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Renk Testiyle Psikolojinin Derinlerine İniyoruz!

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Renk Testiyle Psikolojinin Derinlerine İniyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.11.2024 - 16:01

Hepimizin hayatında, belki de fark etmeden yaşadığımız, psikolojik olarak bizi sarsan o anlar vardır. Kendi kendimize bir savunma mekanizması oluşturuyoruz ve bu zorlu anları gülerek geçiştirmeye çalışıyoruz. Belki de bu sayede bir nebze olsun kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ancak işin aslı, yalnız kaldığımız ilk anda, tüm bu düşünceler bizi sarıp sarmalıyor. Hem aklımızı hem de kalbimizi dolduran bu düşünceler, bizi adeta bir labirentin içinde sürüklüyor.

Renk testiyle psikolojinin derinlerine iniyoruz!

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Seni neşelendiren bir renk seçer misin?

4. Peki bu renklerden hangisi seni negatif hissettiriyor?

5. Bu renk sana ne hissettiriyor?

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6. Bu tonlardan birini seçer misin?

7. Bu renk sana ne hissettiriyor?

7. Bu renk sana ne hissettiriyor?

8. Son olarak bu renk sence neyin sembolü?

8. Son olarak bu renk sence neyin sembolü?

Sadece kendi hayatına odaklısın ve insanların gerçek niyetini göremeyecek kadar içinde iyilik barındırıyorsun.

Sadece kendi hayatına odaklısın ve insanların gerçek niyetini göremeyecek kadar içinde iyilik barındırıyorsun. Herkesin seni yanıltmak, seni manipüle etmek için bir çıkar peşinde olduğunu düşünmek yerine, onları her zaman en iyi niyetle görme eğilimindesin. Bu, senin saf ve temiz kalbinden kaynaklanıyor; kimseye kötü düşüncelerle yaklaşmadığın için, bazen başkalarının seni kullanmaya, yararlanmayı hedeflemeye yönelik planlarını fark etmiyorsun. Hayatını başkalarının ihtiyaçları ve duyguları etrafında şekillendirirken, senin de hak ettiğin değeri alman gerektiğini unutuyorsun. Belki bu, insanlara fazla güvenmekten veya bazen başkalarının oyunlarına gelmekten kaynaklanıyor. Ama bu iyiliğin, içindeki saf duyguların, seni gerçekten değerli kılan şeyler. Sadece, bir adım geri atıp dünyayı daha geniş bir perspektiften görmeyi öğrenmen gerekiyor. Çünkü bazen, başkalarına olan bu güvenin seni fazlasıyla savunmasız bırakabiliyor.

Kendi isteklerin ve arzularının peşinden giderken kimseyi düşünmek istemiyorsun ama vicdanın seni rahat bırakmıyor.

Kendi isteklerin ve arzularının peşinden giderken kimseyi düşünmek istemiyorsun. Kendi mutluluğunu ve hedeflerini ön plana koymak, bazen başkalarının ihtiyaçları ve beklentilerinden uzaklaşmak istiyorsun. Belki de uzun zamandır kendini hep başkalarına adadın, şimdi ise biraz da kendi yolunda ilerlemek, kendi arzularını takip etmek istiyorsun. Ancak vicdanın seni rahat bırakmıyor. İçinde bir yerlerde, başkalarının duygularını, onların senin kararlarınla nasıl etkileneceğini sorguluyorsun. Çünkü bir yandan da, hep doğru olanı yapma, kimseyi kırmama arzusu taşıyorsun. Kendi isteklerinin peşinden giderken, bir yandan da sevdiğin insanların seni nasıl göreceğini, onların seni bu şekilde değerlendirip değerlendirmeyeceklerini düşünüyorsun. İçindeki iyilik ve sorumluluk duygusu, bazen seni en çok zorlayan şey haline geliyor. Ne kadar özgürleşmek istesen de, vicdanının sesi seni sürekli geriye çekiyor. Çünkü içten içe, başkalarına zarar vermemek, onların duygularını zedelememek için bir denge kurman gerektiğini hissediyorsun.

Bir şeylerin peşinden giderken ve karar alırken kendine zarar veriyorsun. Anlık mutluluklar sonunda hep seni üzüyor.

Bir şeylerin peşinden giderken ve karar alırken kendine zarar veriyorsun. Bazen, anlık isteklerinin peşinden gitmek, o anın sana sunduğu rahatlık veya zevk, sana cazip geliyor. Ancak bu anlık tatmin, uzun vadede seni tatmin etmiyor. Kararlarını verirken, sadece o anki duygularına dayanıyorsun, gelecekteki sonuçları düşünmeden hareket ediyorsun. Ve bir süre sonra fark ediyorsun ki, bu hızlıca seçtiğin yollar, seni içsel olarak boşlukta bırakıyor, bir yanda tatminsizlik duygusu ve pişmanlıkla karşılaşıyorsun. O anki mutluluk, geçici bir heves gibi geliyor ve sonunda seni hep aynı noktaya getiriyor: Hüsran. Kendi duygularını, ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamadan ve bir adım geriye çekilip her adımını düşünmeden ilerlemek, zamanla seni daha da yıpratıyor. Her seçim, seni bir adım daha uzaklaştırıyor gerçek iç huzurundan, o yüzden kendine zarar verdiğini fark ediyorsun. Çünkü ne kadar kaçmak istesen de, sonunda seni her zaman gerçeğin ve kendi içindeki boşluğunla yüzleşmeye zorluyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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