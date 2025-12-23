Satürn Ünlüler, Patronlar ve Medya Dünyasını Sarsıyor: Jüpiter Türkiye’ye Barış Getirecek

Gündem patlayacak tarzında herkesin huzurunda çok öncesinde söyledim. Bu videoyu da sosyal medyamda paylaşacağım. Bu olayların olmasının nedeni astrolojik olarak şu an Türkiye’nin kariyer, iş dünyası, patronlar ve ünlüler evinde çok güçlü bir öğretici açı var. Bu süreç artarak 2028 Mart ayına kadar sürmeye devam edecek. Bu sürecin devamında Türkiye çok daha iyi dönemlere doğru gidecek ve Türkiye’nin iş dünyasında yepyeni yapılanmalar ortaya çıkacak. Türkiye’de yeni iş alanları kurulacak ve Türkiye’nin iş hayatı çok daha fazla yükselerek güçlenecek.

Pek çok insan Türkiye ile ilgili çok olumsuz konuşmalar yapıyor ama hep söylediğim gibi Türkiye hayallerimizin ötesinde çok büyük bir yükseliş ve mutluluk yaşayacak. Ekonomik olarak kesinlikle yükselecek. Bugünlerde 2026’ya doğru ilerlerken mutlaka geçmişe yönelik bir temizlik yapın. Evinizi, bilgisayar, telefon ve her şeyinizi iyice temizleyin. Yarım bıraktığınız işlerinizi tamamlayın. Hatta Feng Shui kitapları alıp evinize feng shui yapın. Benim düşle inan yaşa kitabımı okumanızı da çok tavsiye ederim. Çok yakında yaratım panosu yapmanız için yeni tarihler paylaşacağım ama bu sırada yaratım panosu videolarımı YouTube kanalımdan mutlaka seyredin.