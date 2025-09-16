Robert Redford Öldü mü? Robert Redford Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Redford’un özel hayatına gelince; ünlü aktör iki kez evlendi. İlk evliliğini 1958’de Lola Van Wagenen ile yaptı ve bu evlilikten dört çocuğu oldu. Daha sonra 2009’da Sibylle Szaggars ile evlendi ve vefatına kadar birlikteydi.