onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Rüyaların, İlişkilerin ve Krizlerin Tesadüf Değil: Element Haritan Seni Ele Veriyor

etiket Rüyaların, İlişkilerin ve Krizlerin Tesadüf Değil: Element Haritan Seni Ele Veriyor

Burcu Bal
Burcu Bal - Onedio Üyesi
08.12.2025 - 10:18

Hayatında hiç şöyle düşündün mü:

“Neden hep aynı tip insanları çekiyorum? Neden aynı tartışmalar, aynı kırılmalar, aynı duygular sanki farklı yüzlerle tekrar ediyor?”

Psikoloji buna “tekrar zorlantısı” der…

Enerji çalışmaları “titreşim alanı”…

Kadim öğretiler ise göz kırparak şöyle der: “Hayatım, elementlerin ne durumda?”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ateşin fazlaysa herkes sana “çok çabuk sinirleniyorsun” der…

Ateşin fazlaysa herkes sana “çok çabuk sinirleniyorsun” der…

Sürekli hareket halinde olabilirsin, bedenine ateşin yoğun etkisi yansır, daldan dala atlarsın, ilişkilerin yüzeysel ve dürtüsel tohum saçma güdüsü ile ilerler, neden hayatımda düzgün bir ilişkim yok enerjisi burada çok yoğun ortaya çıkabilir…

Suyun gölgede ise “yine kimse beni anlamıyor” moduna geçersin… Duyguların karmakarışık olur, ilişkilerinde bağımlılık geliştirebilirsin ve hatta bir çok bağımlılık da bu alandan çıkar. Alkol, sigara, içki, eşya bağımlılığı, koleksiyonculuk, cinsel bağımlılıklar, çoklu ilişki bağımlılıkları,… eğer gölgede ise. İstikrarsız ve dengesiz savruluşlar yaşarsın.

Toprağın ağırsa hayat yürümüyor gibi olur… Dünyaya fazla tutunur belki karmik etkilerden çok daha yoğun etkileniyor olabilirsin. Hatta toprak elementin dengesiz ise, maddi konularda zorluklar yaşayabilirsin. Bu da ekonomik istikrarsızlık yaratabilir. 

Hava elementin karıştıysa zihnin seri dizi gibi bitmeyen bir döngüye sokar… Zihnin karmaşasında bir türlü tam akışa geçemezsin seni hep manipüle eder. Bir de tüm elementlerin birbirleri ile enerji izleri karışırsa; duyular, davranışlar, tepkiler ve duygular zorlamaya başlar. Hava tetikleyici bir elementtir çünkü… 

Ve evet, tüm bunlar gerçekten elementlerinle ilgilidir.

Üstelik bu sadece mizacın değil;

yediğin yemek, kurduğun düşünceler, taşıdığın duygular, davranışlarının ritmi, nefesinin akışı, günün duygusal iklimi, yüzüne vuran içsel yansımaların ve hatta rüyalarının bir anda yön değiştiren sahneleri bile element dengenin sinerjisi ve birbiriyle uyumu ile şekillenir.

Element dengen üst frekanslarla uyumlandıkça, tüm çakra meridyenlerin dengeye gelerek; kendin, düşüncelerin, duyguların, davranışların, iç-dış tüm dinamiklerin birlikte sağlığının frekansı dahi yükselmeye başlar. Zamanla alt frekans dalgasındaki rahatsızlıkların artık seninle olmadığını fark bile edebilirsin. Zira her hastalığın bir titreşim frekansı – zihinsel – duygusal- bedensel- karmik izleri ve devinimleri vardır. Sen değiştikçe bu zamanla değişebilir.

Ezoterik öğretiler, “Madde, görünmeyenin tezahürüdür” der…

“Düşüncelerine dikkat et; çünkü düşüncelerin sözlerine dönüşür.

Sözlerine dikkat et; çünkü sözlerin eylemlerine dönüşür.

Eylemlerine dikkat et; çünkü eylemlerin alışkanlıklarına dönüşür.

Alışkanlıklarına dikkat et; çünkü alışkanlıkların karakterine dönüşür.

Karakterine dikkat et; çünkü karakterin kaderine dönüşür.”

Lao Tzu’ya atfedilen bir söz ile bu girişi mühürleyelim. ;) 

Bir çok öğretide karşımıza benzer senfoni çıkar. Zira öğretinin ve ekollerin farklılıkları olsa da kök aynıdır. 

Hadi şimdi bu güçlü sistemin hem bilimsel hem ruhsal arka planına biraz daha yakından bakalım…

Çünkü elementleri anlamak, kendini anlamaktır. ✨

Elementlerin Bilimsel Anatomisi: Ruhun Kadim Kodları, Bedenin Psikodinamiği ve Günlük Hayatımızdaki Görünmez Etki Alanları

Elementlerin Bilimsel Anatomisi: Ruhun Kadim Kodları, Bedenin Psikodinamiği ve Günlük Hayatımızdaki Görünmez Etki Alanları

İnsan neden aynı duyguları tekrar yaşar?

