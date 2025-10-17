Romantizmin Mevsimi Sonbahara Yakışır Playlist
Sonbahar romantizmiyle hepimizi etkisi altına alıyor. Sokak lambalarının altında yürürken hafifçe düşen yapraklar, camdan süzülen yağmur damlaları... İşte böyle zamanlarda aşkın en güzel hâlini hissettiren şeylerden biri de doğru şarkılar oluyor. Biz de romantizmin mevsimine en çok yakışan parçaları bir araya getirdik. Hazırsan sonbaharın büyüsüne müzikle eşlik edelim. 🍂💕🍂
1. Big Black Car - Gregory Alan Isakov
2. I Will Spend My Whole Life Loving You - Kina Grannis & Imaginary Future
3. Unchained Melody
4. Zach Bryan - Something In The Orange
5. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
6. Eylül Akşamı - Pilli Bebek
7. Magnetic Fields - The Book Of Love
8. Frank Sinatra - Strangers In The Night
9. Sixpence None The Richer - Kiss Me
10. Sen Olurdun Yine - Ajda Pekkan
11. figen genç - nazende sevgilim
12. Eda Baba - Her Şey Seninle Güzel
13. Chamber Of Reflection - Mac DeMarco
