Ruh Eşini Bulduğunun 10 Göstergesi

Fiziksel olarak nerede olduğunuzun önemi kalmaz. Onunla olduğun her yer, güvenli ve tanıdık gelir. Çünkü ruh eşi, bir kişi olduğu kadar bir yuva hissidir. Onunlayken nerede olduğun önemli değildir. Kendini güvende ve evde hissedersin.