Ve neden rüyalarımız ateş olur, su olur, fırtına kopar, toprak yıkılır, rüzgâr eser?

Hazırladığım Elementler Podcast Serisi ve yazılarım işte tam buraya ışık tutmak için geliyor: İnsanın psikolojisi, biyolojisi, ilişkileri ve rüya dili; elementlerin titreşimsel yapısı ile derinden bağlıdır.

Modern bilim de aynı şeyi söyler:

Element dengesizliği → tekrar eden döngüler yaratır.

Enerji imzası değişmediğinde döngü de değişmez.

Yani “neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?” sorusunun perde arkası göründüğünden çok daha matematiksel.

Ateş, Su, Hava, Toprak… Sadece sembol değil; yaşamın algoritmasıdır.

Elementlerin gölge – ışık – denge hâllerinin her biri ruh hâlimizi, davranışlarımızı ve rüyalarımızı etkiler.

Bilimsel & Metafizik & Psikolojik karşılıklarına şöyle bir bakacak olursak;

Ateş → Metabolizma, dopamin, irade, dönüşüm (Eril İlke)

• Su → Hücresel hafıza, duygular, hormonlar, sezgi (Dişil İlke)

Hava → Sinir sistemi iletişimi, düşünce akışı

• Toprak → Köklenme, güvenlik, alışkanlık döngüleri

Ve evet, her elementin ışığı var… ama aynı zamanda gölgesi de var. Üçüncü bir hâl daha var ki en sevdiğimiz: denge hâli.

Bu üçlü birlikte; enerjimizi, auramızın parlaklığı veya matlığını, çakra dengemizi, frekansımızı, kişiliği, ilişkileri, krizleri, sağlığımızı ve hatta rüyaların dilini bile oluşturur.

Ateş: İrade, Cesaret ve Dönüşümün Katalizörü

Ateş: İrade, Cesaret ve Dönüşümün Katalizörü

Ateş baskın kişiler:

• Çabuk harekete geçer,

• Yenilik ister,

• Risk alır,

• Parlar, söner, tekrar parlar,

• Girdiği yere “ben geldim” enerjisi bırakır.

Ateşin güzel olan tarafı şudur:

Kibrit gibidir,  yeter ki doğru yüzeye çarpılsın.

Ateşin Işık Yönü:

• İlham

• Yaratıcılık

• Cesaret

• Kararlılık

• Özgüven

• Dönüştürme gücü

Ateşin Gölge Yönü:

• Sabırsızlık

• Öfke patlamaları

• Aşırı rekabet

• Aceleci kararlar

• Kriz çağırma

• Tükenmişlik

Ateşin Dengede Olduğu Nokta:

• Yakmadan ısıtan bir liderlik

• Bilinçli cesaret

• Sağlam irade

• Kontrol yerine yön verme

• Tükenmeden üretme

Su: Duyguların Hafızası, Dişil Enerji ve Sezgisel Bilgelik

Su: Duyguların Hafızası, Dişil Enerji ve Sezgisel Bilgelik

Su elementi ruhun en derin odasıdır. İlişkiler, deneyimsel ve derinleşmiş cinsellik, bağlanma stilleri, romantik hafıza, astral deneyimler, yaratıcılık, üretkenlik, sezgiler;  hepsi su elementinin elindedir.

Su baskın kişiler:

• Çok hisseder,

• Derin bağlar kurar,

• Sezgisel mesajları kolay alır,

• Kalpten konuşur,

• Ruhun melodisini dinler.

Suyun Işık Yönü:

• Empati

• Duygusal zekâ

• Yaratıcılık

• Merhamet

• Sezgisel bilgelik

• İçsel akış

• Şifa verme gücü

Suyun Gölge Yönü:

• Aşırı hassasiyet

• Geçmişi bırakamama

• Bağımlı ilişkiler

• Duygusal dramatizasyon

• Terk edilme döngüleri

• İçine kapanma

Suyun Dengede Olduğu Nokta:

• Duygular akar ama taşmaz

• Sezgi çalışır ama paranoya devreye girmez

• Bağ kurulur ama bağımlı olunmaz

• Hassasiyet güç olur

• Kalp hem duyar hem sınır koyar

Dengeli su = ilişkide huzur, ruhta akış.

Hava: Zihnin Rüzgârı, Fikirlerin Dansı

Hava: Zihnin Rüzgârı, Fikirlerin Dansı

Hava baskın kişiler:

• Hızlı düşünür,

• Kolay öğrenir,

• Fikir makinesi gibidir,

• Sohbeti boldur,

• Sezgisel mesajları havadan kapar.

Havanın Işık Yönü:

• Netlik

• Vizyon

• Analitik güç

• İletişim

• Yaratıcı fikirler

Havanın Gölge Yönü:

• Kaygı

• Aşırı düşünme

• Dağılma

• Kararsızlık

• Zihinsel gürültü

Havanın Dengede Olduğu Nokta:

• Zihin berraktır

• Fikirler uygulanabilir hâle gelir

• Merak kaygının yerini alır

• Konuşma–dinleme dengesi oluşur

• Sezgi ile mantık el ele yürür

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toprak: Güvenlik, Köklenme ve Yaşam Ağacı

Toprak: Güvenlik, Köklenme ve Yaşam Ağacı

Toprak baskın kişiler:

• Sakin,

• Düzenli,

• Güven odaklı,

• Uzun vadeli düşünen yapıda olurlar.

