangi özelliği ön planda olmalı?

7. Şu efsanevi sinema serilerinden hangisini defalarca izleyebilirsin?

8. Dürüst ol: Ne kadar meraklısın?

9. Bu yaşına kadar en büyük problemin ne oldu diye sorsak?

10. Partnerinle %100 haklı olduğun bir konuda tartışma içerisine girdin diyelim. Ona karşı nasıl bir yaklaşım sergilersin?

11. Az kaldı! Gün içinde yorgunken kendini nasıl motive ediyorsun?

12. Son sorudayız: Bir Harry Potter büyüsü seç!

Müslüm Gürses ile arkadaş olurdun!

Müslüm Gürses ile arkadaş olurdun!

Seninle konuşmak bazen sessiz kalmak gibi... Çok anlatmazsın ama hissettirirsin. Hani o içindeki fırtınaları kimse görmez ama Müslüm Baba görürdü mesela. Sadece bir bakış atardı ve 'Tamam, anladım.' derdi. Oturur yanına, sana bir çay uzatır sonra da “Boşver be, geçer.” diye mırıldanırdı. Hayatında birilerine omuz olmuşsun ama çok az insan sana omuz vermiş. Müslüm Baba arkadaş olsan derdini anlatmana bile gerek kalmazdı. Aynı sessizliğin içinde ve aynı gökyüzüne bakarken anlaşırdınız. Kısacası senin dostluğun kolay bir şey değil. Bir ömürlük. Müslüm Baba gibi.

Kendisini rahmetle anıyoruz.

İbrahim Tatlıses!

İbrahim Tatlıses!

Senin enerjin yüksek ama sadece neşe değil, tutku da var, hırs da, damar da... İbo’yla arkadaş olsanız önce halay başı olurdunuz sonra gece 03:00’te 'Aç şu ‘Haydi Söyle’yi de içimizi dökelim!' moduna geçerdiniz. Senin öyle mızmızla, kararsızla, bilmiyorum ya diyenlerle işin olmaz. İbo gibi net, gözü kara, ne hissediyorsam onu söylerim diyen biri sana yakışır. Kavga da edersiniz, küser gibi olursunuz belki ama sonra bakmışsın kahkahaya boğulmuşsun. Tatlıses’le dostluk biraz çalkantılı ama çok gerçek olurdu. Hem sahneye hem sofraya yakışırsınız!

Bergen!

Bergen!

Senin içinde öyle bir güç var ki gören anlamaz ama yaşayan anlar. Yıkıldın mı? Evet. Ama nasıl ayağa kalktığını sadece sen bilirsin. Bergen’le arkadaş olsanız, birbirinizi bir bakıştan tanırdınız. O senin neyi ne zaman sustuğunu, neye kırıldığını, hangi gülüşün altında neyi sakladığını hemen anlardı. Oturup uzun uzun konuşmazsınız belki ama sen bir şarkı açarsın, o da sana bakar ve 'Çok güzel söyledin!' der. Yetti bile. Çünkü senin dostluk anlayışın öyle lafla değil, kalple. Birlikte çok susardınız. Ama o suskunlukta herkesin kaçtığı kadar çok şey saklı olurdu.

Kendisini rahmetle anıyoruz.

Ferdi Tayfur!

Ferdi Tayfur!

Sen hislerini içinde tutamazsın. Aşksa aşk, hüzünse hüzün... Her şey ortada, filtresiz. Ferdi Tayfur’la arkadaş olsanız, birlikte “yine bir gülnihal” dinlerken gözleriniz dolar, sonra hiçbir şey olmamış gibi markete gidip dondurma alırsınız. O sana 'Yeter artık, çok takma.' der, sen de 'Haklısın ama işte...' diye diye anlatmaya devam edersin. Çünkü senin içinde anlatacak çok şey var. Ferdi dinler, hem de gerçekten dinler. Yargılamaz. Şarkılarla, bakışlarla, anılarla konuşur sizin dostluğunuz. Birlikte dramatik ama huzurlu bir dostluk yaşardınız. Hani o her şeye duygusal bağ kuran insanlar vardır ya… işte siz tam öyle iki kişi olurdunuz.

Kendisini rahmetle anıyoruz.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
