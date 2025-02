Sabah Rutinine Göre Kahvaltıda Ne Yemelisin?

Malzemeler:

100 mililitre yoğun krema

4 dilim tatlı çörek

2 yemek kaşığı file badem

40 gram bal

Hazırlanışı:

1. Yumurtalarla krem şantiyi bir kapta çırpın.

2. Tatlı çörek dilimlerini teker teker hazırlanan karışıma batırın ve her bir dilimin her tarafını yaklaşık 30 saniye ıslatın. Dilimleri süzün, ardından her dilimin bir tarafını badem taneleriyle kaplayın.

3. Tatlı çörek dilimlerini kaplanan taraf aşağı gelecek şekilde Çift Hazneli Airfryer haznesine koyun. Cihazı 8 dakika 190°C ayarda çalıştırın.

4. İşlem bitince Fransız tostunu Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın, üzerine bal gezdirip servis edin.

Afiyet olsun!