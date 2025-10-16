onedio
Sivas Yenişehir'in Mimarisinin Barselona'ya Benzetilmesi Goygoycuların Diline Düştü

Sivas Yenişehir'in Mimarisinin Barselona'ya Benzetilmesi Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
16.10.2025 - 15:42

Sivaslılık, Sivaslı olmakla gurur duyma olgusu son yıllarda internet alemini kasıp kavuruyor. Tabii gözü memleket aşkıyla kararan Sivaslılar için bu kent dünyada bir numara. Kıyaslamalar öyle bir yere vardı ki ikonik mimarisi ve ızgara tipi sokaklarıyla dünyanın en popüler turistik kentlerinden olan Barselona, Sivas'ın Yenişehir mahallesiyle kıyaslandı. Her ne kadar şakasına atılmış bir gönderi olsa da şakaya yapılan şakalar işi farklı boyutlara taşıdı.

İlk paylaşım şöyle;

twitter.com

Yanıtlar da şu şekilde;

twitter.com

Yanıtların birçoğu da oldukça ironik.

twitter.com

Popüler komiklikler de ısıtılıp ortaya kondu.

twitter.com

Bazıları net yargılara vardı.

twitter.com
Sivaslılar postu bastı.

twitter.com

Düşündürdü.

twitter.com

Vay be...

twitter.com

Değil mi?

twitter.com

Doğru!

twitter.com
Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Yorum Yazın