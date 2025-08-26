onedio
Resmen Birebir Kopyası: Hakan Ural'ın Kızı Gisela'nın Babasına Olan Benzerliği "Yok Artık" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
26.08.2025 - 14:09

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, uzun yıllardır yaşadığı uçak fobisini yenerek ailesiyle birlikte tatile çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen Ural, 12 yaşındaki kızı Gisela ile pozlarını paylaştı! Fotoğrafta baba-kızın benzerliği dikkat çekti!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Hakan Ural, hem oyunculuğu hem de ekranlarda yaptığı yorumlarla yıllardır gündemde kalmayı başarıyor.

80’li yıllardan itibaren rol aldığı diziler ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ural, bir dönem magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerindendi.

 Şöhretini sadece oyunculukla değil, televizyon programlarındaki enerjik tavırları ve güçlü yorumlarıyla da pekiştiren isim, bugün hala magazin dünyasının tanınan figürlerinden biri.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hakan Ural, ilk evliliğini şarkıcı Sibel Can ile yapmış, bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Daha sonra hayatını Ezgi Can Ural ile birleştiren ünlü oyuncunun, bu evliliğinden de Gisela adını verdiği bir kızı oldu.

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan karelerle dikkat çeken Gisela, “babasının kopyası” benzetmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Hakan Ural'ın kızı Gisela'nın büyüdükçe Hakan Ural’a olan benzerliğinin giderek artması yine sosyal medyada dikkat çekti.

Uzun yıllardır uçak fobisi nedeniyle seyahat etmekte zorlandığını dile getiren ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, sonunda bu korkusunu geride bıraktı. Ailece çıktıkları tatilden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ural, “Çok uzun yıllar sonra uçak fobisini aşıp ailece tatil mümkün oldu 🙏 Bu fotoğrafta anı olması dışında Gisela’nın bana çok benziyor olması ayrıca beni mutlu etti 😎❣️🧿” sözleriyle paylaşım yaptı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
