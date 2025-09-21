onedio
"Sarı Benek" Nerededir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Lila Ceylan
21.09.2025 - 23:17

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının kafasını karıştıran bir soru soruldu. 21 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümde 100 bin TL'lik soru dikkat çekti. 'Sarı benek' nerededir?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

"Sarı benek" nerededir?

A - Kalpteki sol karıncıkta

B - Gözdeki ağ tabakasında

C - Beyindeki sağ lobda

D - İç kulaktaki denge organında

Doğru Cevap: B, Gözdeki ağ tabakasında

