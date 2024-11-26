Renk Testiyle Psikolojinin Derinlerine İniyoruz!

Kendi isteklerin ve arzularının peşinden giderken kimseyi düşünmek istemiyorsun. Kendi mutluluğunu ve hedeflerini ön plana koymak, bazen başkalarının ihtiyaçları ve beklentilerinden uzaklaşmak istiyorsun. Belki de uzun zamandır kendini hep başkalarına adadın, şimdi ise biraz da kendi yolunda ilerlemek, kendi arzularını takip etmek istiyorsun. Ancak vicdanın seni rahat bırakmıyor. İçinde bir yerlerde, başkalarının duygularını, onların senin kararlarınla nasıl etkileneceğini sorguluyorsun. Çünkü bir yandan da, hep doğru olanı yapma, kimseyi kırmama arzusu taşıyorsun. Kendi isteklerinin peşinden giderken, bir yandan da sevdiğin insanların seni nasıl göreceğini, onların seni bu şekilde değerlendirip değerlendirmeyeceklerini düşünüyorsun. İçindeki iyilik ve sorumluluk duygusu, bazen seni en çok zorlayan şey haline geliyor. Ne kadar özgürleşmek istesen de, vicdanının sesi seni sürekli geriye çekiyor. Çünkü içten içe, başkalarına zarar vermemek, onların duygularını zedelememek için bir denge kurman gerektiğini hissediyorsun.