Salata Sandığın Kadar Sıkıcı Değil! Bayıla Bayıla Yenecek 10 Fit Salata Tarifi

Ecem Bekar
01.09.2025 - 19:01

Salatalar genellikle sıkıcı, monoton yemekler olarak bilinse de, doğru malzemeler ve yaratıcı dokunuşlarla hem sağlıklı hem de lezzetli bir hale gelebilirler. Eğer siz de salatalara biraz eğlence katmak istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızla hazırlayabileceğiniz bu 10 fit salata tarifi tam size göre! 

Hem büyük hem de küçük haznesini verimli bir şekilde kullanarak, lezzetli ve besleyici salatalar yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hazırlık aşaması o kadar pratik ki, birkaç dakika içinde sağlıklı bir öğünle gününüze enerji katabilirsiniz.

1. Havuç Salatası

1. Havuç Salatası

Malzemeler:

  • 2 tane havuç

  • 1 yemek kaşığı acı biber yağı ya da zeytinyağı

  • Roka

  • Feta peyniri (sevdiğiniz herhangi bir peynir de olur)

  • Kabak çekirdeği

  • Yarım kırmızı soğan

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Havuçları soyup, ince dilimler halinde kesin. Daha sonra, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip, 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Havuçların yumuşaması ve dış yüzeyinin hafif kararması gerekiyor.

  • Küçük hazneye de doğranmış kırmızı soğanı yerleştirin. 180°C’de 6-8 dakika pişirin.

  • Havuçlar pişerken, bir salata kasesine roka, kırmızı soğan, acı biber dilimleri, kabak çekirdeklerini ekleyin. Tüm malzemelerin homojen bir şekilde karışması için iyice karıştırın.

  • Havuçlar piştikten sonra, salata kasesine ekleyin. Feta peyniri ya da başka bir tercih ettiğiniz peynir türünü üzerine serpiştirin.

  • Balzamik sirke, acı biber yağı, tuz ve karabiberi bir kaba alıp karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün.

  • Tüm malzemeleri karıştırıp salatanın lezzetinin birbirine geçmesini sağlayın. Sıcak servis edin ve damak zevkinize göre dilediğiniz kadar ekleme yapın.

Bu salata, hem sağlıklı hem de hafif bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek!

2. Baharatlı Nohut ve Tatlı Patates Salatası

2. Baharatlı Nohut ve Tatlı Patates Salatası

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı paprika

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • 1/2 limon suyu

  • Bir avuç taze roka

Yapılışı:

  • Nohutları bir kaba alıp zeytinyağı, kimyon, paprika, tuz ve karabiberle karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip 200°C’de 10 dakika kadar pişirin.

  • Tatlı patatesleri küçük küpler halinde doğrayın, zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın. Küçük hazneye yerleştirip, 180°C’de 15 dakika kadar pişirin.

  • Her iki malzeme piştikten sonra, büyük bir kasede tatlı patatesleri ve nohutları karıştırın, taze roka ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis edin!

3. Romaine Salatası

3. Romaine Salatası

Malzemeler:

  • 2-3 dal Romaine marulu (salamura olmamış taze)

  • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı Parmesan peyniri (isteğe bağlı, rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, daha ferah bir tat için)

Yapılışı:

  • Romaine marullarını yıkayın ve kurulayın. Marulları büyük parçalar halinde kesmek veya daha küçük parçalara ayırmak tamamen size bağlıdır. Küçük parçalara ayırırsanız daha çıtır bir dokunuş elde edebilirsiniz.

  •  Marul parçalarını bir kaba alın, üzerine zeytinyağını, sarımsak tozunu, tuz ve karabiberi serpin. Her şeyin eşit şekilde karışması için iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın haznesine Romaine marulunu yerleştirin. 180°C’de yaklaşık 5-7 dakika kadar pişirin. Marulun kenarları hafifçe kahverengileşmeli ve çıtır çıtır olmalı.

  • Airfryer’dan çıkan marulları bir tabağa alın, üzerine rendelenmiş Parmesan peyniri serpin ve son olarak bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyin. Limon suyu, salatanın tazeliğini ve lezzetini artıracaktır.

Alternatif Eklemeler:

  • Eğer marul yerine daha fazla sebze tercih ediyorsanız, brokoli veya karnabahar gibi sebzelerle bu tarifi çeşitlendirebilirsiniz.

  • Salatanızı daha besleyici hale getirmek için üzerine fındık, ceviz veya avokado eklemeyi de düşünebilirsiniz.

4. Tofu Salatası

4. Tofu Salatası

Malzemeler:

  • 200 gram tofu (sert tofu kullanın)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı sirke (elma veya üzüm sircesi)

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı

  • 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu (isteğe bağlı, tatlılık katmak için)

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 adet salatalık (doğranmış)

  • 1/2 adet kırmızı biber (doğranmış)

  • 1/2 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1/4 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

  • 1 avuç roka

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Tofuyu bir kağıt havluya sarın ve fazla suyunun salınması için birkaç dakika bekletin. Ardından tofu bloklarını küp şeklinde doğrayın.

