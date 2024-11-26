Renk Testiyle Psikolojinin Derinlerine İniyoruz!
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Renk Testiyle Psikolojinin Derinlerine İniyoruz!
Hepimizin hayatında, belki de fark etmeden yaşadığımız, psikolojik olarak bizi sarsan o anlar vardır. Kendi kendimize bir savunma mekanizması oluşturuyoruz ve bu zorlu anları gülerek geçiştirmeye çalışıyoruz. Belki de bu sayede bir nebze olsun kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ancak işin aslı, yalnız kaldığımız ilk anda, tüm bu düşünceler bizi sarıp sarmalıyor. Hem aklımızı hem de kalbimizi dolduran bu düşünceler, bizi adeta bir labirentin içinde sürüklüyor.
Renk testiyle psikolojinin derinlerine iniyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Seni neşelendiren bir renk seçer misin?
4. Peki bu renklerden hangisi seni negatif hissettiriyor?
5. Bu renk sana ne hissettiriyor?
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6. Bu tonlardan birini seçer misin?
7. Bu renk sana ne hissettiriyor?
8. Son olarak bu renk sence neyin sembolü?
Sadece kendi hayatına odaklısın ve insanların gerçek niyetini göremeyecek kadar içinde iyilik barındırıyorsun.
Kendi isteklerin ve arzularının peşinden giderken kimseyi düşünmek istemiyorsun ama vicdanın seni rahat bırakmıyor.
Bir şeylerin peşinden giderken ve karar alırken kendine zarar veriyorsun. Anlık mutluluklar sonunda hep seni üzüyor.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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