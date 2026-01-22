onedio
Rock Müzisyeni Olmak İsterken Johnny Depp’i Oyunculuğa Yönlendiren Oyuncu Kimdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 23:07

22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu sinema sorusu, Johnny Depp’in kariyerinin bilinmeyen başlangıcını gündeme getirdi. Ünlü oyuncunun hayatını değiştiren bu karşılaşma izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Rock müzisyeni olma hayaliyle liseyi bırakan ve Los Angeles’a taşınıp müzisyenlik yapan Johnny Depp’i oyunculuğa yönlendiren ve ona yardım eden oyuncu kimdir?

  • A: Brad Pitt

  • B: Bruce Willis

  • C: Al Pacino

  • D: Nicolas Cage

Doğru Cevap: D: Nicolas Cage

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
