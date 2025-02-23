Sabah Rutinine Göre Kahvaltıda Ne Yemelisin?

Malzemeler:

1 yumurta

200 mililitre ılık süt

1 çay kaşığı şeker

120 gram erimiş tereyağı

370 gram un

1 çay kaşığı kuru maya

80 gram muscovado şekeri

1 çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

0,5 çay kaşığı zencefil, öğütülmüş

2 tutam maydanoz, düz yapraklı

2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağ

0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

Hazırlanışı:

1. Yumurta, süt, şeker, eritilmiş tereyağının yarısı, un, maya ve bir tutam tuzu bir kasede karıştırın. Standlı Mikser veya hamur çengelleri takılmış el mikseriyle 7-8 dakika veya pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

2. Hamurun üzerini örtün ve ılık bir yerde 90 dakika veya boyutu iki katına çıkana kadar kabarmaya bırakın.

3. Erimiş tereyağının kalanını bir kaseye aktarın. Başka bir kasede muscovado şekeri, öğütülmüş tarçın ve zencefili karıştırın.

4. Maymun ekmeği için hamurun 3/4 kadarını alın, kalan çeyreğini sarımsaklı fiyonklar için ayırın ve kurumaması için üzerini örtün. Maymun ekmeği hamurunu lokmalık parçalara ayırın ve yuvarlayın. Her bir yuvarlağı önce erimiş tereyağına batırın, sonra da baharatlı şekerle her tarafını eşit bir şekilde kaplayın ve Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizin.

5. Maydanozu yıkayıp doğrayın. Yumuşatılmış tereyağı, sarımsak tozu, doğranmış maydanoz ve yeteri kadar tuzu karıştırın.

6. Ayırdığınız çeyrek hamuru 4 porsiyona bölün ve her birini uzun çubuklar şekline getirdikten sonra düğüm atarak fiyonk yapın. Üzerlerine hazırlanan sarımsaklı tereyağından bol miktarda sürün. Ardından sarımsaklı fiyonkları küçük hazneye alın.

7. Her bir hazneyi 8 dakika 180°C ayarda çalıştırın. Süre bitince hamur işlerini Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

Afiyet olsun!