  • Tofu parçalarını bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağını, soya sosunu, sirkeyi, susam yağını, akçaağaç şurubunu, sarımsak tozunu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tofu parçalarının sosla iyice kaplandığından emin olun.

  • Philips Çift Jazneli Airfryer’ın büyük haznesine tofu parçalarını yerleştirin. 200°C’de yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Tofu dışı çıtır, içi ise yumuşak olacak şekilde pişmelidir. Pişirme sırasında tofu parçalarını bir kez karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

  • Bu arada, salata malzemelerini hazırlayın. Bir kasede doğranmış salatalık, kırmızı biber, rendelenmiş havuç ve ince dilimlenmiş kırmızı soğanı karıştırın. Roka yapraklarını da ekleyin.

  • Airfryer’dan çıtır tofu parçalarını çıkarın ve hazırladığınız salata malzemelerinin üzerine ekleyin.

  • Üzerine küçük haznede kavrulmuş susam serpebilir ve ekstra tat vermesi için biraz daha soya sosu veya limon suyu ekleyebilirsiniz.

Servis:

Tofu salatanız servise hazır! Tüm malzemeler karıştıktan sonra soğuk veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

5. Gnocchi Salatası

5. Gnocchi Salatası

Malzemeler:

  • 500 gram gnocchi (hazır ya da ev yapımı)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kekik

  • 1/4 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/2 su bardağı kiraz domates (dörde bölünmüş)

  • 1/2 su bardağı mozzarella peyniri (dilimlenmiş)

  • 1 avuç roka

  • 1/4 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

  • 1/4 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (sos için)

  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı, tatlandırmak için)

Yapılışı:

  • Büyük bir tencerede su kaynatın, içine tuz ekleyin ve gnocchi’yi ekleyin. Gnocchi, suyun yüzeyine çıkınca pişmiş demektir. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürecektir. Gnocchi piştikten sonra suyunu süzün ve bir kenara alın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yarı pişmiş gnocchi’yi yerleştirin. Üzerine zeytinyağını, kekik, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. 

  • Gnocchi’yi 200°C’de yaklaşık 8-10 dakika kadar pişirin. Arada bir karıştırarak her tarafının eşit şekilde çıtır olmasını sağlayın.

  • Bu arada, salata malzemelerini hazırlayın. Domatesleri dörde bölün, mozzarella dilimlerini doğrayın ve küçük hazne de 200°C 5-6 dakika pişirin.

  • Küçük hazne de pişen malzemeleri roka ve ince dilimlenmiş kırmızı soğanı bir kasede karıştırın.

  • Küçük bir kasede balzamik sirke, zeytinyağı ve balı karıştırın. Sosu damak tadınıza göre tuz ve karabiberle ayarlayın.

  • Airfryer’dan çıtır gnocchi’leri çıkardıktan sonra, sıcak gnocchi’yi salata malzemeleriyle birleştirin. Üzerine mozzarella peynirini ve cevizleri ekleyin. Son olarak, hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün.

6. Tavuk Salatası

6. Tavuk Salatası

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı paprika

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre)

  • 1/2 su bardağı cherry domates (doğranmış)

  • 1 adet salatalık (doğranmış)

  • 1/2 kırmızı biber (doğranmış)

  • 1 avuç roka

  • 1/4 su bardağı mısır

  • 1/4 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (sos için)

  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü ince dilimler halinde kesin. Zeytinyağı, paprika, kekik, tuz ve karabiber ile tavuk dilimlerini güzelce marine edin.

  • Tavuk dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. 200°C’de yaklaşık 15-18 dakika kadar pişirin. Tavukları karıştırarak her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın.

  • Cherry domates, salatalık, kırmızı biber ve mısırı küçük haznede yerleştirin. 180°C’de yaklaşık 8-10 dakika kadar pişirin. Bu pişirme sırasında, kopyalama özelliği sayesinde aynı pişirme ayarlarını her iki hazneye kolayca kopyalayabilir ve yemeklerinizi aynı anda pişirebilirsiniz.

  • Salata malzemelerini bir kasede karıştırın: roka, kırmızı soğan, pişirdiğiniz sebzeler ve mısır.

  • Küçük bir kasede balzamik sirke, zeytinyağı ve balı karıştırarak sosu hazırlayın. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz.

  • Airfryer’dan çıkan tavukları ve sebzeleri salata malzemelerine ekleyin. Üzerine hazırladığınız sosu dökün ve tüm malzemeleri karıştırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın kopyalama özelliği, pişirme ayarlarını hızla bir hazneden diğerine kopyalayarak zaman kazandırır. Pişme dereceleri farklı olsa bile, aynı anda her iki hazneyi de pişirecek şekilde ayar yaparak tüm yemeklerinizi sıcacık ve tam kıvamında servis edebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, hem tavuk hem de sebzelerinizi mükemmel bir şekilde pişirirken, zamanı verimli kullanabilirsiniz!

7. Kabak Salatası

7. Kabak Salatası

  • Malzemeler:

  • 2 adet kabak (yuvarlak dilimler halinde kesilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 100 gram lor peynir (ufalanmış)

  • 1/2 limon suyu

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı (sos için)

Yapılışı:

  • Kabak dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik ile karıştırarak iyice kaplanmasını sağlayın.

  • Kabak dilimlerini  Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip 200°C’de 10-12 dakika pişirin. Kabakların her tarafı altın rengi olmalıdır.

  • Lor peyniri, limon suyu ve zeytinyağını karıştırarak sosu hazırlayın.

  • Pişmiş kabakları bir tabağa alın ve üzerine lor peynirini ve limonlu sosu dökün. Sıcak olarak servis edin.

8. Havuç ve Brokoli Kavurması Salatası

8. Havuç ve Brokoli Kavurması Salatası

Malzemeler:

  • 2 adet havuç (ince dilimlenmiş)

  • 1/2 su bardağı brokoli (küçük parçalara ayrılmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Havuçları ve brokolileri küçük parçalara ayırın. Zeytinyağı, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve kekikle karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine brokoli yerleştirip 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Arada bir karıştırarak her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın. 

  • Aynı anda küçük hazneye de havuçları yerleştirip aynı dereceye ayarlayın.

  • Pişen sebzeleri bir tabağa alıp üzerine susam serpin ve sıcak servis edin.

9. Brüksel Lahanası Salatası

9. Brüksel Lahanası Salatası

Malzemeler:

  • 300 gram Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 adet tatlı patates (küp doğranmış)

  • 1 adet havuç (ince dilimlenmiş)

  • 1/2 su bardağı ceviz (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)

  • 1/2 su bardağı feta peyniri (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını yıkayıp ikiye böldükten sonra, zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve sarımsak tozu ile karıştırın.

  • Tatlı patatesi küp küp doğrayın, havucu ise ince dilimler halinde kesin. Tatlı patatesleri ve havuçları, zeytinyağı, tuz, karabiber ile karıştırın.

  • Brüksel lahanalarını büyük hazneye yerleştirin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde, 200°C’de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. 

  • Tatlı patates ve havuçları küçük hazneye yerleştirip 200°C’de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Arada bir karıştırarak her iki sebzenin de eşit şekilde pişmesini sağlayın.

  • Pişen Brüksel lahanalarını ve sebzeleri bir salata kasesine alın. Üzerine ceviz, nar taneleri ve isteğe bağlı olarak feta peyniri ekleyin.

  • Limon suyu ve balzamik sirkeyi karıştırarak salatanın üzerine dökeceğiniz sosu hazırlayın.

Çift hazne kullanımı sayesinde, her iki sebzeyi farklı zamanlarda pişirme ihtiyacı duymadan, tüm malzemeleri eş zamanlı olarak pişirip servis edebilirsiniz.

10. Meksika Fasulyeli Makarna Salatası

10. Meksika Fasulyeli Makarna Salatası

Malzemeler:

  • 200 gram makarna (penne ya da fusilli tercih edebilirsiniz)

  • 1 su bardağı Meksika fasulyesi (konserve ya da haşlanmış)

  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)

  • 1/2 su bardağı mısır (konserve ya da haşlanmış)

  • 1/2 su bardağı doğranmış salatalık

  • 1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (makarna için)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı taze kişniş (isteğe bağlı)

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (sos için)

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Makarnayı tuzlu suda, paket talimatlarına göre haşlayın. Haşladıktan sonra, üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve tuz ekleyerek karıştırın. 

  • Haşlanan makarnaları  suyunu süzdükten sonra Philips Çift Hazneli airfryer'ın haznesine alalım. Üzerine biraz yağ gezdirip karıştırın.

  • 180 °C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Kırmızı biberi, salatalığı ve kırmızı soğanı doğrayın.

  • Kırmızı biber, mısır ve Meksika fasulyesini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. Üzerine biraz tuz, karabiber ve kimyon serpin. 180°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 

  • Limon suyu, zeytinyağı ve balzamik sirkeyi bir kapta karıştırarak sosu hazırlayın.

  • Makarnayı büyük bir kaseye alın, üzerine pişmiş sebzeleri (fasulye, kırmızı biber, mısır) ekleyin.

  • Doğranmış salatalığı ve kırmızı soğanı ekleyin.

  • Üzerine hazırladığınız sosu dökün ve karıştırın.

  • Taze kişniş ile süsleyin (isteğe bağlı) ve soğuk olarak servis edin.

Ecem Bekar
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