Toprağın Işık Yönü:

• Sabır

• Dayanıklılık

• Güvenlik

• Üretkenlik

• Sorumluluk

• Sağlam bir yaşam zemini

Toprağın Gölge Yönü:

• Durağanlık

• Değişime direnç, aşırı sabit

• Aynı döngülere dönme, sıkıcı mizaç

• Aşırı kontrol

• Kök travmalarının tekrarı

Toprağın Dengede Olduğu Nokta:

• Hem köklenme hem akış

• Sağlam ama esnek yapı

• Güçlü iç güven hissi

• Düzenli ama katı olmayan yaşam

• Dengeli sorumluluk duygusu

Ayurveda ve Elementlerin Günlük Hayatımıza Etkisi

Ayurveda ve Elementlerin Günlük Hayatımıza Etkisi

Ayurveda’nın meşhur cümlesi her şeyi anlatır: “Ne yersen osun, nasıl pişirirsen öyle düşünürsün.”

Aynı sebze bile farklı element enerjisi taşır, birkaç örnek ile havada kalmaması için zihnimizde bir fikir oluşturalım. 

• Kavurma → Ateş

• Haşlama → Su

• Fırınlama → Hava

• Toprak kap – ağır ateş → Toprak

Yani bugün yediğin yemek bile yarın vereceğin kararı etkileyebilir.

(İşte bu yüzden bazı günler daha “topraklanmış”, bazı günler daha “uçmuş” hissederiz.)

Çakralar ve Elementler: Bedenin Psiko-Enerjik Dinamiği

• Kök Çakrası → Toprak

• Sakral → Su

• Solar Pleksus → Ateş

• Kalp → Hava

Çakranın dengesi → elementin dengesi → rüyanın mesajı.

Peki Elementleri Neden Bu Kadar Ciddiye Almalıyız?

Çünkü elementler:

• Beden kimyasını,

• Duygusal ritmi,

• Zihinsel akışı,

• İlişki döngülerini,

• Rüyaların içeriğini,

• Kaderin yönünü

aynı anda etkileyen görünmez enerjetik ve plazmik bir “yaşam algoritması”dır.

Bir element:

• Eksik olduğunda → tıkanma

• Aşırı olduğunda → kriz ve taşma

• Dengede olduğunda → potansiyel açılımı yaratır

Tekrar eden döngüler kader değildir; element dengesizliğidir. 

Element dengeye geldiğinde döngü kırılır ve yeni bir hayat başlar. Bu nedenle gölge dönüşüm ve element farkındalığı çözümlemesi çok önemli bir basamaktır.

Yani; Elementleri Anlayan, Kendini Çözme Yolunda Çok Güçlü Bir Adım Atmış Olur…

Şimdi kendine küçük bir soru sor:

Bugün seni hangi element yönetiyor?

Ateş mi tutuşuyor?

Su mu kabarıyor?

Hava mı eserken yoruyor?

Toprak mı ağır hissettiriyor?

Bu gece, rüyalar âleminin kapısı aralanırken

kalbindeki beyaz tavşanın peşine düş

seni hangi elementin koridoruna götürüyorsa

orada bir sır seni bekliyordur.

Rüyaların yol gösterir,

sen sadece merakını yanına al.

Bu gece rüyan, sana yolu gösterecek…

Instagram

YouTube

Booksofburcubal

Dreampro

Dreampro YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Burcu Bal
Burcu Bal
Onedio Üyesi
Bilgiyi büyüten, öğrendikçe genişleyen ve paylaştıkça ışığını çoğaltan bir Jüpiter ruhu... Okültizm, ezoterik öğretiler, rüyalar, sembolizm ve bilinç katmanları üzerine çalışan bir ruhsal sistem geliştiricisi, yazar ve DreamPro adlı mobil uygulamanın kurucusudur. Uzun yıllara yayılan ezoterik öğretimleri, çok boyutlu alan çalışmaları ve fizik–fizik ötesi âlemden aldığı eğitimleri bir araya getirir. Bilinci, enerjiyi, zihinsel süreçleri ve psikolojik evreleri; okültizm, ezoterizm ve metafiziğin kadim katmanlarıyla harmanlayarak çok boyutlu bir dönüşüm haritası oluşturur. Kurucusu olduğu Academy of Occult Sciences, rüya protokolleri, bilinç mimarisi ve kadim bilgi–modern bilimin kesiştiği özgün bir eğitim alanıdır. “Ruh’un Ezoterik Anahtarları” kitabının yazarı olarak geliştirdiği rüya ve enerji metodolojilerini DreamPro mobil uygulamasına entegre eder ve herkesin erişebileceği ruhsal teknoloji araçları üretir.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam