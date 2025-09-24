Sağlıklı Yaşamı Keyifli Hale Getiren, Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden 10 Renkli Tarif
Sonbaharın renkli meyve ve sebzeleriyle hem gözünüze hem de midenize hitap edecek tariflerle karşınızdayız! Sağlıklı beslenmek artık sıkıcı ve monoton olmak zorunda değil. Her biri farklı lezzetlerle harmanlanmış, renkli ve besleyici tariflerimizle gününüze renk katın.
Hem pratik hem de lezzetli bu 10 tarif, Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızla hazırlamak için mükemmel fırsatlar sunuyor. Şimdi sağlıklı yaşam yolculuğuna birlikte çıkalım! Hem tatlarıyla hem de görsellikleriyle sofranızı şenlendirecek bu tarifleri kaçırmayın.
1. Kızarmış Tatlı Patates ve Avokado Tostu
2. Renkli Sebzeli Frittata ve Mantar
3. Kavunlu Tavuk Salatası ve Kızarmış Kinoa
4. Kızılcık Soslu Tavuk ve Kızarmış Kabak
5. Elmalı ve Tarçınlı Yulaf
6. Mısır ve Sütlü Brokoli
7. Tavuk ve Brüksel Lahanası
8. Havuç ve Baharatlı Kuzu Eti
9. Kremalı Kestaneli Tavuk ve Karnabahar
10. Meksika Usulü Fajita ve Patates
