Sana En Çok Kimler Aşık Olur?
Hiç merak ettin mi? Hangi karakterdeki insanlar sana karşı dayanılmaz bir çekim hissediyor? Belki sessiz ve derin düşünen biri, belki de enerjisiyle etrafı aydınlatan biri sana kapılıyor! Kimi zaman farkında bile olmadan birilerinin aklını başından alıyor olabilirsin. Bu test, senin kişilik özelliklerine göre hangi tür insanların sana en çok ilgi duyduğunu ortaya çıkaracak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. İnsanlar seni ilk tanıdığında nasıl tanımlar?
4. Aşk senin için en çok ne demek?
5. Bir ilişkiye başladığında nasıl bir sevgili olursun?
6. Bir ilişkide seni en çok ne üzer?
7. Bir aşk hikayesini film yapsalar, senin hikayen hangi tür olurdu?
8. Son olarak seni etkileyen ilk şey ne olur?
Eğlenmeyi bilen, heyecan arayan kişiler sana kolayca aşık olur.
Sanatçı ruhlar, kitap kurdu enteller ve içine kapanık duygusal kişiler sana kapılabilir.
Senin yanında kendini güvende hisseden bu kişiler, farkında olmadan sana bağlanırlar.
Güçlü kişilikler bile senin yanında savunmasız kalabilir.
