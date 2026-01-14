onedio
Reyting Rekorları, Erken Finaller, Maçlar: 2025 Yılının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting Rekorları, Erken Finaller, Maçlar: 2025 Yılının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy
14.01.2026 - 16:49

2025 yılında televizyon ekranlarında birbirinden güzel diziler ve programlar yer aldı. Final yapan dizilerin yanı sıra ekranlarda hala izleyicileri ekrana kilitleyen yapımlar da yer aldı. Yalı Çapkını, Kral Kaybederse, İnci Taneleri, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Rüya Gibi, Kıskanmak ve diğerleri... Bakalım diziler, programlar, gündüz kuşağı programları ve maçlar televizyon ekranlarını nasıl etkilemiş?

2025 yılında hangi kanal birinci oldu? En çok izlenen kanal hangisi oldu? İşte detaylar...

2025 yılı reyting anlamında Kanal D'nin yılı oldu.

2025 yılı reyting anlamında Kanal D'nin yılı oldu.

Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Eşref Rüya gibi dizilerle yayın günleri zirveyi kapan Kanal D, aldığı yüksek reyting oranlarıyla pek çok haftanın birincisi olmuştu. TRT 1'in milli maçlar ve Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Gönül Dağı ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi dizilerle yakaladığı başarı yıllık reytinglerde geride kaldı. 2025'in en çok izlenen kanalı Kanal D oldu.

2025 Yılının En Çok İzlenen Kanalları Hangileri Oldu?

2025 Yılının En Çok İzlenen Kanalları Hangileri Oldu?

Birinci sırada Kanal D'nin yer alırken listenin ikinci sırasında TRT 1 yer almayı başardı. Üçüncü sırada Atv, dördüncü sırada NOW, beşinci sırada Show TV, altıncı sırada ise Star TV yer aldı.

TV Editörü
