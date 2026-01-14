Reyting Rekorları, Erken Finaller, Maçlar: 2025 Yılının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

2025 yılında televizyon ekranlarında birbirinden güzel diziler ve programlar yer aldı. Final yapan dizilerin yanı sıra ekranlarda hala izleyicileri ekrana kilitleyen yapımlar da yer aldı. Yalı Çapkını, Kral Kaybederse, İnci Taneleri, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Rüya Gibi, Kıskanmak ve diğerleri... Bakalım diziler, programlar, gündüz kuşağı programları ve maçlar televizyon ekranlarını nasıl etkilemiş?

2025 yılında hangi kanal birinci oldu? En çok izlenen kanal hangisi oldu? İşte detaylar...