Ruh Haline Göre Bu Akşam Ne Dinlemelisin?

28.08.2025 - 23:32

Bugün her şey üstüne mi geldi, yoksa enerjin tavan mı? Bazen insan ne dinleyeceğini bilemez ya... İşte bu test tam da bunun için! Ruh haline göre bu akşam sana iyi gelecek olan şarkıyı söylüyoruz! Hazırsan başlayalım. 👇

1. Bugününü tek kelimeyle özetle desek…

2. Peki şu an içindeki hissi en iyi tarif eden cümle hangisi?

3. Akşamki planın nedir?

4. Peki, hangi durumda senin yanına asla yaklaşmamalıyız?

5. Kendini bir film sahnesinde hayal et, arka planda hangisi çalmalı?

6. Gün içinde seni en çok zorlayan şey neydi?

7. Söyle bakalım, hangi zamana ışınlanmak istersin?

8. Son olarak, hangi mekan şu an sana iyi gelir?

Florence & The Machine - Shake it Out

Adele - Love in the Dark

Tame Impala - Feels Like We Only Go Backwards

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
