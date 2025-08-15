onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Saç Tipine En Uygun Maske Hangisi?

etiket Saç Tipine En Uygun Maske Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 15:01

Bazen saçlarımız her zamanki halinden biraz farklı olabiliyor. Bir gün ipeksi ve yumuşak, ertesi gün kabarık veya cansız! Kimi zaman hacim ister, kimi zaman parlaklık… Ama doğru bakım maskesi, saçına tam da ihtiyacı olan ilgiyi verir! İşte bu test, saçların için en uygun maskeyi bulmanı sağlayacak. Haydi başlayalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabahları aynaya baktığında saçını nasıl bir halde buluyorsun?

2. Saçını kuruturken en çok hangisine dikkat edersin?

3. Peki, saç şekillendirme gereçlerini ne sıklıkla kullanırsın?

4. Saçınla ilgili "Asla yapmam!" dediğin şey hangisi?

5. Saçını tararken hangi durum seni sinir eder?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Saçını boyatıyor musun?

7. Peki, saçlarını nasıl tanımlarsın?

8. Son olarak, saç ürünlerinden beklentin hangisi?

Senin saçlarının, keratin destekli parlatıcı maskeye ihtiyacı var!

Senin saçların genel olarak düz bu yüzden zaman zaman sönük ve cansız görünebiliyor. Yapmak gereken şey, doğru bakım ürününü kullanmak! Keratin içerikli bir maske, saç tellerini pürüzsüzleştirirken parlaklık da kazandırır. Böylece hem daha canlı hem de daha hacimli saçlara sahip olursun. Düzenli kullanım, saçı daha güçlü yapacağı için saç kırılmalarını da azaltır ve elektriklenmenin önüne geçer. Saçların adeta ipek gibi parlarken, şekil vermek de çok daha kolay hale gelir. Kısacası, senin masken saçına hem ışıltı hem de dayanıklılık katmalı!

Senin saçlarının daha hacimli olmaya ihtiyacı var!

Senin saçların hafif dalgalı ama bazen saç tellerin sertleştiği için hacmini kaybedebiliyor. Bu yüzden senin ihtiyacın olan şey besleyici ve hacim veren bir saç maskesi! Bu maskeler, saç tellerinin doğal yapısını destekleyerek dolgun bir görünüm sağlar. Elektriklenme ve kabarma sorununu ortadan kaldırırken, buklelerin de daha belirgin olmasını sağlar. Kullanım sonrası saçların; daha yumuşak, daha kolay şekil alan ve gün boyu canlı kalan bir form kazanır.

Senin saçlarının onarıcı bir maskeye ihtiyacı var!

Senin saçların bazen çok kuru olabiliyor. Yaz aylarında deniz ve güneş, kışın da soğuk hava koşulları derken saçların ihtiyacı olan neme bir türlü kavuşamıyor. Bu kuru, mat ve sert hissi gidermek için yoğun nemlendirme sağlayan onarıcı maskeler tam sana göre. Bu tür maskeler, saç tellerini derinlemesine besler ve esnekliğini geri kazandırır. Düzenli kullanımda saçın daha parlak, daha yumuşak ve daha kolay taranır hale gelir. Özellikle yaz aylarında güneş ve rüzgar etkisine karşı harika bir koruma sağlar. Saçlarına biraz nefes aldırmaya hazır mısın? 😍

Senin saçlarının arınmaya ihtiyacı var!

Senin saçların ince telli olduğu için çabuk yağlanma eğiliminde olabilir. Bu yüzden tüm saç bakım ürünlerini buna göre seçmelisin. Özellikle arındırıcı ve ferahlatıcı maskeler, saç derisini nazikçe temizlerken saç diplerindeki fazla yağın yarattığı ağırlığı da yok eder. Bu sayede saç diplerin daha hafif ve nefes alan bir hale gelir. Düzenli kullanım, saçların gün boyu daha hacimli ve taze görünmesini sağlar. Ayrıca saçlarının daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın