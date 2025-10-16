Sivas Yenişehir'in Mimarisinin Barselona'ya Benzetilmesi Goygoycuların Diline Düştü
Sivaslılık, Sivaslı olmakla gurur duyma olgusu son yıllarda internet alemini kasıp kavuruyor. Tabii gözü memleket aşkıyla kararan Sivaslılar için bu kent dünyada bir numara. Kıyaslamalar öyle bir yere vardı ki ikonik mimarisi ve ızgara tipi sokaklarıyla dünyanın en popüler turistik kentlerinden olan Barselona, Sivas'ın Yenişehir mahallesiyle kıyaslandı. Her ne kadar şakasına atılmış bir gönderi olsa da şakaya yapılan şakalar işi farklı boyutlara taşıdı.
İlk paylaşım şöyle;
Yanıtlar da şu şekilde;
Yanıtların birçoğu da oldukça ironik.
Popüler komiklikler de ısıtılıp ortaya kondu.
Bazıları net yargılara vardı.
Sivaslılar postu bastı.
Düşündürdü.
Vay be...
Değil mi?
Doğru!
Siz ne düşünüyorsunuz?
