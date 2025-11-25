Ruh Eşini Bulduğunun 10 Göstergesi
Ruh eşini bulduğunu nasıl anlarsın? Bunun bir işareti, göstergesi var mıdır? Tabii ki evet! İşte ruh eşini bulduğunu anlatan şeyleri bu içerikte derledik ve sana bir rehber hazırladık. Hazırsan hadi ruh eşi rehberine başlıyoruz!
1. Sessiz anlar bile rahatsız etmez.
2. Zaman kavramı kaybolur gider.
3. Birbirinizi hissedersiniz.
4. Yanında kendin gibi davranabilirsin.
5. İlk anda tanıdık bir his gelir.
6. Kavgalar bağlarınızı güçlendirir.
7. Hedefleriniz örtüşür.
8. Birlikteyken evde gibi hissedersiniz.
9. Kusurlarınızı kabullenirsiniz.
10. Zaman zaman aynı şeyi düşünürsünüz.
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
