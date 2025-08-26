Resmen Birebir Kopyası: Hakan Ural'ın Kızı Gisela'nın Babasına Olan Benzerliği "Yok Artık" Dedirtti!
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, uzun yıllardır yaşadığı uçak fobisini yenerek ailesiyle birlikte tatile çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen Ural, 12 yaşındaki kızı Gisela ile pozlarını paylaştı! Fotoğrafta baba-kızın benzerliği dikkat çekti!
Türk televizyon ve sinema dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Hakan Ural, hem oyunculuğu hem de ekranlarda yaptığı yorumlarla yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hakan Ural, ilk evliliğini şarkıcı Sibel Can ile yapmış, bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.
Hakan Ural'ın kızı Gisela'nın büyüdükçe Hakan Ural’a olan benzerliğinin giderek artması yine sosyal medyada dikkat çekti.
