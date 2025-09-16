onedio
Robert Redford Öldü mü? Robert Redford Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Gülistan Başköy
16.09.2025 - 16:04

Hollywood’un efsanevi ismi, Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının 16 Eylül Salı sabahı Utah’taki evinde uykusunda yaşamını yitirdiği açıklandı. Sinema tarihine damga vuran Redford’un ölüm haberi dünyada büyük üzüntü yarattı. Hayatı, kariyeri ve unutulmaz filmleri merak konusu oldu. Peki Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde rol aldı? 

Gelin tüm detaylara birlikte bakalım…

Robert Redford Öldü mü, Neden Öldü?

Hollywood’un yaşayan efsanelerinden Robert Redford hayatını kaybetti. 18 Ağustos 1936 doğumlu Redford, 16 Eylül 2025 sabahı Utah’taki evinde uykusunda yaşamını yitirdi. Ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ölüm haberini tanıtım şirketi Rogers & Cowan PMK’nın CEO’su Cindi Berger, New York Times’a doğruladı.

Robert Redford Kimdir, Kaç Yaşındaydı?

Tam adı Charles Robert Redford Jr. olan usta oyuncu, 18 Ağustos 1936’da Santa Monica, Kaliforniya’da dünyaya geldi. Van Nuys High School’dan mezun olduktan sonra Colorado Üniversitesi’nde beyzbol bursuyla eğitim aldı ancak annesinin vefatı ve yaşadığı alkol sorunları nedeniyle bursunu kaybetti. Daha sonra Brooklyn’de Pratt Enstitüsü’nde sahne tasarımı eğitimi aldı ve ardından oyunculuğa yöneldi.

Robert Redford Kariyeri

Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Redford, 1960’larda televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra sinemaya adım attı. 1969’da Paul Newman ile birlikte rol aldığı “Butch Cassidy and the Sundance Kid” filmiyle şöhret basamaklarını hızla tırmandı. 1980 yapımı “Ordinary People” filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. Ayrıca bağımsız sinemayı destekleyen Sundance Film Festivali’nin kurucusu olarak da sanat dünyasına büyük katkı sundu.

Robert Redford Evlilikleri

Redford’un özel hayatına gelince; ünlü aktör iki kez evlendi. İlk evliliğini 1958’de Lola Van Wagenen ile yaptı ve bu evlilikten dört çocuğu oldu. Daha sonra 2009’da Sibylle Szaggars ile evlendi ve vefatına kadar birlikteydi.

Robert Redford’un Oynadığı Filmler

Robert Redford’un kariyerinde sayısız unutulmaz film yer alıyor. İşte öne çıkan bazı yapımları:

  • Barefoot in the Park (1967) – Paul rolünde

  • Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) – Sundance Kid rolünde

  • Downhill Racer (1969) – David Chappellet rolünde

  • Jeremiah Johnson (1972) – Jeremiah rolünde

  • The Candidate (1972) – Bill McKay rolünde

  • The Sting (1973) – Johnny Hooker rolünde

  • The Way We Were (1973) – Hubbell Gardner rolünde

  • The Great Gatsby (1974) – Jay Gatsby rolünde

  • Three Days of the Condor (1975) – Joseph Turner rolünde

  • All the President’s Men (1976) – Bob Woodward rolünde

  • The Natural (1984) – Roy Hobbs rolünde

  • Out of Africa (1985) – Denys Finch Hatton rolünde

  • Sneakers (1992) – Martin Bishop rolünde

  • Indecent Proposal (1993) – John Gage rolünde

  • The Horse Whisperer (1998) – Tom Booker rolünde

  • Spy Game (2001) – Nathan Muir rolünde

  • All Is Lost (2013) – “Our Man” rolünde

  • Captain America: The Winter Soldier (2014) – Alexander Pierce rolünde

  • The Old Man & the Gun (2018) – Forrest Tucker rolünde

  • Avengers: Endgame (2019) – Cameo, Alexander Pierce

