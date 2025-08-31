Ressamlık Yaptı, Evsiz Sanılarak Tutuklanmıştı: Kim Bu Şarkıcı?
Şu an pek çok kişinin severek dinlediği ve hakkında belki çok az şey bildiği bir şarkıcıyı ele alacağız. Kendisi zamanında ressam oldu, motor kazası geçirdi ve hatta evsiz sanılarak polisler tarafından tutuklandı!
Çetrefilli bir hayatı olan bu şarkıcıyı tanıyabilecek misin?
1. Geçirdiği bir motosiklet kazasından kurtulurken zaman geçirmek için resim çizmeye ve resim yapmaya başladı.
2. Daha sonra kendi şarkılarını görselleştirmek için birkaç yazı yazdı ve bunları resmetmeye başladı.
3. Ayrıca heykel çalışmaları da mevcut. Hepsi demir materyallerden.
4. Takma adlarla 12 albümlük bir seri kaydetti. Ama...
5. Lise okurken neredeyse okuldan atılacaktı! Neden mi?
6. Kendisine ait olan bir Andy Warhol tablosunu basit bir kanepeyle takas etti desek?
7. Elvis Presley'in ölümünden sonra bir hafta boyunca kimseyle konuşmadı.
Peki kim bu şarkıcı?
