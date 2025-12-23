Satürn Ünlüler, Patronlar ve Medya Dünyasını Sarsıyor: Jüpiter Türkiye’ye Barış Getirecek
Canım takipçilerim,
2024 yılında twitter’da 2025 Mart ile 2028 Mart arasında Türkiye’de büyük markalar, şirketler, patronlar ve önemli isimler için zor bir dönem olacağını vurgulamaya başlamıştım. Sonrasında defalarca sosyal medyada ve çıktığım televizyon kanallarında 2025 nisan ile 2028 mart arasında, hatta 2025 kasım sonu itibari ile 2025 Aralık ayı ve 2026 Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye’de ünlüler adına çok zor bir dönemin astrolojik olarak göründüğünü öngörerek söyledim.
Hatta 2025 Ekim ayında TV8 kanalında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın programlarında canlı yayında Aralık ayı sizin için ünlüler ile ilgili o kadar yoğun olacak ki neye yetişeceğinize şaşıracaksınız dedim.
Trabzonspor’un ileriki süreçte çok büyük bir yükseliş yaşayacağını öngörüyorum.
Şu an Türkiye’nin dış ilişkileri adına çok yoğun bir sürecin içinden geçiyoruz.
