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Sabah Rutinine Göre Kahvaltıda Ne Yemelisin?

etiket Sabah Rutinine Göre Kahvaltıda Ne Yemelisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 19:01

Sabahları yataktan çıkmak senin için bir eziyet mi, yoksa günün en enerjik saatleri mi? Kimimiz gözümüzü açar açmaz spora koşarken kimimiz alarmı en az beş kez erteliyoruz. Peki, sabah rutinine göre sana en uygun kahvaltı ne olmalı? Testi çöz ve güne en iyi şekilde başlaman için hangi kahvaltının senin için olduğunu öğren!

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1. Teste sabah uyandığında ilk yaptığın şeyin ne olduğunu sorarak başlayalım?

2. Alarm çaldığında genelde tepkin ne olur?

3. Evde kahvaltı hazırlamak mı, dışarıda yemek mi?

4. Biraz da modundan bahset. Sabahları nasıl bir ruh halindesin?

5. Hangi içecek sabahına eşlik ediyor?

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6. Sabahları tatlı mı, tuzlu mu?

7. Kahvaltıda olmazsa olmazın ne?

8. Sabahları spor yapar mısın?

9. Kahvaltıda genel olarak neyle uğraşırsın?

10. Son sorudayız, kahvaltı sonrası ne yaparsın?

Badem Kırıntılı Fransız Tostu

Badem Kırıntılı Fransız Tostu

Malzemeler:

  • 100 mililitre yoğun krema

  • 4 dilim tatlı çörek

  • 2 yemek kaşığı file badem

  • 40 gram bal

Hazırlanışı: 

1. Yumurtalarla krem şantiyi bir kapta çırpın.

2. Tatlı çörek dilimlerini teker teker hazırlanan karışıma batırın ve her bir dilimin her tarafını yaklaşık 30 saniye ıslatın. Dilimleri süzün, ardından her dilimin bir tarafını badem taneleriyle kaplayın.

3. Tatlı çörek dilimlerini kaplanan taraf aşağı gelecek şekilde Çift Hazneli Airfryer haznesine koyun. Cihazı 8 dakika 190°C ayarda çalıştırın.

4. İşlem bitince Fransız tostunu Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın, üzerine bal gezdirip servis edin.

Afiyet olsun!

Maymun Ekmeği ve Sarımsaklı Fiyonklar

Maymun Ekmeği ve Sarımsaklı Fiyonklar

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 200 mililitre ılık süt

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 120 gram erimiş tereyağı

  • 370 gram un

  • 1 çay kaşığı kuru maya

  • 80 gram muscovado şekeri

  • 1 çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

  • 0,5 çay kaşığı zencefil, öğütülmüş

  • 2 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağ

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

Hazırlanışı:

1. Yumurta, süt, şeker, eritilmiş tereyağının yarısı, un, maya ve bir tutam tuzu bir kasede karıştırın. Standlı Mikser veya hamur çengelleri takılmış el mikseriyle 7-8 dakika veya pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

2. Hamurun üzerini örtün ve ılık bir yerde 90 dakika veya boyutu iki katına çıkana kadar kabarmaya bırakın.

3. Erimiş tereyağının kalanını bir kaseye aktarın. Başka bir kasede muscovado şekeri, öğütülmüş tarçın ve zencefili karıştırın.

4. Maymun ekmeği için hamurun 3/4 kadarını alın, kalan çeyreğini sarımsaklı fiyonklar için ayırın ve kurumaması için üzerini örtün. Maymun ekmeği hamurunu lokmalık parçalara ayırın ve yuvarlayın. Her bir yuvarlağı önce erimiş tereyağına batırın, sonra da baharatlı şekerle her tarafını eşit bir şekilde kaplayın ve Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizin.

5. Maydanozu yıkayıp doğrayın. Yumuşatılmış tereyağı, sarımsak tozu, doğranmış maydanoz ve yeteri kadar tuzu karıştırın.

6. Ayırdığınız çeyrek hamuru 4 porsiyona bölün ve her birini uzun çubuklar şekline getirdikten sonra düğüm atarak fiyonk yapın. Üzerlerine hazırlanan sarımsaklı tereyağından bol miktarda sürün. Ardından sarımsaklı fiyonkları küçük hazneye alın. 

7. Her bir hazneyi 8 dakika 180°C ayarda çalıştırın. Süre bitince hamur işlerini Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarıp servis edin.

Afiyet olsun!

Pizza Sandviç

Pizza Sandviç

Malzemeler: 

  • 130 gram un, (un türü 00)

  • 90 mililitre su

  • 0,5 çay kaşığı kuru maya

  • 150 gram çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı pesto

  • 20 gram roka

  • 100 gram Burrata peyniri

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri bir tutam tuzla birlikte karıştırın ve 5-8 dakika boyunca veya pürüzsüz, esnek bir hamur şeklini alana kadar yoğurun.

2. Hamuru yağlanmış bir kaba aktarın, üzerini örtün ve ılık bir yerde 1 saat veya boyutu iki katına çıkana kadar kabarmaya bırakın.

3. Domateslere yağ püskürtün veya fırçayla sürün ve küçük hazneye alın.

4. Hamuru 24 cm çapa kadar açın ve fırçayla zeytinyağı sürün. Hamuru katlayın ve fırçayla üstüne biraz daha yağ sürdükten sonra büyük hazneye aktarın.

5. Her bir hazne için 10 dakika 200°C ayarını yapın ve Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırın.

6. Pişen pizza hamurunu dikkatlice açın ve içini pesto sosu, roka, kızarmış domates ve burrata peyniri ile doldurun.

Afiyet olsun!

Pesto Soslu Yumurta ve Muzlu Muffin

Pesto Soslu Yumurta ve Muzlu Muffin

Malzemeler: 

  • 1 muz, aşırı olgun

  • 50 gram esmer şeker

  • 3 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 60 mililitre soya içeceği

  • 80 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 0,5 çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

  • 50 gram yulaf ezmesi, tam tahıllı

  • 2 yemek kaşığı file badem

  • 4 yemek kaşığı fesleğen pesto

  • 4 yumurta

Hazırlanışı:

1. Muz, esmer şeker, yağ ve bir tutam tuzu ezerek karıştırın. Soya sütü ekleyerek malzemeler birbirine iyice geçene kadar karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve tarçını elekten geçirerek karışıma ekleyin. Ardından yulafları ilave edin.

2. Hafif akışkan haldeki bu karışımı 4 muffin kabına eşit şekilde bölün ve badem taneleriyle süsleyin. Ardından muffin kaplarını küçük hazneye alın.

3. Fesleğen pestoyu büyük haznenin tabanına eşit şekilde yaydıktan sonra yumurtaları da sarılarını patlatmamaya dikkat ederek bu sosun üzerine kırın.

4. Her bir hazne için 16 dakika 170°C ayarını seçerek Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırın.

Afiyet olsun!

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