Satürn Ünlüler, Patronlar ve Medya Dünyasını Sarsıyor: Jüpiter Türkiye'ye Barış Getirecek

Can Aydoğmuş
23.12.2025 - 10:25

Canım takipçilerim, 

2024 yılında twitter’da 2025 Mart ile 2028 Mart arasında Türkiye’de büyük markalar, şirketler, patronlar ve önemli isimler için zor bir dönem olacağını vurgulamaya başlamıştım. Sonrasında defalarca sosyal medyada ve çıktığım televizyon kanallarında 2025 nisan ile 2028 mart arasında, hatta 2025 kasım sonu itibari ile 2025 Aralık ayı ve 2026 Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye’de ünlüler adına çok zor bir dönemin astrolojik olarak göründüğünü öngörerek söyledim.

Hatta 2025 Ekim ayında TV8 kanalında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın programlarında canlı yayında Aralık ayı sizin için ünlüler ile ilgili o kadar yoğun olacak ki neye yetişeceğinize şaşıracaksınız dedim.

Gündem patlayacak tarzında herkesin huzurunda çok öncesinde söyledim. Bu videoyu da sosyal medyamda paylaşacağım. Bu olayların olmasının nedeni astrolojik olarak şu an Türkiye’nin kariyer, iş dünyası, patronlar ve ünlüler evinde çok güçlü bir öğretici açı var. Bu süreç artarak 2028 Mart ayına kadar sürmeye devam edecek. Bu sürecin devamında Türkiye çok daha iyi dönemlere doğru gidecek ve Türkiye’nin iş dünyasında yepyeni yapılanmalar ortaya çıkacak. Türkiye’de yeni iş alanları kurulacak ve Türkiye’nin iş hayatı çok daha fazla yükselerek güçlenecek. 

Pek çok insan Türkiye ile ilgili çok olumsuz konuşmalar yapıyor ama hep söylediğim gibi Türkiye hayallerimizin ötesinde çok büyük bir yükseliş ve mutluluk yaşayacak. Ekonomik olarak kesinlikle yükselecek. Bugünlerde 2026’ya doğru ilerlerken mutlaka geçmişe yönelik bir temizlik yapın. Evinizi, bilgisayar, telefon ve her şeyinizi iyice temizleyin. Yarım bıraktığınız işlerinizi tamamlayın. Hatta Feng Shui kitapları alıp evinize feng shui yapın. Benim düşle inan yaşa kitabımı okumanızı da çok tavsiye ederim. Çok yakında yaratım panosu yapmanız için yeni tarihler paylaşacağım ama bu sırada yaratım panosu videolarımı YouTube kanalımdan mutlaka seyredin.

Trabzonspor’un ileriki süreçte çok büyük bir yükseliş yaşayacağını öngörüyorum.

Aslında Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş futbol takımlarının benim için tüm oyuncular tarafından imzalanmış formlarını istiyorum. O formalar ile futbol takımlarının haritalarını yorumladığım videolar çekip yayınlamak istiyorum. Buradan da istemiş olayım :) 

Şu an Türkiye’nin dış ilişkileri adına çok yoğun bir sürecin içinden geçiyoruz. Türkiye dış ilişkiler ile ilgili bu dönemde her ne olursa olsun kesinlikle çok iyi bir döneme doğru gidiyor. Bu dönemde olan her türlü gelişme, 2026 Nisan ve Mayıs ayında çok pozitif yönde gelişmelerle kendini gösterecek.

Şu an Türkiye’nin dış ilişkileri adına çok yoğun bir sürecin içinden geçiyoruz.

Türkiye dış ilişkiler ile ilgili bu dönemde her ne olursa olsun kesinlikle çok iyi bir döneme doğru gidiyor. Bu dönemde olan her türlü gelişme, 2026 Nisan ve Mayıs ayında çok pozitif yönde gelişmelerle kendini gösterecek. 

Türkiye’ye şu an çok büyük yatırımların geldiği, gelmekte olduğu ve çok daha fazla geleceği astrolojik olarak görünüyor. Göreceksiniz müthiş rahatlamalar kendini gösterecek.

Jüpiter’in Türkiye’ye barış getirmesi ile birlikte Türkiye’nin çok yönden daha fazla önü açılacak.

Merkür retrosunun etkisi bitti ama şu an Jüpiter ters dönüyor ve Jüpiter’in ters dönüşü insanlara çeşitli konular ile ilgli bir özgürleşme arzusu veriyor. Bu dönemde hissettiğiniz sıkılma bunalmalar ve sıkışıklıklar aslında içsel özgürleşme arzusunun sancıları. Önümüzdeki dönem sizin çok ciddi anlamda açılımlar yaşamanızı ve büyük özgürleşmelere kavuşmanızı sağlayacak bir sürece doğru ilerleyeceğinizi gösteriyor. Özellikle 2026 yılında olacak olan tutulmalar artık bir volkanın patlamsı gibi uzun zamandır içinden çıkılamayan sıkışıklıkların içinden çıkabilmemizi sağlayacak. Bunun tam tarihi 2026 ağustos sonundan itibaren 2 ay içinde kendini gösterecek. 

Canım takipçilerim içiniz son derece rahat, huzurlu olsun ve pozitife odaklanın.

Göreceksiniz birbirinden güzel günler bizleri bekliyor.

Sizler için yazmamı istediğiniz konuları bana yazabilirsiniz. 

Sizi seven bir Can…

