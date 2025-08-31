onedio
Ressamlık Yaptı, Evsiz Sanılarak Tutuklanmıştı: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
31.08.2025 - 20:50

Şu an pek çok kişinin severek dinlediği ve hakkında belki çok az şey bildiği bir şarkıcıyı ele alacağız. Kendisi zamanında ressam oldu, motor kazası geçirdi ve hatta evsiz sanılarak polisler tarafından tutuklandı!

Çetrefilli bir hayatı olan bu şarkıcıyı tanıyabilecek misin?

1. Geçirdiği bir motosiklet kazasından kurtulurken zaman geçirmek için resim çizmeye ve resim yapmaya başladı.

O andan itibaren resim yapman kendisini ve toplumu sürekli yeniden tanıma yolculuğunun ayrılmaz bir parçası haline geldi ve ikonik söz yazarının dünyayı nasıl gördüğünü ortaya koydu.

2. Daha sonra kendi şarkılarını görselleştirmek için birkaç yazı yazdı ve bunları resmetmeye başladı.

3. Ayrıca heykel çalışmaları da mevcut. Hepsi demir materyallerden.

Hurda metal parçalarını kaynaklayarak yarattığı heykel çalışmaları, geçirdiği çocukluk yıllarına gönderme yapıyor.

4. Takma adlarla 12 albümlük bir seri kaydetti. Ama...

Özel bir takma ad altında gizlice 12 albümlük bir dizi kaydettiği söyleniyor, ancak bu albümlerin hiçbiri resmi olarak yayınlanmadı.

5. Lise okurken neredeyse okuldan atılacaktı! Neden mi?

Lise yıllarında isyankar tavırlarıyla tanınıyordu. Bir yetenek gösterisinde Little Richard'ın 'Tutti Frutti' şarkısını abartılı bir şekilde seslendirdiği için neredeyse okuldan atılacaktı.

6. Kendisine ait olan bir Andy Warhol tablosunu basit bir kanepeyle takas etti desek?

Bir zamanlar Andy Warhol'dan aldığı değerli bir Elvis Presley tablosunu bir kanepeyle takas etti. Daha sonra bunun 'aptalca bir şey' olduğunu itiraf etti.

7. Elvis Presley'in ölümünden sonra bir hafta boyunca kimseyle konuşmadı.

Elvis Presley'in 1977'deki vefatının ardından bir hafta boyunca kimseyle konuşmadı. Elvis'in müziğinin kendisi için hayat değiştiren bir etkisi olduğunu belirtmişti.

Peki kim bu şarkıcı?

