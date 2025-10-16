Şarkıcı Ece Ronay'ın Instagram Abonelerinden Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
Ece Ronay TikTok'ta söylediği şarkılarla fenomen oldu ve ününe ün kattı. TikTok ve YouTube'a attığı içeriklerle takipçi kazanan Ronay şarkıcılıkla da uğraştı ve Instagram'da 1.5 milyona yakın takipçi kazandı. Boşanma süreci ve Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı davayla da magazin gündemine sık sık düşen Ronay'ın Instagram aboneliklerinden kazandığı ücret ise olay oldu.
Instagram bir süredir takip özelliğinin yanında kullanıcılarına abonelik hizmeti de sunuyor.
Şarkıcı Ece Ronay da abonelik açan ünlülerden biri ve bu aboneliğin aylık ücreti 79 lira.
19 bine yakın abonesi olan Ronay'ın aylık geliri ise bu hesapla 1 milyon 504 bin TL.
