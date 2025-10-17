Romantizmin Mevsimi Sonbahara Yakışır Playlist

Sonbahar romantizmiyle hepimizi etkisi altına alıyor. Sokak lambalarının altında yürürken hafifçe düşen yapraklar, camdan süzülen yağmur damlaları... İşte böyle zamanlarda aşkın en güzel hâlini hissettiren şeylerden biri de doğru şarkılar oluyor. Biz de romantizmin mevsimine en çok yakışan parçaları bir araya getirdik. Hazırsan sonbaharın büyüsüne müzikle eşlik edelim. 🍂💕🍂