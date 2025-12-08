Rüyaların, İlişkilerin ve Krizlerin Tesadüf Değil: Element Haritan Seni Ele Veriyor

Sürekli hareket halinde olabilirsin, bedenine ateşin yoğun etkisi yansır, daldan dala atlarsın, ilişkilerin yüzeysel ve dürtüsel tohum saçma güdüsü ile ilerler, neden hayatımda düzgün bir ilişkim yok enerjisi burada çok yoğun ortaya çıkabilir…

Suyun gölgede ise “yine kimse beni anlamıyor” moduna geçersin… Duyguların karmakarışık olur, ilişkilerinde bağımlılık geliştirebilirsin ve hatta bir çok bağımlılık da bu alandan çıkar. Alkol, sigara, içki, eşya bağımlılığı, koleksiyonculuk, cinsel bağımlılıklar, çoklu ilişki bağımlılıkları,… eğer gölgede ise. İstikrarsız ve dengesiz savruluşlar yaşarsın.

Toprağın ağırsa hayat yürümüyor gibi olur… Dünyaya fazla tutunur belki karmik etkilerden çok daha yoğun etkileniyor olabilirsin. Hatta toprak elementin dengesiz ise, maddi konularda zorluklar yaşayabilirsin. Bu da ekonomik istikrarsızlık yaratabilir.

Hava elementin karıştıysa zihnin seri dizi gibi bitmeyen bir döngüye sokar… Zihnin karmaşasında bir türlü tam akışa geçemezsin seni hep manipüle eder. Bir de tüm elementlerin birbirleri ile enerji izleri karışırsa; duyular, davranışlar, tepkiler ve duygular zorlamaya başlar. Hava tetikleyici bir elementtir çünkü…

Ve evet, tüm bunlar gerçekten elementlerinle ilgilidir.

Üstelik bu sadece mizacın değil;

yediğin yemek, kurduğun düşünceler, taşıdığın duygular, davranışlarının ritmi, nefesinin akışı, günün duygusal iklimi, yüzüne vuran içsel yansımaların ve hatta rüyalarının bir anda yön değiştiren sahneleri bile element dengenin sinerjisi ve birbiriyle uyumu ile şekillenir.

Element dengen üst frekanslarla uyumlandıkça, tüm çakra meridyenlerin dengeye gelerek; kendin, düşüncelerin, duyguların, davranışların, iç-dış tüm dinamiklerin birlikte sağlığının frekansı dahi yükselmeye başlar. Zamanla alt frekans dalgasındaki rahatsızlıkların artık seninle olmadığını fark bile edebilirsin. Zira her hastalığın bir titreşim frekansı – zihinsel – duygusal- bedensel- karmik izleri ve devinimleri vardır. Sen değiştikçe bu zamanla değişebilir.

Ezoterik öğretiler, “Madde, görünmeyenin tezahürüdür” der…

“Düşüncelerine dikkat et; çünkü düşüncelerin sözlerine dönüşür.

Sözlerine dikkat et; çünkü sözlerin eylemlerine dönüşür.

Eylemlerine dikkat et; çünkü eylemlerin alışkanlıklarına dönüşür.

Alışkanlıklarına dikkat et; çünkü alışkanlıkların karakterine dönüşür.

Karakterine dikkat et; çünkü karakterin kaderine dönüşür.”

Lao Tzu’ya atfedilen bir söz ile bu girişi mühürleyelim. ;)

Bir çok öğretide karşımıza benzer senfoni çıkar. Zira öğretinin ve ekollerin farklılıkları olsa da kök aynıdır.

Hadi şimdi bu güçlü sistemin hem bilimsel hem ruhsal arka planına biraz daha yakından bakalım…

Çünkü elementleri anlamak, kendini anlamaktır. ✨