Sadece Temizlik Yaparken Fark Ettiğimiz Hayata Dair Detaylar

Yerleri silerken lekeler nasıl çıkıyor, öyle değil mi? Hatta hiç çıkmayacak sandıklarımız bile biraz çabayla yok oluyor. Aslında hayatta da böyle. Yani hoşuna gitmeyen bir şeyi ya da birini istesen silebilirsin, hayatından çıkarabilirsin. Bunun için belki biraz fazla çabalaman gerekir ama eninde sonunda gerçekten istersen silersin.

Dağınıklık sadece evlere özgü değil!

Evimiz sürekli dağılıyor, aynı zihnimiz gibi. Ne kadar toplamaya çalışırsak çalışalım da bazen toplayamıyoruz. Etrafta kıyafetleri, sehpada bardakları bıraktığımız gibi zihnimizde de bazı konuları öylece bırakıp hayata devam ediyoruz. Ama bu dağınıklığın aynı evimiz gibi mutlaka toplanması gerekiyor elbette.

Bazı tozları kimse görmüyor ama hâlâ oradalar.

Televizyonun arkasındaki ya da vazonun altındaki tozlar görünmese de oradalar. Sen orada olduklarını biliyorsun. Aslında yaşadıklarımız da böyle. Kimseye göstermesek de içimizde yer ediyorlar. Belki yüzümüze yansımıyorlar ama orada olmaya devam ediyorlar.