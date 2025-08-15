Saç Tipine En Uygun Maske Hangisi?
Bazen saçlarımız her zamanki halinden biraz farklı olabiliyor. Bir gün ipeksi ve yumuşak, ertesi gün kabarık veya cansız! Kimi zaman hacim ister, kimi zaman parlaklık… Ama doğru bakım maskesi, saçına tam da ihtiyacı olan ilgiyi verir! İşte bu test, saçların için en uygun maskeyi bulmanı sağlayacak. Haydi başlayalım! 👇
1. Sabahları aynaya baktığında saçını nasıl bir halde buluyorsun?
2. Saçını kuruturken en çok hangisine dikkat edersin?
3. Peki, saç şekillendirme gereçlerini ne sıklıkla kullanırsın?
4. Saçınla ilgili "Asla yapmam!" dediğin şey hangisi?
5. Saçını tararken hangi durum seni sinir eder?
6. Saçını boyatıyor musun?
7. Peki, saçlarını nasıl tanımlarsın?
8. Son olarak, saç ürünlerinden beklentin hangisi?
Senin saçlarının, keratin destekli parlatıcı maskeye ihtiyacı var!
Senin saçlarının daha hacimli olmaya ihtiyacı var!
Senin saçlarının onarıcı bir maskeye ihtiyacı var!
Senin saçlarının arınmaya ihtiyacı var!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
