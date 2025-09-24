onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sağlıklı Yaşamı Keyifli Hale Getiren, Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden 10 Renkli Tarif

etiket Sağlıklı Yaşamı Keyifli Hale Getiren, Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden 10 Renkli Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 19:03

Sonbaharın renkli meyve ve sebzeleriyle hem gözünüze hem de midenize hitap edecek tariflerle karşınızdayız! Sağlıklı beslenmek artık sıkıcı ve monoton olmak zorunda değil. Her biri farklı lezzetlerle harmanlanmış, renkli ve besleyici tariflerimizle gününüze renk katın. 

Hem pratik hem de lezzetli bu 10 tarif, Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızla hazırlamak için mükemmel fırsatlar sunuyor. Şimdi sağlıklı yaşam yolculuğuna birlikte çıkalım! Hem tatlarıyla hem de görsellikleriyle sofranızı şenlendirecek bu tarifleri kaçırmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kızarmış Tatlı Patates ve Avokado Tostu

1. Kızarmış Tatlı Patates ve Avokado Tostu

Tatlı patatesin hafif tatlılığı ve avokadonun kremsi dokusu bir araya gelince, ortaya gerçekten eşsiz bir lezzet çıkıyor.

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 adet olgun avokado

  • 1 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 tatlı kaşığı lime suyu

  • 3-4 adet cherry domates

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tatlı patatesleri soyup, ince dilimler halinde kesin.

  • Zeytinyağı, tuz, kırmızı pul biber ve karabiberle karıştırarak tatlı patates dilimlerini bu karışıma bulayın.

  • Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Bu arada, avokadoyu ezip, lime suyu, tuz ve karabiber ile karıştırın.

  • Tam buğday ekmeğini kızartın ve üzerine avokado karışımını sürün.

  • Üzerine ince dilimlenmiş cherry domatesleri yerleştirin.

  • Küçük haznede 5 dakika pişirin, sonra tatlı patates dilimleriyle birlikte servis edin.

2. Renkli Sebzeli Frittata ve Mantar

2. Renkli Sebzeli Frittata ve Mantar

Sebzelerle dolu bir frittata, kahvaltı veya hafif akşam yemeği için mükemmel bir seçenek olabilir. Philips çift hazneli Airfryer ile sebzeler eşliğinde hazırladığınız bu frittata, hem besleyici hem de çok lezzetli. Yanında  mantarlarla da mükemmel bir kombinasyon!

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı biber

  • 1 adet sarı kabak

  • 1 adet küçük soğan

  • 4 adet yumurta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 8-10 adet mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı kekik

  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.

  • Bir kasede, yumurtaları tuz ve karabiberle çırpın.

  • Zeytinyağını bir tavada ısıtıp, sebzeleri 5 dakika kadar soteleyin.

  • Sebzeler yumuşayınca yumurtalı karışımı üzerine dökün.

  • Karışımı iyice karıştırın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de yaklaşık 12 dakika pişirin.

  • Mantarları temizleyip saplarını çıkarın, içine zeytinyağı, kekik ve sarımsağı ekleyin.

  • Küçük haznede 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Frittata ve mantarları birlikte sıcak servis edin.

3. Kavunlu Tavuk Salatası ve Kızarmış Kinoa

3. Kavunlu Tavuk Salatası ve Kızarmış Kinoa

Yaz aylarının serinleten tatlarından biri olan kavun, tavuk salatası ile birleşerek sağlıklı ve ferah bir yemek oluşturuyor. Yanında kızarmış kinoayla, hem besleyici hem de doyurucu bir öğün elde ediyorsunuz.

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 dilim kavun

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı nane

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1/2 su bardağı kinoa

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağı ile marine edin.

  • Airfryer’ın büyük haznesine tavukları yerleştirip, 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Tavuk piştikten sonra dilimleyin.

  • Kinoayı haşlayın ve bir kasede yoğurt, lime suyu, nane ile karıştırın.

  • Kavunu küçük küpler halinde doğrayın ve yoğurtlu karışıma ekleyin.

  • Servis tabağında tavuk dilimlerini, kavunlu salata ve kinoayı birleştirerek sunum yapın.

4. Kızılcık Soslu Tavuk ve Kızarmış Kabak

4. Kızılcık Soslu Tavuk ve Kızarmış Kabak

Kızılcık, sonbaharın vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak, tatlı-tuzlu kombinasyonları sevenler için harika bir seçenek. Bu tarif, hem sonbaharın taze meyveleriyle hem de sağlıklı sebzelerle zenginleştirilmiş, lezzetli ve doyurucu bir öğün sunuyor.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 adet kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı kızılcık sosu (ya da kızılcık marmelatı)

Yapılışı:

  • Tavuk göğüslerini tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağı ile ovun. 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Kabakları dilimleyin ve üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serpin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Pişen tavukların üzerine kızılcık sosunu sürün, kabak dilimlerini tavukla birlikte servis edin.

5. Elmalı ve Tarçınlı Yulaf

5. Elmalı ve Tarçınlı Yulaf

Sonbaharın en güzel meyvelerinden biri olan elma, tarçınla buluştuğunda ortaya harika bir tat çıkıyor. 

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1/4 su bardağı yulaf

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

  • Elmaları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. İçlerine yulaf, bal ve tarçını yerleştirip, 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

  • Cevizleri hafifçe kırıp, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine koyun ve 180°C’de 5 dakika kadar fırınlayın.

  • Pişen elmaların üzerine ceviz ve balı ekleyin, sıcak servis yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mısır ve Sütlü Brokoli

6. Mısır ve Sütlü Brokoli

Sonbaharın ve kışın vazgeçilmez sebzelerinden biri olan brokoli, mısırla birleştiğinde lezzetli bir yan yemek ya da hafif akşam yemeği oluyor. 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı mısır (dondurulmuş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı paprika (isteğe bağlı)

  • 200 gr brokoli

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Mısırları zeytinyağı ve tuz ile karıştırın, 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Arada bir karıştırarak mısırların her tarafının kızarmasını sağlayın.

  • Brokoliyi küçük parçalara ayırın, tereyağı, süt ve karabiber ile karıştırın. 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Mısırları brokoli ile birleştirip sıcak servis yapın.

7. Tavuk ve Brüksel Lahanası

7. Tavuk ve Brüksel Lahanası

Aile boyu yemekler için geniş hazne ve yan yemekler için küçük hazneyi kullanarak, aynı anda mükemmel bir öğün hazırlayın!

Malzemeler:

  • 1,5 kg tavuk kanatları veya tavuk butları

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1,5 kg Brüksel lahanası

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Tavukları zeytinyağı, kekik, pul biber, tuz ve karabiberle karıştırarak iyice marine edin. 

  • Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirip, 180°C’de 25-30 dakika pişirin.

  • Brüksel lahanalarını temizleyip, zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ile karıştırın. Küçük hazneye yerleştirip, 180°C’de 15-18 dakika pişirin.

Hem tavuk kanatları hem de Brüksel lahanası aynı anda piştiği için, her iki hazneyi de kullanarak taze ve sıcak bir öğün hazırlayabilirsiniz.

8. Havuç ve Baharatlı Kuzu Eti

8. Havuç ve Baharatlı Kuzu Eti

Sonbaharın sebzelerinden olan havuç ve kışın vazgeçilmezi olan kuzu eti, mükemmel bir uyum sağlıyor. 

Malzemeler:

  • 2 adet kuzu eti (kol veya pirzola)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 4 adet havuç

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Kuzu etlerini tuz, karabiber, kekik, pul biber ve zeytinyağı ile iyice marine edin. 180°C’de 15-18 dakika pişirin. Etin içi iyice pişene kadar kontrol edin.

  • Havuçları soyup, uzun dilimler halinde kesin. 

  • Zeytinyağı, tuz, kekik ve tarçın ile karıştırın. 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

  • Kuzu etlerini havuçlarla birlikte sıcak servis edin.

9. Kremalı Kestaneli Tavuk ve Karnabahar

9. Kremalı Kestaneli Tavuk ve Karnabahar

Sonbahar aylarının vazgeçilmezi kestane, bu tarifte tavukla buluşarak farklı bir lezzet yaratıyor. Kremalı sosla hazırlanan bu tavuk, karnabahar ile mükemmel bir uyum yakalıyor ve Philips Çift Hazneli Airfryer ile pratik bir şekilde pişirilebiliyor.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (veya but)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 100 gr kestane (haşlanmış ve kabukları soyulmuş)

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiber ile iyice marine edin. 180°C’de 15-20 dakika pişirin. Bu arada, kestaneleri küçük parçalara ayırıp, tavukların pişmesine 5 dakika kala tavukların üzerine ekleyin.

  • Kremayı ve tereyağını bir tavada ısıtın, kestaneleri bu karışıma ekleyin ve karıştırarak 5 dakika pişirin.

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırın ve zeytinyağı, tuz, pul biber ve sarımsak tozu ile karıştırın. 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin.

  • Pişen tavukları kremalı kestane sosuyla birlikte karnabahar ile servis edin.

10. Meksika Usulü Fajita ve Patates

10. Meksika Usulü Fajita ve Patates

Fajita, tatlı acı bir sosla pişirilmiş sebzeler ve tavuk ile yapılan nefis bir yemeği oluşturuyor. Yanında patatesle birlikte, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın özelliklerinden faydalanarak bir öğün hazırlayın.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet soğan

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı fajita baharatı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 3 adet orta boy patates1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı paprika

Yapılışı:

  • Tavukları, biberleri ve soğanları fajita baharatları ile karıştırarak büyük haznede 180°C’de 15-18 dakika pişirin.

  • Patatesleri soyup dilimleyin ve zeytinyağı, tuz ve paprika ile karıştırın. Küçük haznede 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Hem fajita hem de patates aynı anda pişiyor, bu da mükemmel bir öğün için her iki yemeğin de sıcak ve taze olmasını sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın