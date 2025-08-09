Seçimlerine Göre Hangi Arabesk Şarkıcıyla Arkadaş Olurdun?
Arabesk şarkıcılarla ilgili hazırladığımız içerikler çok sevildi! Biz de devamını getirelim dedik ve yeni bir test hazırladık! Seçimlerine göre hangi arabesk şarkıcı ile arkadaş olurdun?
Öğrenmek için aşağı kaydır. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Maceralı bir soru! Indiana Jones gibi antik bir kalıntıyı keşfetmek için tehlikeli bir yolculuğa çıktın. İlk olarak ne yaparsın?
4. Bir kraliyet balosuna davet edildin! Cinderella gibi baloda tüm gözler senin üzerinde olacak. Ne giyersin?
5. Aşktan bahsedelim şimdi. Var mı hayatında biri?
6. Peki ideal bir partnerin sence hangi özelliği ön planda olmalı?
7. Şu efsanevi sinema serilerinden hangisini defalarca izleyebilirsin?
8. Dürüst ol: Ne kadar meraklısın?
9. Bu yaşına kadar en büyük problemin ne oldu diye sorsak?
10. Partnerinle %100 haklı olduğun bir konuda tartışma içerisine girdin diyelim. Ona karşı nasıl bir yaklaşım sergilersin?
11. Az kaldı! Gün içinde yorgunken kendini nasıl motive ediyorsun?
12. Son sorudayız: Bir Harry Potter büyüsü seç!
Müslüm Gürses ile arkadaş olurdun!
İbrahim Tatlıses!
Bergen!
Ferdi Tayfur!
