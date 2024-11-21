Kişilik Testi: Gün Doğumu musun Gün Batımı mı?
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Kişilik Testi: Gün Doğumu musun Gün Batımı mı?
Bir kişilik testiyle karşınızdayız! Peki sen hangisisin: Aydınlığın ilk kıvılcımlarını taşıyan gün doğumu mu, yoksa hüzünlü bir güzelliği barındıran gün batımı mı? İşte burada enerjin, bakış açın ve hayatı yaşama biçimin devreye giriyor. Senin iç dünyanı, karakterinin en derinliklerine inerek anlamaya çalışıyoruz.
Kişilik testi: Gün Doğumu musun Gün Batımı mısın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir iş gününe başlarken nasıl hissediyorsun?
4. Eğer bir tatil planlasan, hangi dönemi tercih edersin?
5. Hangi tür kitap veya film türü seni daha çok etkiler?
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6. Yılın en önemli dönemi hangi zaman dilimi olurdu?
7. Genel olarak pozitif enerjiye mi sahipsin?
8. En sevdiğin spor aktivitesi nedir?
9. Senin için hangisi daha zor?
10. Son olarak değişeme açık biri misin?
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Sen gün doğumusun!
Sen gün batımısın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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