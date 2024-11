Renk Testiyle Psikolojinin Derinlerine İniyoruz!

Bir şeylerin peşinden giderken ve karar alırken kendine zarar veriyorsun. Bazen, anlık isteklerinin peşinden gitmek, o anın sana sunduğu rahatlık veya zevk, sana cazip geliyor. Ancak bu anlık tatmin, uzun vadede seni tatmin etmiyor. Kararlarını verirken, sadece o anki duygularına dayanıyorsun, gelecekteki sonuçları düşünmeden hareket ediyorsun. Ve bir süre sonra fark ediyorsun ki, bu hızlıca seçtiğin yollar, seni içsel olarak boşlukta bırakıyor, bir yanda tatminsizlik duygusu ve pişmanlıkla karşılaşıyorsun. O anki mutluluk, geçici bir heves gibi geliyor ve sonunda seni hep aynı noktaya getiriyor: Hüsran. Kendi duygularını, ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamadan ve bir adım geriye çekilip her adımını düşünmeden ilerlemek, zamanla seni daha da yıpratıyor. Her seçim, seni bir adım daha uzaklaştırıyor gerçek iç huzurundan, o yüzden kendine zarar verdiğini fark ediyorsun. Çünkü ne kadar kaçmak istesen de, sonunda seni her zaman gerçeğin ve kendi içindeki boşluğunla yüzleşmeye zorluyor.