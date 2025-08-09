Seçimlerine Göre Hangi Arabesk Şarkıcıyla Arkadaş Olurdun?

Senin içinde öyle bir güç var ki gören anlamaz ama yaşayan anlar. Yıkıldın mı? Evet. Ama nasıl ayağa kalktığını sadece sen bilirsin. Bergen’le arkadaş olsanız, birbirinizi bir bakıştan tanırdınız. O senin neyi ne zaman sustuğunu, neye kırıldığını, hangi gülüşün altında neyi sakladığını hemen anlardı. Oturup uzun uzun konuşmazsınız belki ama sen bir şarkı açarsın, o da sana bakar ve 'Çok güzel söyledin!' der. Yetti bile. Çünkü senin dostluk anlayışın öyle lafla değil, kalple. Birlikte çok susardınız. Ama o suskunlukta herkesin kaçtığı kadar çok şey saklı olurdu.

Kendisini rahmetle anıyoruz.