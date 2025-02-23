Sabah Rutinine Göre Kahvaltıda Ne Yemelisin?
Sabah Rutinine Göre Kahvaltıda Ne Yemelisin?
Sabahları yataktan çıkmak senin için bir eziyet mi, yoksa günün en enerjik saatleri mi? Kimimiz gözümüzü açar açmaz spora koşarken kimimiz alarmı en az beş kez erteliyoruz. Peki, sabah rutinine göre sana en uygun kahvaltı ne olmalı? Testi çöz ve güne en iyi şekilde başlaman için hangi kahvaltının senin için olduğunu öğren!
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1. Teste sabah uyandığında ilk yaptığın şeyin ne olduğunu sorarak başlayalım?
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2. Alarm çaldığında genelde tepkin ne olur?
3. Evde kahvaltı hazırlamak mı, dışarıda yemek mi?
4. Biraz da modundan bahset. Sabahları nasıl bir ruh halindesin?
5. Hangi içecek sabahına eşlik ediyor?
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6. Sabahları tatlı mı, tuzlu mu?
7. Kahvaltıda olmazsa olmazın ne?
8. Sabahları spor yapar mısın?
9. Kahvaltıda genel olarak neyle uğraşırsın?
10. Son sorudayız, kahvaltı sonrası ne yaparsın?
Badem Kırıntılı Fransız Tostu
Maymun Ekmeği ve Sarımsaklı Fiyonklar
Pizza Sandviç
Pesto Soslu Yumurta ve Muzlu Muffin
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